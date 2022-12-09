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Фильм "Не хороните меня без Ивана" победил на фестивале "Зимний" - РИА Новости, 09.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221209/fetival-1837413481.html
Фильм "Не хороните меня без Ивана" победил на фестивале "Зимний"
Фильм "Не хороните меня без Ивана" победил на фестивале "Зимний" - РИА Новости, 09.12.2022
Фильм "Не хороните меня без Ивана" победил на фестивале "Зимний"
Фильм "Не хороните меня без Ивана" Любови Борисовой, стал победителем фестиваля авторского кино "Зимний" в Москве. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T11:24
2022-12-09T11:24
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игорь волошин
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Фильм "Не хороните меня без Ивана" Любови Борисовой, стал победителем фестиваля авторского кино "Зимний" в Москве."Не хороните меня без Ивана" — о дружбе русского художника Ивана Попова и якута Степана Бересекова, который страдал от летаргического сна."Посмотрите, какие прекрасные из разных регионов, от разных мастеров у нас есть картины, и будут обязательно. Мы, конечно, этот первый "Зимний" запомним надолго", — отметила министр культуры Ольга Любимова.Дипломом жюри была награждена картина "Медея" Игоря Волошина. Приз за лучшее визуальное решение получил фильм "Большие змеи Улли-кале" Алексея Федорченко. Приз за женскую роль вручили Анне Слю ("Наводнение" Ивана Твердовского), а за мужскую — Иннокентию Луковцеву ("Айта" Степана Бурнашева). Награда за сценарий досталась "Доктору" Артема Темникова. В номинации "Лучшая режиссура" победила картина "Айта"."Я очень благодарна нашему зрителю. Ребята, у нас были переаншлаги. Только конкурсные фильмы посмотрели почти восемь тысяч человек — это много сегодня. Это обычные люди, которые пришли смотреть наше кино", — отметила программный директор фестиваля Наталья Мокрицкая.
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новости культуры, кино и сериалы, ольга любимова, алексей герман-младший, игорь волошин, канны, берлин (город), венеция, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Ольга Любимова, Алексей Герман-младший, Игорь Волошин, Канны, Берлин (город), Венеция, что посмотреть
11:24 09.12.2022
 
Фильм "Не хороните меня без Ивана" победил на фестивале "Зимний"

Фильм "Не хороните меня без Ивана" победил на фестивале авторского кино "Зимний"

© пресс-служба фестиваля "Зимний"Кадр из фильма "Не хороните меня без Ивана"
Кадр из фильма Не хороните меня без Ивана
© пресс-служба фестиваля "Зимний"
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Фильм "Не хороните меня без Ивана" Любови Борисовой, стал победителем фестиваля авторского кино "Зимний" в Москве.

"Это кино могло бы выйти на любом фестивале: в Каннах, Берлине, Венеции. Абсолютно не стыдно. Так много искренних, талантливых, восхитительных людей", — сказал режиссер, председатель жюри Алексей Герман-младший на торжественном закрытии смотра.

"Не хороните меня без Ивана" — о дружбе русского художника Ивана Попова и якута Степана Бересекова, который страдал от летаргического сна.
"Посмотрите, какие прекрасные из разных регионов, от разных мастеров у нас есть картины, и будут обязательно. Мы, конечно, этот первый "Зимний" запомним надолго", — отметила министр культуры Ольга Любимова.
Дипломом жюри была награждена картина "Медея" Игоря Волошина. Приз за лучшее визуальное решение получил фильм "Большие змеи Улли-кале" Алексея Федорченко. Приз за женскую роль вручили Анне Слю ("Наводнение" Ивана Твердовского), а за мужскую — Иннокентию Луковцеву ("Айта" Степана Бурнашева). Награда за сценарий досталась "Доктору" Артема Темникова. В номинации "Лучшая режиссура" победила картина "Айта".
"Я очень благодарна нашему зрителю. Ребята, у нас были переаншлаги. Только конкурсные фильмы посмотрели почти восемь тысяч человек — это много сегодня. Это обычные люди, которые пришли смотреть наше кино", — отметила программный директор фестиваля Наталья Мокрицкая.
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КультураНовости культурыКино и сериалыОльга ЛюбимоваАлексей Герман-младшийИгорь ВолошинКанныБерлин (город)Венециячто посмотреть
 
 
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