Рейтинг@Mail.ru
Фестиваль авторского кино "Зимний" пройдет в декабре - РИА Новости, 07.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20230207/kino-1850280664.html
Фестиваль авторского кино "Зимний" пройдет в декабре
Фестиваль авторского кино "Зимний" пройдет в декабре - РИА Новости, 07.02.2023
Фестиваль авторского кино "Зимний" пройдет в декабре
Российский фестиваль авторского кино "Зимний" в 2023 году пройдет с 1 по 8 декабря, сообщается на сайте смотра. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T17:22
2023-02-07T17:22
культура
новости культуры
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850282160_0:0:862:485_1920x0_80_0_0_d900131592e54a6f2f539a9492de50f7.png
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Российский фестиваль авторского кино "Зимний" в 2023 году пройдет с 1 по 8 декабря, сообщается на сайте смотра. Впервые мероприятие провели в Москве в декабре 2022 года. Фестиваль открылся столичной премьерой документальной картины Любови Аркус "Балабанов. Колокольня. Реквием".Победителем стал фильм "Не хороните меня без Ивана" Любови Борисовой. В нем рассказывается о друзьях – русском художнике Иване Попове и якуте Степане Бересекове. Последний впадал в летаргический сон. Только Попов мог определить, умер ли его знакомый или уснул. В конкурсе также были представлены проекты Тамары Дондурей "Рядом", Артема Темникова "Доктор", Алексея Федорченко "Большие змеи Улли-Кале", Ивана И. Твердовского "Наводнение", Михаила Брашинского "Волны", Виктора Шамирова "Меньшее зло" и другие.
https://ria.ru/20230207/kino-1850258870.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850282160_108:0:755:485_1920x0_80_0_0_8fdd915dd19b2a56f29a3c34305996fe.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы
17:22 07.02.2023
 
Фестиваль авторского кино "Зимний" пройдет в декабре

Фестиваль авторского кино "Зимний" пройдет с 1 по 8 декабря

© Фестиваль кино "Зимний"Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний"
Открытый российский кинофестиваль авторского кино Зимний
© Фестиваль кино "Зимний"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Российский фестиваль авторского кино "Зимний" в 2023 году пройдет с 1 по 8 декабря, сообщается на сайте смотра.
Впервые мероприятие провели в Москве в декабре 2022 года. Фестиваль открылся столичной премьерой документальной картины Любови Аркус "Балабанов. Колокольня. Реквием".
Победителем стал фильм "Не хороните меня без Ивана" Любови Борисовой. В нем рассказывается о друзьях – русском художнике Иване Попове и якуте Степане Бересекове. Последний впадал в летаргический сон. Только Попов мог определить, умер ли его знакомый или уснул.
В конкурсе также были представлены проекты Тамары Дондурей "Рядом", Артема Темникова "Доктор", Алексея Федорченко "Большие змеи Улли-Кале", Ивана И. Твердовского "Наводнение", Михаила Брашинского "Волны", Виктора Шамирова "Меньшее зло" и другие.
Режиссер Егор Абраменко - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 13:42Культура
Российский режиссер снимет хоррор в Голливуде
 
КультураНовости культурыКино и сериалы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала