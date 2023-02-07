https://ria.ru/20230207/kurily-1850203487.html

В Японии вернулись к термину "оккупация" в заявлениях о Южных Курилах

В Японии вернулись к термину "оккупация" в заявлениях о Южных Курилах - РИА Новости, 07.02.2023

В Японии вернулись к термину "оккупация" в заявлениях о Южных Курилах

Впервые с 2018 года словосочетание "незаконная оккупация" было возвращено в текст заявления, традиционного зачитываемого по итогам ежегодного "Общенационального РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T10:33

2023-02-07T10:33

2023-02-07T10:33

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ТОКИО, 7 фев – РИА Новости. Впервые с 2018 года словосочетание "незаконная оккупация" было возвращено в текст заявления, традиционного зачитываемого по итогам ежегодного "Общенационального митинга за возвращение северных территорий", как в Японии называют южные острова Курильской гряды. Трансляция мероприятия велась в Youtube на канале комитета по проведению "Общенационального митинга за возвращение северных территорий". "Является абсолютно непростительным тот факт, что 77 лет назад Советский Союз незаконно оккупировал четыре острова "северных территорий". Это сохраняется и по сей день. В связи с обострением ситуации в мире проведение переговоров о заключении мирного договора и разрешении вопроса "северных территорий" было приостановлено, а их будущее неоднозначно", - отмечается в тексте документа. В заявлении также подчеркивается, что бывшие жители "северных территорий" становятся все старше, многие из них уже умерли, поэтому "абсолютно недопустимо, чтобы вопрос по "северным территориям" затягивался и дальше". При правительстве покойного премьер-министра Синдзо Абэ в 2019 и 2020 годах в текстах итоговых заявлений не было использовано выражение "незаконная оккупация". Вместо этого упоминалось о том, что между странами "не было заключено мирного договора". В 2021 и 2022 годах в тексте использовалось выражение "оккупация без законных оснований". В Японии во вторник отмечается день "северных территорий", как здесь именуются южные острова Курильской гряды, ныне принадлежащие РФ. Он отмечается ежегодно 7 февраля - в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому Токио отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, возвращения которых она требует от России в послевоенный период. Ежегодно в этот день проводится "Общенациональный митинг за возвращение северных территорий", где кроме представителей общественных организаций и местных администраций из префектуры Хоккайдо традиционно присутствуют члены центрального правительства и лидеры оппозиционных партий. В этом году на мероприятии были премьер-министр Японии Фумио Кисида, глава МИД страны Ёсимаса Хаяси, руководители комитетов обеих палат парламента, ответственные за вопросы вокруг "северных территорий", а также представители почти всех оппозиционных партий. Кисида и Хаяси заявили, что правительство страны по-прежнему придерживается намерения на заключение мирного договора с Россией, а также надеется на скорейшее возобновление гуманитарных обменов. Вместе с этим представители японских властей в очередной раз подвергли жесткой критике действия России на Украине, отметив, что Токио продолжит оказывать жесткое санкционное давление на РФ. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20230206/yaponiya-1849927063.html

https://ria.ru/20221221/yaponiya-1840102533.html

https://ria.ru/20230125/kurily-1847248902.html

https://ria.ru/20230117/pvo-1845423053.html

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Екатерина Зайцева

в мире, япония, россия, ссср, фумио кисида, есимаса хаяси, синдзо абэ