https://ria.ru/20230207/kherson-1850218859.html

ВСУ чувствуют, что час освобождения Херсона близок, заявил Сальдо

ВСУ чувствуют, что час освобождения Херсона близок, заявил Сальдо - РИА Новости, 07.02.2023

ВСУ чувствуют, что час освобождения Херсона близок, заявил Сальдо

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что час освобождения Херсона близок, украинские войска это знают и чувствуют. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T11:19

2023-02-07T11:19

2023-02-07T11:27

специальная военная операция на украине

херсон

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владимир сальдо

вооруженные силы украины

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что час освобождения Херсона близок, украинские войска это знают и чувствуют. "Теперь близок час освобождения Херсона. Я могу с уверенностью говорить о том, что оккупанты, которые сейчас в Херсоне пока что еще орудуют, они уже знают это, они уже это чувствуют, и они уже делают все, чтобы выйти из города и еще размародерить его", - сказал Сальдо в эфире телерадиокомпании "Таврия". В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны по рубежу Днепра. Тогда же Херсон отошел Украине. Под контролем России находится 75% территории Херсонской области, заявлял Сальдо в январе.

https://ria.ru/20230207/kherson-1850213063.html

https://ria.ru/20230207/ukraina-1850210706.html

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