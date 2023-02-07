https://ria.ru/20230207/kibergigiena-1850292089.html

Школьники могли бы изучать кибергигиену в рамках ОБЖ, заявили в Минцифры

Школьники могли бы изучать кибергигиену в рамках ОБЖ, заявили в Минцифры - РИА Новости, 07.02.2023

Школьники могли бы изучать кибергигиену в рамках ОБЖ, заявили в Минцифры

Российские школьники могли бы изучать кибергигиену (действия, направленные на повышение кибербезопасности в сети) в рамках ОБЖ, но этот вопрос скорее находится... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T14:25

2023-02-07T14:25

2023-02-07T14:25

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

образование - общество

кибербезопасность

россия

технологии

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российские школьники могли бы изучать кибергигиену (действия, направленные на повышение кибербезопасности в сети) в рамках ОБЖ, но этот вопрос скорее находится в ведении Минпросвещения, заявил в рамках "Инфофорума" заместитель директора департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Евгений Хасин. "Если мы во все отрасли внедряем вопросы безопасности, то в рамках высшего образования это могли бы быть отдельные семестровые курсы. Возможно, эту тему имеет смысл рассмотреть, начиная со школы. Это не вопрос подготовки специалистов в области информационной безопасности (ИБ), но, например, вопросы кибергигиены рассматривать в рамках ОБЖ - наверное, возможность такая была бы. Но это ... больше Министерству просвещения смотреть нужно", - сказал Хасин. По его словам, было бы неплохо, чтобы вопросы информационной безопасности хотя бы на базовом уровне знали вообще все. "Чтобы не только специалисты в области ИБ знали о том, что такое ИБ... Это как гигиена", - отметил Хасин.

https://ria.ru/20221226/kiberugrozy-1841417588.html

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министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование - общество, кибербезопасность, россия, технологии