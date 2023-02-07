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В Кузбассе сотрудники МЧС спасли косулю, застрявшую в ограждении - РИА Новости, 07.02.2023
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Хорошие новости
https://ria.ru/20230207/kosulya-1850176078.html
В Кузбассе сотрудники МЧС спасли косулю, застрявшую в ограждении
В Кузбассе сотрудники МЧС спасли косулю, застрявшую в ограждении - РИА Новости, 07.02.2023
В Кузбассе сотрудники МЧС спасли косулю, застрявшую в ограждении
Сотрудники МЧС в городе Междуреченске Кемеровской области спасли косулю, застрявшую в ограждении на территории базы отдыха "Фантазия", сообщил в своем... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T06:50
2023-02-07T07:42
хорошие новости
происшествия
россия
кемеровская область
междуреченск
владимир чернов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КЕМЕРОВО, 7 фев — РИА Новости. Сотрудники МЧС в городе Междуреченске Кемеровской области спасли косулю, застрявшую в ограждении на территории базы отдыха "Фантазия", сообщил в своем Telegram-канале глава Междуреченского городского округа Владимир Чернов. Также глава округа разместил соответствующее видео, на котором запечатлено, как сотрудники МЧС помогают оказавшемуся в беде парнокопытному. "Животное застряло в ограде на территории базы отдыха "Фантазия". Спасатели осмотрели зверя, освободили от железных прутьев. Угрозы для жизни животного нет", — написал Чернов. Глава округа добавил, что сейчас косулю повезли к ветеринарам, а после осмотра врачей животное отправят в экоцентр заповедника "Кузнецкий Алатау" для реабилитации.
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россия
кемеровская область
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происшествия, россия, кемеровская область, междуреченск, владимир чернов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Россия, Кемеровская область, Междуреченск, Владимир Чернов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
06:50 07.02.2023 (обновлено: 07:42 07.02.2023)
 
В Кузбассе сотрудники МЧС спасли косулю, застрявшую в ограждении

В Кузбассе сотрудники МЧС спасли косулю, застрявшую в ограждении на базе отдыха

© РИА Новости / Владимир АстапковичВ заповедниках "Брянский лес" и "Клетнянский" пересчитали зверей
В заповедниках Брянский лес и Клетнянский пересчитали зверей - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 7 фев — РИА Новости. Сотрудники МЧС в городе Междуреченске Кемеровской области спасли косулю, застрявшую в ограждении на территории базы отдыха "Фантазия", сообщил в своем Telegram-канале глава Междуреченского городского округа Владимир Чернов.
Также глава округа разместил соответствующее видео, на котором запечатлено, как сотрудники МЧС помогают оказавшемуся в беде парнокопытному.
"Животное застряло в ограде на территории базы отдыха "Фантазия". Спасатели осмотрели зверя, освободили от железных прутьев. Угрозы для жизни животного нет", — написал Чернов.
Глава округа добавил, что сейчас косулю повезли к ветеринарам, а после осмотра врачей животное отправят в экоцентр заповедника "Кузнецкий Алатау" для реабилитации.
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Хорошие новостиПроисшествияРоссияКемеровская областьМеждуреченскВладимир ЧерновМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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