https://ria.ru/20230207/islamisty-1850205356.html

В Москве и Красноярске задержали четырех исламистов

В Москве и Красноярске задержали четырех исламистов - РИА Новости, 07.02.2023

В Москве и Красноярске задержали четырех исламистов

В Москве и Красноярске разгромлена ячейка исламистов из террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"* (запрещена в РФ), четверо задержанных... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T10:37

2023-02-07T10:37

2023-02-07T14:22

происшествия

москва

красноярск

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В Москве и Красноярске разгромлена ячейка исламистов из террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"* (запрещена в РФ), четверо задержанных вербовали и переправляли боевиков в Сирию, призывали к терактам, сообщает ЦОС ФСБ РФ."Пресечена деятельность межрегиональной ячейки международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"* (запрещена в России решением Московского окружного военного суда в 2019 году)", - говорится в сообщении. Задержанные вербовали и переправляли боевиков в Сирию, финансировали членов террористической структуры и призывали "к совершению преступлений террористического характера", уточняет ведомство. Отмечается, что при задержании изъяты пропагандистские видеоматериалы "КТД"*, а также средства связи, электронные носители информации и банковские карты. Возбуждено уголовное дело."Катиба Таухид валь-Джихад"*, стоявшая за взрывом в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года, с 2019 года признана в России террористической организацией. Из российских регионов, Киргизии, Узбекистана и других стран Средней Азии регулярно приходят новости о задержаниях сторонников этой группировки.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20221103/boeviki-1828913523.html

москва

красноярск

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание членов террористической организации в Москве и Красноярске ФСБ показала видео совместной с МВД спецоперации по задержанию четверых членов подпольной ячейки запрещенной в России террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", действовавшей в Москве и Красноярске. 2023-02-07T10:37 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, красноярск, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)