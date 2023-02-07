https://ria.ru/20230207/kino-1850280664.html
Фестиваль авторского кино "Зимний" пройдет в декабре
Фестиваль авторского кино "Зимний" пройдет в декабре - РИА Новости, 07.02.2023
Фестиваль авторского кино "Зимний" пройдет в декабре
Российский фестиваль авторского кино "Зимний" в 2023 году пройдет с 1 по 8 декабря, сообщается на сайте смотра. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T17:22
2023-02-07T17:22
2023-02-07T17:22
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Российский фестиваль авторского кино "Зимний" в 2023 году пройдет с 1 по 8 декабря, сообщается на сайте смотра. Впервые мероприятие провели в Москве в декабре 2022 года. Фестиваль открылся столичной премьерой документальной картины Любови Аркус "Балабанов. Колокольня. Реквием".Победителем стал фильм "Не хороните меня без Ивана" Любови Борисовой. В нем рассказывается о друзьях – русском художнике Иване Попове и якуте Степане Бересекове. Последний впадал в летаргический сон. Только Попов мог определить, умер ли его знакомый или уснул. В конкурсе также были представлены проекты Тамары Дондурей "Рядом", Артема Темникова "Доктор", Алексея Федорченко "Большие змеи Улли-Кале", Ивана И. Твердовского "Наводнение", Михаила Брашинского "Волны", Виктора Шамирова "Меньшее зло" и другие.
https://ria.ru/20230207/kino-1850258870.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы
Фестиваль авторского кино "Зимний" пройдет в декабре
Фестиваль авторского кино "Зимний" пройдет с 1 по 8 декабря