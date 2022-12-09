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Фильм "Не хороните меня без Ивана" победил на фестивале "Зимний"
Фильм "Не хороните меня без Ивана" победил на фестивале "Зимний" - РИА Новости, 09.12.2022
Фильм "Не хороните меня без Ивана" победил на фестивале "Зимний"
Фильм "Не хороните меня без Ивана" Любови Борисовой, стал победителем фестиваля авторского кино "Зимний" в Москве. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T11:24
2022-12-09T11:24
2022-12-09T11:24
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Фильм "Не хороните меня без Ивана" Любови Борисовой, стал победителем фестиваля авторского кино "Зимний" в Москве."Не хороните меня без Ивана" — о дружбе русского художника Ивана Попова и якута Степана Бересекова, который страдал от летаргического сна."Посмотрите, какие прекрасные из разных регионов, от разных мастеров у нас есть картины, и будут обязательно. Мы, конечно, этот первый "Зимний" запомним надолго", — отметила министр культуры Ольга Любимова.Дипломом жюри была награждена картина "Медея" Игоря Волошина. Приз за лучшее визуальное решение получил фильм "Большие змеи Улли-кале" Алексея Федорченко. Приз за женскую роль вручили Анне Слю ("Наводнение" Ивана Твердовского), а за мужскую — Иннокентию Луковцеву ("Айта" Степана Бурнашева). Награда за сценарий досталась "Доктору" Артема Темникова. В номинации "Лучшая режиссура" победила картина "Айта"."Я очень благодарна нашему зрителю. Ребята, у нас были переаншлаги. Только конкурсные фильмы посмотрели почти восемь тысяч человек — это много сегодня. Это обычные люди, которые пришли смотреть наше кино", — отметила программный директор фестиваля Наталья Мокрицкая.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, кино и сериалы, ольга любимова, алексей герман-младший, игорь волошин, канны, берлин (город), венеция, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Ольга Любимова, Алексей Герман-младший, Игорь Волошин, Канны, Берлин (город), Венеция, что посмотреть
Фильм "Не хороните меня без Ивана" победил на фестивале "Зимний"
Фильм "Не хороните меня без Ивана" победил на фестивале авторского кино "Зимний"
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Фильм "Не хороните меня без Ивана" Любови Борисовой, стал победителем фестиваля авторского кино "Зимний" в Москве.
"Это кино могло бы выйти на любом фестивале: в Каннах, Берлине, Венеции. Абсолютно не стыдно. Так много искренних, талантливых, восхитительных людей", — сказал режиссер, председатель жюри Алексей Герман-младший на торжественном закрытии смотра.
"Не хороните меня без Ивана" — о дружбе русского художника Ивана Попова и якута Степана Бересекова, который страдал от летаргического сна.
"Посмотрите, какие прекрасные из разных регионов, от разных мастеров у нас есть картины, и будут обязательно. Мы, конечно, этот первый "Зимний" запомним надолго", — отметила министр культуры Ольга Любимова.
Дипломом жюри была награждена картина "Медея" Игоря Волошина. Приз за лучшее визуальное решение получил фильм "Большие змеи Улли-кале" Алексея Федорченко. Приз за женскую роль вручили Анне Слю ("Наводнение" Ивана Твердовского), а за мужскую — Иннокентию Луковцеву ("Айта" Степана Бурнашева). Награда за сценарий досталась "Доктору" Артема Темникова. В номинации "Лучшая режиссура" победила картина "Айта".
"Я очень благодарна нашему зрителю. Ребята, у нас были переаншлаги. Только конкурсные фильмы посмотрели почти восемь тысяч человек — это много сегодня. Это обычные люди, которые пришли смотреть наше кино", — отметила программный директор фестиваля Наталья Мокрицкая.