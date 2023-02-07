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Школьники могли бы изучать кибергигиену в рамках ОБЖ, заявили в Минцифры - РИА Новости, 07.02.2023
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Школьники могли бы изучать кибергигиену в рамках ОБЖ, заявили в Минцифры
Школьники могли бы изучать кибергигиену в рамках ОБЖ, заявили в Минцифры - РИА Новости, 07.02.2023
Школьники могли бы изучать кибергигиену в рамках ОБЖ, заявили в Минцифры
Российские школьники могли бы изучать кибергигиену (действия, направленные на повышение кибербезопасности в сети) в рамках ОБЖ, но этот вопрос скорее находится... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T14:25
2023-02-07T14:25
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
образование - общество
кибербезопасность
россия
технологии
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российские школьники могли бы изучать кибергигиену (действия, направленные на повышение кибербезопасности в сети) в рамках ОБЖ, но этот вопрос скорее находится в ведении Минпросвещения, заявил в рамках "Инфофорума" заместитель директора департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Евгений Хасин. "Если мы во все отрасли внедряем вопросы безопасности, то в рамках высшего образования это могли бы быть отдельные семестровые курсы. Возможно, эту тему имеет смысл рассмотреть, начиная со школы. Это не вопрос подготовки специалистов в области информационной безопасности (ИБ), но, например, вопросы кибергигиены рассматривать в рамках ОБЖ - наверное, возможность такая была бы. Но это ... больше Министерству просвещения смотреть нужно", - сказал Хасин. По его словам, было бы неплохо, чтобы вопросы информационной безопасности хотя бы на базовом уровне знали вообще все. "Чтобы не только специалисты в области ИБ знали о том, что такое ИБ... Это как гигиена", - отметил Хасин.
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министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование - общество, кибербезопасность, россия, технологии
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Образование - Общество, Кибербезопасность, Россия, Технологии
14:25 07.02.2023
 
Школьники могли бы изучать кибергигиену в рамках ОБЖ, заявили в Минцифры

В Минцифры предложили обучать школьников кибербезопасности в Сети на уроках ОБЖ

© РИА Новости / Григорий СысоевШкольнники за компьтерами
Школьнники за компьтерами - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Школьнники за компьтерами. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российские школьники могли бы изучать кибергигиену (действия, направленные на повышение кибербезопасности в сети) в рамках ОБЖ, но этот вопрос скорее находится в ведении Минпросвещения, заявил в рамках "Инфофорума" заместитель директора департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Евгений Хасин.
"Если мы во все отрасли внедряем вопросы безопасности, то в рамках высшего образования это могли бы быть отдельные семестровые курсы. Возможно, эту тему имеет смысл рассмотреть, начиная со школы. Это не вопрос подготовки специалистов в области информационной безопасности (ИБ), но, например, вопросы кибергигиены рассматривать в рамках ОБЖ - наверное, возможность такая была бы. Но это ... больше Министерству просвещения смотреть нужно", - сказал Хасин.
По его словам, было бы неплохо, чтобы вопросы информационной безопасности хотя бы на базовом уровне знали вообще все. "Чтобы не только специалисты в области ИБ знали о том, что такое ИБ... Это как гигиена", - отметил Хасин.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
26 декабря 2022, 14:51
"Сбер" назвал серьезнейшие киберугрозы будущего
 
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Министерство просвещения России (Минпросвещения России)Образование - ОбществоКибербезопасностьРоссияТехнологии
 
 
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