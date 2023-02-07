https://ria.ru/20230207/kiev-1850313354.html
Власти Киева переименовали две улицы с "российскими" названиями
Власти Киева переименовали две улицы с "российскими" названиями - РИА Новости, 07.02.2023
Власти Киева переименовали две улицы с "российскими" названиями
Власти Киева переименовали две улицы, названия которых имели отношение к истории РФ, сообщает во вторник столичный городской совет. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T15:13
2023-02-07T15:13
2023-02-07T15:13
россия
украина
владимир рыбак
александр глазунов
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844878987_0:0:3000:1687_1920x0_80_0_0_deabab28cf566cc67fbb304e2793300a.jpg
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Власти Киева переименовали две улицы, названия которых имели отношение к истории РФ, сообщает во вторник столичный городской совет. "Экспертная комиссия порекомендовала включить улицу Кронштадтскую в перечень городских объектов, названия которых связаны с Российской Федерацией или ее сателлитами. По результатам голосования и на основе экспертных заключений депутатский корпус городского совета поддержал решение о переименовании улицы Кронштадтской в улицу Владимира Рыбака", - говорится в сообщении на сайте совета. Отмечается, что Рыбак имел звание героя Украины и погиб в 2014 году. Кроме того, по данным совета, улица, названная в честь русского композитора Александра Глазунова, переименована в честь старшего сержанта украинских войск Дмитрия Годзенко. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20230207/ukraina-1850295531.html
https://ria.ru/20230207/ukraina-1850269493.html
россия
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844878942_0:0:2355:1767_1920x0_80_0_0_ee44433672eca6b6ac01e8f8f28c27be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, владимир рыбак, александр глазунов, киев, в мире
Россия, Украина, Владимир Рыбак, Александр Глазунов, Киев, В мире
Власти Киева переименовали две улицы с "российскими" названиями
Власти Киева переименовали две улицы, названия которых имели отношение к России