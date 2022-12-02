https://ria.ru/20221202/kino-1835705181.html

На фестивале авторского кино "Зимний" покажут фильмы об отношениях и 90-х

На фестивале авторского кино "Зимний" покажут фильмы об отношениях и 90-х - РИА Новости, 02.12.2022

На фестивале авторского кино "Зимний" покажут фильмы об отношениях и 90-х

Фестиваль авторского кино "Зимнай" откроется московской премьерой документального фильма Любови Аркус "Балабанов. Колокольня. Реквием". РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T10:58

2022-12-02T10:58

2022-12-02T10:58

любовь аркус

иван и. твердовский

евгений замятин

россия

культура

алексей герман-младший

елена лядова

николай фоменко

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Фестиваль авторского кино "Зимнай" откроется московской премьерой документального фильма Любови Аркус "Балабанов. Колокольня. Реквием".Кинолента расскажет о режиссере, который не был публичной фигурой, редко давал интервью и рассказывал о себе. В картине Аркус за доверчивыми разговорами открывается не бескомпромиссный автор, а заботливый, забавный, чуткий человек. В фокусе камеры не только знаменитый постановщик, но и его близкие.Рисуя портрет "другого" Балабанова, Любовь Аркус раскрывает принцип творчества Алексея Октябриновича. "Я все снимаю о себе", — говорит он в одной из сцен.В основную конкурсную программу фестиваля вошли десять российских картин. Это драма Тамары Дондурей "Рядом" об успешной девушке-архитекторе, которая переживает потерю близкого человека."Наводнение" Ивана И. Твердовского — экранизация двух произведений Евгения Замятина о том, как тренер по плаванию Софья с мужем берут на воспитание племянницу, оставшуюся сиротой. Другая "водная" тема — у Михаила Брашинского. Он снял историю "Волны" о том, как после пережитой трагедии герой оставляет прежнюю жизнь, многое переосмысливает и пытается найти счастье.Григорий Константинопольский в картине "Клипмейкеры" расскажет о персонаже, который ищет славы в лихие девяностые, среди вечеринок и бандитских перестрелок. В ролях — Владимир Епифанцев, Александр Горчилин, Александр Кузнецов, Николай Фоменко и другие.Также в конкурсе фильм "Доктор" Артема Темникова, где главную роль сыграл Сергей Пускепалис. Алексей Розин, Виктор Добронравов и Полина Агуреева снялись в фильме "Меньшее зло" Виктора Шамирова. Он расскажет о супружеской паре, отношения в которой охладели, и семья пытается решить этот вопрос, зачастую необычными или странными методами.Также в конкурсе два фильма-представителя якутского кинематографа. "Не хороните меня без Ивана" Любови Борисовой — о дружбе русского художника Ивана Попова и якута Степана Бересекова, который страдал от летаргического сна. А Степан Бурнашев снял детективную драму "Айта" о родительской любви, пугающей стихии толпы и том, как мало внимания люди придают фактам.В жюри фестиваля вошли режиссер и сценарист Алексей Герман-младший, актриса Елена Лядова, писатель, поэт и драматург Дмитрий Данилов, актер Никита Тарасов и оператор, сценарист Владимир Климов.Они выберут лучшего режиссера, отметят лучшие сценарий, мужскую и женскую роль, а также визуальное решение и вручат "Главный приз".Фестиваль пройдет в Москве до 8 декабря.

https://ria.ru/20221201/kino-1835320419.html

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

любовь аркус, иван и. твердовский, евгений замятин, россия, алексей герман-младший, елена лядова, николай фоменко, виктор добронравов, владимир епифанцев, кино и сериалы, знаменитости, новости культуры