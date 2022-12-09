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Фильм "Не хороните меня без Ивана" победил на фестивале "Зимний"

Фильм "Не хороните меня без Ивана" победил на фестивале "Зимний" - РИА Новости, 09.12.2022

Фильм "Не хороните меня без Ивана" победил на фестивале "Зимний"

Фильм "Не хороните меня без Ивана" Любови Борисовой, стал победителем фестиваля авторского кино "Зимний" в Москве. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T11:24

2022-12-09T11:24

2022-12-09T11:24

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Фильм "Не хороните меня без Ивана" Любови Борисовой, стал победителем фестиваля авторского кино "Зимний" в Москве."Не хороните меня без Ивана" — о дружбе русского художника Ивана Попова и якута Степана Бересекова, который страдал от летаргического сна."Посмотрите, какие прекрасные из разных регионов, от разных мастеров у нас есть картины, и будут обязательно. Мы, конечно, этот первый "Зимний" запомним надолго", — отметила министр культуры Ольга Любимова.Дипломом жюри была награждена картина "Медея" Игоря Волошина. Приз за лучшее визуальное решение получил фильм "Большие змеи Улли-кале" Алексея Федорченко. Приз за женскую роль вручили Анне Слю ("Наводнение" Ивана Твердовского), а за мужскую — Иннокентию Луковцеву ("Айта" Степана Бурнашева). Награда за сценарий досталась "Доктору" Артема Темникова. В номинации "Лучшая режиссура" победила картина "Айта"."Я очень благодарна нашему зрителю. Ребята, у нас были переаншлаги. Только конкурсные фильмы посмотрели почти восемь тысяч человек — это много сегодня. Это обычные люди, которые пришли смотреть наше кино", — отметила программный директор фестиваля Наталья Мокрицкая.

https://ria.ru/20221208/kino-1837032936.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, ольга любимова, алексей герман-младший, игорь волошин, канны, берлин (город), венеция, что посмотреть