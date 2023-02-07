https://ria.ru/20230207/khazin-1850245313.html

Андрея Хазина утвердили ректором РГСУ

Андрея Хазина утвердили ректором РГСУ - РИА Новости, 07.02.2023

Андрея Хазина утвердили ректором РГСУ

Андрей Хазин утвержден ректором Российского государственного социального университета (РГСУ), сообщается в телеграм-канале Минобрнауки. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T12:34

2023-02-07T12:34

2023-02-07T14:12

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Андрей Хазин утвержден ректором Российского государственного социального университета (РГСУ), сообщается в телеграм-канале Минобрнауки. "Ректором Российского государственного социального университета утвержден Хазин Андрей Леонидович", — говорится в сообщении. Он был назначен и.о. ректора РГСУ с 21 декабря 2021 года. Хазин получил два высших образования в Санкт-Петербургском институте внешнеэкономических связей, экономики и права, а также окончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом Александра Невского, орденом Почета, орденом Дружбы и медалями. Хазин — ученый, действительный член Российской академии художеств. Руководитель и председатель попечительских советов ряда крупных общественных и культурных проектов, прошедших под патронажем Президента РФ. Работал в образовательных и научных учреждениях, занимал руководящие должности в финансовых организациях, в разные годы представлял Костромскую областную Думу и Кировскую область в Совете Федерации.

https://ria.ru/20221226/rgsu-1841474218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, образование - общество, ргсу, россия, навигатор абитуриента