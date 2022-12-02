На фестивале авторского кино "Зимний" покажут фильмы об отношениях и 90-х
В Москве открывается первый фестиваль авторского кино "Зимний"
© пресс-служба фестиваля "Зимний"Кадр из фильма "Клипмейкеры"
© пресс-служба фестиваля "Зимний"
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Фестиваль авторского кино "Зимнай" откроется московской премьерой документального фильма Любови Аркус "Балабанов. Колокольня. Реквием".
© пресс-служба фестиваля "Зимний"Кадр из фильма "Рядом"
© пресс-служба фестиваля "Зимний"
Кадр из фильма "Рядом"
Кинолента расскажет о режиссере, который не был публичной фигурой, редко давал интервью и рассказывал о себе. В картине Аркус за доверчивыми разговорами открывается не бескомпромиссный автор, а заботливый, забавный, чуткий человек. В фокусе камеры не только знаменитый постановщик, но и его близкие.
Рисуя портрет "другого" Балабанова, Любовь Аркус раскрывает принцип творчества Алексея Октябриновича. "Я все снимаю о себе", — говорит он в одной из сцен.
"Данила Багров — русский Робин Гуд, борец с несправедливостью. В заступнике этой многомиллионной, погруженной в тотальную нищету России, Балабанов дал мальчишку с ясной улыбкой и детским взглядом", — отмечает за кадром Аркус.
В основную конкурсную программу фестиваля вошли десять российских картин. Это драма Тамары Дондурей "Рядом" об успешной девушке-архитекторе, которая переживает потерю близкого человека.
© пресс-служба фестиваля "Зимний"Кадр из фильма "Рядом".
1 из 2
Кадр из фильма "Рядом".
© пресс-служба фестиваля "Зимний"
© пресс-служба фестиваля "Зимний"
Сцена из фильма "Рядом".
2 из 2
Сцена из фильма "Рядом".
© пресс-служба фестиваля "Зимний"
1 из 2
Кадр из фильма "Рядом".
© пресс-служба фестиваля "Зимний"
2 из 2
Сцена из фильма "Рядом".
© пресс-служба фестиваля "Зимний"
"Наводнение" Ивана И. Твердовского — экранизация двух произведений Евгения Замятина о том, как тренер по плаванию Софья с мужем берут на воспитание племянницу, оставшуюся сиротой. Другая "водная" тема — у Михаила Брашинского. Он снял историю "Волны" о том, как после пережитой трагедии герой оставляет прежнюю жизнь, многое переосмысливает и пытается найти счастье.
Григорий Константинопольский в картине "Клипмейкеры" расскажет о персонаже, который ищет славы в лихие девяностые, среди вечеринок и бандитских перестрелок. В ролях — Владимир Епифанцев, Александр Горчилин, Александр Кузнецов, Николай Фоменко и другие.
© пресс-служба фестиваля "Зимний"Кадр из фильма "Наводнение".
1 из 3
Кадр из фильма "Наводнение".
© пресс-служба фестиваля "Зимний"
© пресс-служба фестиваля "Зимний"
Сцена из фильма "Волны".
2 из 3
Сцена из фильма "Волны".
© пресс-служба фестиваля "Зимний"
© пресс-служба фестиваля "Зимний"
Фрагмент из фильма "Клипмейкеры".
3 из 3
Фрагмент из фильма "Клипмейкеры".
© пресс-служба фестиваля "Зимний"
1 из 3
Кадр из фильма "Наводнение".
© пресс-служба фестиваля "Зимний"
2 из 3
Сцена из фильма "Волны".
© пресс-служба фестиваля "Зимний"
3 из 3
Фрагмент из фильма "Клипмейкеры".
© пресс-служба фестиваля "Зимний"
Также в конкурсе фильм "Доктор" Артема Темникова, где главную роль сыграл Сергей Пускепалис. Алексей Розин, Виктор Добронравов и Полина Агуреева снялись в фильме "Меньшее зло" Виктора Шамирова. Он расскажет о супружеской паре, отношения в которой охладели, и семья пытается решить этот вопрос, зачастую необычными или странными методами.
Также в конкурсе два фильма-представителя якутского кинематографа. "Не хороните меня без Ивана" Любови Борисовой — о дружбе русского художника Ивана Попова и якута Степана Бересекова, который страдал от летаргического сна. А Степан Бурнашев снял детективную драму "Айта" о родительской любви, пугающей стихии толпы и том, как мало внимания люди придают фактам.
© пресс-служба фестиваля "Зимний"Кадр из фильма "Доктор".
1 из 3
Кадр из фильма "Доктор".
© пресс-служба фестиваля "Зимний"
© пресс-служба фестиваля "Зимний"
Сцена из фильма "Меньшее зло".
2 из 3
Сцена из фильма "Меньшее зло".
© пресс-служба фестиваля "Зимний"
© пресс-служба фестиваля "Зимний"
Фрагмент из фильма "Айта".
3 из 3
Фрагмент из фильма "Айта".
© пресс-служба фестиваля "Зимний"
1 из 3
Кадр из фильма "Доктор".
© пресс-служба фестиваля "Зимний"
2 из 3
Сцена из фильма "Меньшее зло".
© пресс-служба фестиваля "Зимний"
3 из 3
Фрагмент из фильма "Айта".
© пресс-служба фестиваля "Зимний"
В жюри фестиваля вошли режиссер и сценарист Алексей Герман-младший, актриса Елена Лядова, писатель, поэт и драматург Дмитрий Данилов, актер Никита Тарасов и оператор, сценарист Владимир Климов.
Они выберут лучшего режиссера, отметят лучшие сценарий, мужскую и женскую роль, а также визуальное решение и вручат "Главный приз".
Фестиваль пройдет в Москве до 8 декабря.