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МИД заявил о пыточных условиях содержания журналиста Sputnik Литва Касема

МИД заявил о пыточных условиях содержания журналиста Sputnik Литва Касема - РИА Новости, 07.02.2023

МИД заявил о пыточных условиях содержания журналиста Sputnik Литва Касема

Арест шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема в Латвии переходит в разряд пыток, заявил директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев в... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T22:00

2023-02-07T22:00

2023-02-07T23:19

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марат касем

сергей беляев

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дмитрий киселев

миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Арест шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема в Латвии переходит в разряд пыток, заявил директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев в интервью RTVI."Здесь речь доходит до того, что человек себя плохо чувствует, у него начинаются проблемы со здоровьем, ему задерживают медицинскую помощь, не предоставляют лекарства нужные. Это уже переходит в разряд, извините, пыток, когда человеку сознательно наносятся физические страдания", — подчеркнул дипломат.По его словам, прямого контакта с Касемом нет, но есть связь с его адвокатом.Беляев также отметил, что в Латвии сейчас фактически формируется полицейское государство: если чье-либо мнение не совпадает с официальной линией местных властей, то его жестко пресекают с помощью сфабрикованных процессов."В том числе с помощью уголовного преследования, полицейских мер и так далее. Вот это само по себе говорит о характере общества и о том напряжении, которое внутри общества существует", — пояснил он.Контакты России и Латвии на дипломатическом уровне сведены к минимуму, поэтому вопрос о возможном освобождении шеф-редактора Sputnik Литва сейчас не обсуждается, добавил дипломат.Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет в Москве и работает в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит Sputnik Литва. В конце декабря прошлого года журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Рижский суд 5 января заключил его под стражу, впоследствии Касема перевели в городскую центральную тюрьму.Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал задержание журналиста незаконным и призвал мировую общественность сделать все возможное для его освобождения. По словам Киселева, все это происходит в условиях европейского беспредела, "когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за его позицию и информацию, которую он сообщает".

https://ria.ru/20230108/kasem-1843476054.html

https://ria.ru/20230117/kasem-1845453697.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, латвия, литва, марат касем, сергей беляев, задержание шеф-редактора sputnik литва касема, дмитрий киселев, миа "россия сегодня", россия, sputnik