https://ria.ru/20230207/karabakh-1850419798.html

Минобороны зафиксировало нарушение в зоне ответственности в Карабахе

Минобороны зафиксировало нарушение в зоне ответственности в Карабахе - РИА Новости, 07.02.2023

Минобороны зафиксировало нарушение в зоне ответственности в Карабахе

Нарушение режима прекращения огня со стороны Азербайджана зафиксировано в Нагорном Карабахе в Шушинском районе в зоне ответственности миротворцев, пострадавших... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T21:09

2023-02-07T21:09

2023-02-07T21:09

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Нарушение режима прекращения огня со стороны Азербайджана зафиксировано в Нагорном Карабахе в Шушинском районе в зоне ответственности миротворцев, пострадавших нет, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев. Уточняется, что командование российского миротворческого контингента вместе с представителями азербайджанской и армянской сторон проводит разбирательство. Также продолжается переговорный процесс по возобновлению беспрепятственного движения транспорта по дороге Степанакерт - Горис. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20221223/vardanyan-1840888713.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, азербайджан, нагорный карабах, россия