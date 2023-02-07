12:34 07.02.2023 (обновлено: 14:12 07.02.2023)
Андрея Хазина утвердили ректором РГСУ
Минобрнауки утвердило Андрея Хазина ректором РГСУ
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкРоссийский ученый-историк и искусствовед, педагог, государственный и общественный деятель Андрей Хазин
Российский ученый-историк и искусствовед, педагог, государственный и общественный деятель Андрей Хазин. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Андрей Хазин утвержден ректором Российского государственного социального университета (РГСУ), сообщается в телеграм-канале Минобрнауки.
"Ректором Российского государственного социального университета утвержден Хазин Андрей Леонидович", — говорится в сообщении. Он был назначен и.о. ректора РГСУ с 21 декабря 2021 года.
Хазин получил два высших образования в Санкт-Петербургском институте внешнеэкономических связей, экономики и права, а также окончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом Александра Невского, орденом Почета, орденом Дружбы и медалями. Хазин — ученый, действительный член Российской академии художеств. Руководитель и председатель попечительских советов ряда крупных общественных и культурных проектов, прошедших под патронажем Президента РФ.
Работал в образовательных и научных учреждениях, занимал руководящие должности в финансовых организациях, в разные годы представлял Костромскую областную Думу и Кировскую область в Совете Федерации.
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