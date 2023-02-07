https://ria.ru/20230207/kino-1850280664.html

Фестиваль авторского кино "Зимний" пройдет в декабре

Фестиваль авторского кино "Зимний" пройдет в декабре - РИА Новости, 07.02.2023

Фестиваль авторского кино "Зимний" пройдет в декабре

Российский фестиваль авторского кино "Зимний" в 2023 году пройдет с 1 по 8 декабря, сообщается на сайте смотра. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T17:22

2023-02-07T17:22

2023-02-07T17:22

культура

новости культуры

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850282160_0:0:862:485_1920x0_80_0_0_d900131592e54a6f2f539a9492de50f7.png

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Российский фестиваль авторского кино "Зимний" в 2023 году пройдет с 1 по 8 декабря, сообщается на сайте смотра. Впервые мероприятие провели в Москве в декабре 2022 года. Фестиваль открылся столичной премьерой документальной картины Любови Аркус "Балабанов. Колокольня. Реквием".Победителем стал фильм "Не хороните меня без Ивана" Любови Борисовой. В нем рассказывается о друзьях – русском художнике Иване Попове и якуте Степане Бересекове. Последний впадал в летаргический сон. Только Попов мог определить, умер ли его знакомый или уснул. В конкурсе также были представлены проекты Тамары Дондурей "Рядом", Артема Темникова "Доктор", Алексея Федорченко "Большие змеи Улли-Кале", Ивана И. Твердовского "Наводнение", Михаила Брашинского "Волны", Виктора Шамирова "Меньшее зло" и другие.

https://ria.ru/20230207/kino-1850258870.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы