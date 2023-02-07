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Власти Киева переименовали две улицы с "российскими" названиями - РИА Новости, 07.02.2023
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Власти Киева переименовали две улицы с "российскими" названиями
Власти Киева переименовали две улицы с "российскими" названиями - РИА Новости, 07.02.2023
Власти Киева переименовали две улицы с "российскими" названиями
Власти Киева переименовали две улицы, названия которых имели отношение к истории РФ, сообщает во вторник столичный городской совет. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T15:13
2023-02-07T15:13
россия
украина
владимир рыбак
александр глазунов
киев
в мире
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Власти Киева переименовали две улицы, названия которых имели отношение к истории РФ, сообщает во вторник столичный городской совет. "Экспертная комиссия порекомендовала включить улицу Кронштадтскую в перечень городских объектов, названия которых связаны с Российской Федерацией или ее сателлитами. По результатам голосования и на основе экспертных заключений депутатский корпус городского совета поддержал решение о переименовании улицы Кронштадтской в улицу Владимира Рыбака", - говорится в сообщении на сайте совета. Отмечается, что Рыбак имел звание героя Украины и погиб в 2014 году. Кроме того, по данным совета, улица, названная в честь русского композитора Александра Глазунова, переименована в честь старшего сержанта украинских войск Дмитрия Годзенко. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20230207/ukraina-1850295531.html
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россия, украина, владимир рыбак, александр глазунов, киев, в мире
Россия, Украина, Владимир Рыбак, Александр Глазунов, Киев, В мире
15:13 07.02.2023
 
Власти Киева переименовали две улицы с "российскими" названиями

Власти Киева переименовали две улицы, названия которых имели отношение к России

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев. 14 января 2023
Киев. 14 января 2023 - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. 14 января 2023. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Власти Киева переименовали две улицы, названия которых имели отношение к истории РФ, сообщает во вторник столичный городской совет.
"Экспертная комиссия порекомендовала включить улицу Кронштадтскую в перечень городских объектов, названия которых связаны с Российской Федерацией или ее сателлитами. По результатам голосования и на основе экспертных заключений депутатский корпус городского совета поддержал решение о переименовании улицы Кронштадтской в улицу Владимира Рыбака", - говорится в сообщении на сайте совета.
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Отмечается, что Рыбак имел звание героя Украины и погиб в 2014 году.
Кроме того, по данным совета, улица, названная в честь русского композитора Александра Глазунова, переименована в честь старшего сержанта украинских войск Дмитрия Годзенко.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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