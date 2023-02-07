https://ria.ru/20230207/kherson-1850218859.html
ВСУ чувствуют, что час освобождения Херсона близок, заявил Сальдо
ВСУ чувствуют, что час освобождения Херсона близок, заявил Сальдо - РИА Новости, 07.02.2023
ВСУ чувствуют, что час освобождения Херсона близок, заявил Сальдо
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что час освобождения Херсона близок, украинские войска это знают и чувствуют. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T11:19
2023-02-07T11:19
2023-02-07T11:27
специальная военная операция на украине
херсон
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владимир сальдо
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что час освобождения Херсона близок, украинские войска это знают и чувствуют. "Теперь близок час освобождения Херсона. Я могу с уверенностью говорить о том, что оккупанты, которые сейчас в Херсоне пока что еще орудуют, они уже знают это, они уже это чувствуют, и они уже делают все, чтобы выйти из города и еще размародерить его", - сказал Сальдо в эфире телерадиокомпании "Таврия". В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны по рубежу Днепра. Тогда же Херсон отошел Украине. Под контролем России находится 75% территории Херсонской области, заявлял Сальдо в январе.
https://ria.ru/20230207/kherson-1850213063.html
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11:19 07.02.2023 (обновлено: 11:27 07.02.2023)
ВСУ чувствуют, что час освобождения Херсона близок, заявил Сальдо
Сальдо заявил, что украинские военные чувствуют близость освобождения Херсона Россией