Рейтинг@Mail.ru
На фестивале авторского кино "Зимний" покажут фильмы об отношениях и 90-х - РИА Новости, 02.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221202/kino-1835705181.html
На фестивале авторского кино "Зимний" покажут фильмы об отношениях и 90-х
На фестивале авторского кино "Зимний" покажут фильмы об отношениях и 90-х - РИА Новости, 02.12.2022
На фестивале авторского кино "Зимний" покажут фильмы об отношениях и 90-х
Фестиваль авторского кино "Зимнай" откроется московской премьерой документального фильма Любови Аркус "Балабанов. Колокольня. Реквием". РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T10:58
2022-12-02T10:58
любовь аркус
иван и. твердовский
евгений замятин
россия
культура
алексей герман-младший
елена лядова
николай фоменко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835636770_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_6b5ae0bfed1a36dcc4eb9c792864fc6c.jpg
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Фестиваль авторского кино "Зимнай" откроется московской премьерой документального фильма Любови Аркус "Балабанов. Колокольня. Реквием".Кинолента расскажет о режиссере, который не был публичной фигурой, редко давал интервью и рассказывал о себе. В картине Аркус за доверчивыми разговорами открывается не бескомпромиссный автор, а заботливый, забавный, чуткий человек. В фокусе камеры не только знаменитый постановщик, но и его близкие.Рисуя портрет "другого" Балабанова, Любовь Аркус раскрывает принцип творчества Алексея Октябриновича. "Я все снимаю о себе", — говорит он в одной из сцен.В основную конкурсную программу фестиваля вошли десять российских картин. Это драма Тамары Дондурей "Рядом" об успешной девушке-архитекторе, которая переживает потерю близкого человека."Наводнение" Ивана И. Твердовского — экранизация двух произведений Евгения Замятина о том, как тренер по плаванию Софья с мужем берут на воспитание племянницу, оставшуюся сиротой. Другая "водная" тема — у Михаила Брашинского. Он снял историю "Волны" о том, как после пережитой трагедии герой оставляет прежнюю жизнь, многое переосмысливает и пытается найти счастье.Григорий Константинопольский в картине "Клипмейкеры" расскажет о персонаже, который ищет славы в лихие девяностые, среди вечеринок и бандитских перестрелок. В ролях — Владимир Епифанцев, Александр Горчилин, Александр Кузнецов, Николай Фоменко и другие.Также в конкурсе фильм "Доктор" Артема Темникова, где главную роль сыграл Сергей Пускепалис. Алексей Розин, Виктор Добронравов и Полина Агуреева снялись в фильме "Меньшее зло" Виктора Шамирова. Он расскажет о супружеской паре, отношения в которой охладели, и семья пытается решить этот вопрос, зачастую необычными или странными методами.Также в конкурсе два фильма-представителя якутского кинематографа. "Не хороните меня без Ивана" Любови Борисовой — о дружбе русского художника Ивана Попова и якута Степана Бересекова, который страдал от летаргического сна. А Степан Бурнашев снял детективную драму "Айта" о родительской любви, пугающей стихии толпы и том, как мало внимания люди придают фактам.В жюри фестиваля вошли режиссер и сценарист Алексей Герман-младший, актриса Елена Лядова, писатель, поэт и драматург Дмитрий Данилов, актер Никита Тарасов и оператор, сценарист Владимир Климов.Они выберут лучшего режиссера, отметят лучшие сценарий, мужскую и женскую роль, а также визуальное решение и вручат "Главный приз".Фестиваль пройдет в Москве до 8 декабря.
https://ria.ru/20221201/kino-1835320419.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Анна Нехаева
Анна Нехаева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835636770_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_3aa2c3842c2a524e5864b76f1bd58904.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
любовь аркус, иван и. твердовский, евгений замятин, россия, алексей герман-младший, елена лядова, николай фоменко, виктор добронравов, владимир епифанцев, кино и сериалы, знаменитости, новости культуры
Любовь Аркус, Иван И. Твердовский, Евгений Замятин, Россия, Культура, Алексей Герман-младший, Елена Лядова, Николай Фоменко, Виктор Добронравов, Владимир Епифанцев, Кино и сериалы, Знаменитости, Новости культуры
10:58 02.12.2022
 
На фестивале авторского кино "Зимний" покажут фильмы об отношениях и 90-х

В Москве открывается первый фестиваль авторского кино "Зимний"

© пресс-служба фестиваля "Зимний"Кадр из фильма "Клипмейкеры"
Кадр из фильма Клипмейкеры
© пресс-служба фестиваля "Зимний"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Фестиваль авторского кино "Зимнай" откроется московской премьерой документального фильма Любови Аркус "Балабанов. Колокольня. Реквием".
© пресс-служба фестиваля "Зимний"Кадр из фильма "Рядом"
Кадр из фильма Рядом
© пресс-служба фестиваля "Зимний"
Кадр из фильма "Рядом"
Кинолента расскажет о режиссере, который не был публичной фигурой, редко давал интервью и рассказывал о себе. В картине Аркус за доверчивыми разговорами открывается не бескомпромиссный автор, а заботливый, забавный, чуткий человек. В фокусе камеры не только знаменитый постановщик, но и его близкие.
Рисуя портрет "другого" Балабанова, Любовь Аркус раскрывает принцип творчества Алексея Октябриновича. "Я все снимаю о себе", — говорит он в одной из сцен.

