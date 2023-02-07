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В Москве и Красноярске задержали четырех исламистов
В Москве и Красноярске задержали четырех исламистов - РИА Новости, 07.02.2023
В Москве и Красноярске задержали четырех исламистов
В Москве и Красноярске разгромлена ячейка исламистов из террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"* (запрещена в РФ), четверо задержанных... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T10:37
2023-02-07T10:37
2023-02-07T14:22
происшествия
москва
красноярск
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В Москве и Красноярске разгромлена ячейка исламистов из террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"* (запрещена в РФ), четверо задержанных вербовали и переправляли боевиков в Сирию, призывали к терактам, сообщает ЦОС ФСБ РФ."Пресечена деятельность межрегиональной ячейки международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"* (запрещена в России решением Московского окружного военного суда в 2019 году)", - говорится в сообщении. Задержанные вербовали и переправляли боевиков в Сирию, финансировали членов террористической структуры и призывали "к совершению преступлений террористического характера", уточняет ведомство. Отмечается, что при задержании изъяты пропагандистские видеоматериалы "КТД"*, а также средства связи, электронные носители информации и банковские карты. Возбуждено уголовное дело."Катиба Таухид валь-Джихад"*, стоявшая за взрывом в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года, с 2019 года признана в России террористической организацией. Из российских регионов, Киргизии, Узбекистана и других стран Средней Азии регулярно приходят новости о задержаниях сторонников этой группировки.* Запрещенная в России террористическая организация
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Задержание членов террористической организации в Москве и Красноярске
ФСБ показала видео совместной с МВД спецоперации по задержанию четверых членов подпольной ячейки запрещенной в России террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", действовавшей в Москве и Красноярске.
2023-02-07T10:37
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РИА Новости
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происшествия, москва, красноярск, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Москва, Красноярск, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
10:37 07.02.2023 (обновлено: 14:22 07.02.2023)
В Москве и Красноярске задержали четырех исламистов
ФСБ задержала в Москве и Красноярске четырех исламистов, занимавшихся вербовкой в Сирию