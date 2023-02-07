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Российские пивовары планируют развивать хмелеводство - РИА Новости, 07.02.2023
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Российские пивовары планируют развивать хмелеводство
Российские пивовары планируют развивать хмелеводство - РИА Новости, 07.02.2023
Российские пивовары планируют развивать хмелеводство
Ассоциация производителей пива планирует через несколько месяцев представить в Минсельхоз предложения по программе развития хмелеводства в России, сообщил... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T14:54
2023-02-07T18:15
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Ассоциация производителей пива планирует через несколько месяцев представить в Минсельхоз предложения по программе развития хмелеводства в России, сообщил журналистам исполнительный директор Ассоциации производителей пива (АПП, объединяет пивоваренные компании AB InBev Efes, "Балтика" и Heineken Россия) Вячеслав Мамонтов."Надеемся, что в течение нескольких месяцев выйдем с какими-то предложениями к регулятору (Минсельхозу)", - сказал Мамонтов. Инициатива ассоциации связана с необходимостью формирования отечественного производства хмеля: сейчас, по словам Мамонтова, на его долю приходится 2-3%."Восполнить (недостающий объем - ред.) в один день вряд ли получится с учетом того, что на самом деле, посадив саженцы, только через 3-5 лет мы получим результат в виде необходимого продукта. Поэтому без поддержки государства вряд ли мы сможем, как бы ни пытались, сдвинуть эту проблему", - подчеркнул Мамонтов.По его словам, сейчас нужны формы стимулирования и поддержка государства, например субсидирование или налоговые вычеты, чтобы мотивировать фермеров."Уже есть намерение фермерских сообществ заниматься хмелем. Мы готовы их поддерживать, если это будут те сорта хмеля, которые по качеству нам будут подходить", - сказал Мамонтов.АПП в прошлом году уже провела несколько совещаний по этой проблематике, уточнил он, и сейчас занимается формированием тезисов по программе, чтобы более детально обосновать Минсельхозу и правительству целесообразность работы в этом направлении.Во вторник в ходе Всероссийской конференции по проблемам алкогольного рынка "Алкоконгресс-2023" Мамонтов сообщил, что хмеля в России пока культивируется менее 5% от общей потребности производителей, а его качество не всегда удовлетворяет современным требованиям индустрии."Для решения этой задачи требуется поддержка со стороны государства. В частности, упрощенное внесение в реестр Российской Федерации сортов хмеля, которые уже зарегистрированы в реестре Республики Беларусь, упрощение условий для ввоза импортных саженцев хмеля, ускорение процедуры государственной регистрации сортов", - сказал он.Что касается расширения географии возделывания необходимых сортов, добавил Мамонтов, то здесь перспективными регионами являются Белгородская, Курская, Орловская, Воронежская и Липецкая области.
https://ria.ru/20221221/pivo-1840147889.html
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
14:54 07.02.2023 (обновлено: 18:15 07.02.2023)
 
Российские пивовары планируют развивать хмелеводство

Российские пивовары готовят предложения Минсельхозу по программе развития хмелеводства

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкДевушка рассматривает сорта хмеля на Международной выставке индустрии напитков в России
Девушка рассматривает сорта хмеля на Международной выставке индустрии напитков в России - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Девушка рассматривает сорта хмеля на Международной выставке индустрии напитков в России . Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Ассоциация производителей пива планирует через несколько месяцев представить в Минсельхоз предложения по программе развития хмелеводства в России, сообщил журналистам исполнительный директор Ассоциации производителей пива (АПП, объединяет пивоваренные компании AB InBev Efes, "Балтика" и Heineken Россия) Вячеслав Мамонтов.
"Надеемся, что в течение нескольких месяцев выйдем с какими-то предложениями к регулятору (Минсельхозу)", - сказал Мамонтов. Инициатива ассоциации связана с необходимостью формирования отечественного производства хмеля: сейчас, по словам Мамонтова, на его долю приходится 2-3%.
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"Восполнить (недостающий объем - ред.) в один день вряд ли получится с учетом того, что на самом деле, посадив саженцы, только через 3-5 лет мы получим результат в виде необходимого продукта. Поэтому без поддержки государства вряд ли мы сможем, как бы ни пытались, сдвинуть эту проблему", - подчеркнул Мамонтов.
По его словам, сейчас нужны формы стимулирования и поддержка государства, например субсидирование или налоговые вычеты, чтобы мотивировать фермеров.
"Уже есть намерение фермерских сообществ заниматься хмелем. Мы готовы их поддерживать, если это будут те сорта хмеля, которые по качеству нам будут подходить", - сказал Мамонтов.
АПП в прошлом году уже провела несколько совещаний по этой проблематике, уточнил он, и сейчас занимается формированием тезисов по программе, чтобы более детально обосновать Минсельхозу и правительству целесообразность работы в этом направлении.
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Во вторник в ходе Всероссийской конференции по проблемам алкогольного рынка "Алкоконгресс-2023" Мамонтов сообщил, что хмеля в России пока культивируется менее 5% от общей потребности производителей, а его качество не всегда удовлетворяет современным требованиям индустрии.
"Для решения этой задачи требуется поддержка со стороны государства. В частности, упрощенное внесение в реестр Российской Федерации сортов хмеля, которые уже зарегистрированы в реестре Республики Беларусь, упрощение условий для ввоза импортных саженцев хмеля, ускорение процедуры государственной регистрации сортов", - сказал он.
Что касается расширения географии возделывания необходимых сортов, добавил Мамонтов, то здесь перспективными регионами являются Белгородская, Курская, Орловская, Воронежская и Липецкая области.
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ЭкономикаРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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