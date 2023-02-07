https://ria.ru/20230207/grazhdanstvo-1850319489.html
ГД одобрила проект о прекращении украинского гражданства со дня заявления
ГД одобрила проект о прекращении украинского гражданства со дня заявления - РИА Новости, 07.02.2023
ГД одобрила проект о прекращении украинского гражданства со дня заявления
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении проект о прекращении украинского гражданства со дня подачи лицом необходимого заявления в МВД... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T15:28
2023-02-07T15:28
2023-02-07T15:28
россия
украина
госдума рф
кпрф
лдпр
леонид калашников
сергей леонов
артем туров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819316359_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_7887b71b01f763611350f09e9b01d478.jpg
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении проект о прекращении украинского гражданства со дня подачи лицом необходимого заявления в МВД России о выходе из него. Авторами законопроекта выступили депутаты Леонид Калашников (КПРФ), Сергей Кабышев (СРЗП), Сергей Леонов (ЛДПР) и Артем Туров (ЕР). "Проектом федерального закона "Об особенностях правового положения граждан Российской Федерации, имеющих гражданство Украины" предусматривается, что такие граждане считаются не имеющими гражданства Украины со дня подачи ими в МВД России или его территориальный орган заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины", - сказано в пояснительной записке к проекту. По словам авторов законопроекта, со дня подачи такого заявления граждане обязываются воздерживаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины. "Законопроектом предусматривается создание правового механизма, при котором граждане Российской Федерации, имеющие гражданство Украины, будут считаться не имеющими гражданства Украины со дня подачи ими заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины, что позволит обеспечить допуск таких граждан к замещению государственных, муниципальных и иных должностей", - добавляется в пояснительной записке. Также указывается, что в случае выявления факта несоблюдения обязательств МВД России составляется заключение, "со дня вынесения указанного заключения заявление этого гражданина о нежелании состоять в гражданстве Украины считается недействительным, а сам гражданин - имеющим гражданство Украины". Добавляется, что гражданин вправе подать повторное обращение о нежелании состоять в гражданстве Украины по истечении 10 лет со дня вынесения такого заключения.
https://ria.ru/20230131/grazhdanstvo-1848582542.html
https://ria.ru/20230206/pomosch-1850057242.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819316359_237:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_a15f559d6dafcc912580642370162762.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, госдума рф, кпрф, лдпр, леонид калашников, сергей леонов, артем туров, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Украина, Госдума РФ, КПРФ, ЛДПР, Леонид Калашников, Сергей Леонов, Артем Туров, Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
ГД одобрила проект о прекращении украинского гражданства со дня заявления
ГД одобрила проект о прекращении украинского гражданства со дня подачи заявления в МВД
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении проект о прекращении украинского гражданства со дня подачи лицом необходимого заявления в МВД России о выходе из него.
Авторами законопроекта выступили депутаты Леонид Калашников
(КПРФ
), Сергей Кабышев (СРЗП), Сергей Леонов
(ЛДПР
) и Артем Туров
(ЕР
).
"Проектом федерального закона "Об особенностях правового положения граждан Российской Федерации, имеющих гражданство Украины" предусматривается, что такие граждане считаются не имеющими гражданства Украины
со дня подачи ими в МВД России или его территориальный орган заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины", - сказано в пояснительной записке к проекту.
По словам авторов законопроекта, со дня подачи такого заявления граждане обязываются воздерживаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины.
"Законопроектом предусматривается создание правового механизма, при котором граждане Российской Федерации, имеющие гражданство Украины, будут считаться не имеющими гражданства Украины со дня подачи ими заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины, что позволит обеспечить допуск таких граждан к замещению государственных, муниципальных и иных должностей", - добавляется в пояснительной записке.
Также указывается, что в случае выявления факта несоблюдения обязательств МВД России составляется заключение, "со дня вынесения указанного заключения заявление этого гражданина о нежелании состоять в гражданстве Украины считается недействительным, а сам гражданин - имеющим гражданство Украины".
Добавляется, что гражданин вправе подать повторное обращение о нежелании состоять в гражданстве Украины по истечении 10 лет со дня вынесения такого заключения.