"Данила Багров — русский Робин Гуд, борец с несправедливостью. В заступнике этой многомиллионной, погруженной в тотальную нищету России, Балабанов дал мальчишку с ясной улыбкой и детским взглядом", — отмечает за кадром Аркус.

В основную конкурсную программу фестиваля вошли десять российских картин. Это драма Тамары Дондурей "Рядом" об успешной девушке-архитекторе, которая переживает потерю близкого человека.
© пресс-служба фестиваля "Зимний"Кадр из фильма "Рядом".
Кадр из фильма Рядом
1 из 2
Кадр из фильма "Рядом".
© пресс-служба фестиваля "Зимний"
© пресс-служба фестиваля "Зимний"

Сцена из фильма "Рядом".

Кадр из фильма Рядом
2 из 2

Сцена из фильма "Рядом".

© пресс-служба фестиваля "Зимний"
1 из 2
Кадр из фильма "Рядом".
© пресс-служба фестиваля "Зимний"
2 из 2

Сцена из фильма "Рядом".

© пресс-служба фестиваля "Зимний"
"Наводнение" Ивана И. Твердовского — экранизация двух произведений Евгения Замятина о том, как тренер по плаванию Софья с мужем берут на воспитание племянницу, оставшуюся сиротой. Другая "водная" тема — у Михаила Брашинского. Он снял историю "Волны" о том, как после пережитой трагедии герой оставляет прежнюю жизнь, многое переосмысливает и пытается найти счастье.
Григорий Константинопольский в картине "Клипмейкеры" расскажет о персонаже, который ищет славы в лихие девяностые, среди вечеринок и бандитских перестрелок. В ролях — Владимир Епифанцев, Александр Горчилин, Александр Кузнецов, Николай Фоменко и другие.
© пресс-служба фестиваля "Зимний"Кадр из фильма "Наводнение".
Кадр из фильма Наводнение
1 из 3
Кадр из фильма "Наводнение".
© пресс-служба фестиваля "Зимний"
© пресс-служба фестиваля "Зимний"

Сцена из фильма "Волны".

Кадр из фильма Волны
2 из 3

Сцена из фильма "Волны".

© пресс-служба фестиваля "Зимний"
© пресс-служба фестиваля "Зимний"

Фрагмент из фильма "Клипмейкеры".

Кадр из фильма Клипмейкеры
3 из 3

Фрагмент из фильма "Клипмейкеры".

© пресс-служба фестиваля "Зимний"
1 из 3
Кадр из фильма "Наводнение".
© пресс-служба фестиваля "Зимний"
2 из 3

Сцена из фильма "Волны".

© пресс-служба фестиваля "Зимний"
3 из 3

Фрагмент из фильма "Клипмейкеры".

© пресс-служба фестиваля "Зимний"
Также в конкурсе фильм "Доктор" Артема Темникова, где главную роль сыграл Сергей Пускепалис. Алексей Розин, Виктор Добронравов и Полина Агуреева снялись в фильме "Меньшее зло" Виктора Шамирова. Он расскажет о супружеской паре, отношения в которой охладели, и семья пытается решить этот вопрос, зачастую необычными или странными методами.
Также в конкурсе два фильма-представителя якутского кинематографа. "Не хороните меня без Ивана" Любови Борисовой — о дружбе русского художника Ивана Попова и якута Степана Бересекова, который страдал от летаргического сна. А Степан Бурнашев снял детективную драму "Айта" о родительской любви, пугающей стихии толпы и том, как мало внимания люди придают фактам.
© пресс-служба фестиваля "Зимний"Кадр из фильма "Доктор".
Кадр из фильма Доктор
1 из 3
Кадр из фильма "Доктор".
© пресс-служба фестиваля "Зимний"
© пресс-служба фестиваля "Зимний"

Сцена из фильма "Меньшее зло".

Кадр из фильма Меньшее зло
2 из 3

Сцена из фильма "Меньшее зло".

© пресс-служба фестиваля "Зимний"
© пресс-служба фестиваля "Зимний"

Фрагмент из фильма "Айта".

Кадр из фильма Айта
3 из 3

Фрагмент из фильма "Айта".

© пресс-служба фестиваля "Зимний"
1 из 3
Кадр из фильма "Доктор".
© пресс-служба фестиваля "Зимний"
2 из 3

Сцена из фильма "Меньшее зло".

© пресс-служба фестиваля "Зимний"
3 из 3

Фрагмент из фильма "Айта".

© пресс-служба фестиваля "Зимний"
В жюри фестиваля вошли режиссер и сценарист Алексей Герман-младший, актриса Елена Лядова, писатель, поэт и драматург Дмитрий Данилов, актер Никита Тарасов и оператор, сценарист Владимир Климов.
Они выберут лучшего режиссера, отметят лучшие сценарий, мужскую и женскую роль, а также визуальное решение и вручат "Главный приз".
Фестиваль пройдет в Москве до 8 декабря.
Кадр из фильма Треугольник печали - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 08:00Культура
В прокате победитель Канн: как "Треугольник печали" высмеивает богачей
 
КультураЛюбовь АркусИван И. ТвердовскийЕвгений ЗамятинРоссияАлексей Герман-младшийЕлена ЛядоваНиколай ФоменкоВиктор ДобронравовВладимир ЕпифанцевКино и сериалыЗнаменитостиНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала