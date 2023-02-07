https://ria.ru/20230207/grazhdanstvo-1850319489.html

ГД одобрила проект о прекращении украинского гражданства со дня заявления

ГД одобрила проект о прекращении украинского гражданства со дня заявления - РИА Новости, 07.02.2023

ГД одобрила проект о прекращении украинского гражданства со дня заявления

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении проект о прекращении украинского гражданства со дня подачи лицом необходимого заявления в МВД... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T15:28

2023-02-07T15:28

2023-02-07T15:28

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении проект о прекращении украинского гражданства со дня подачи лицом необходимого заявления в МВД России о выходе из него. Авторами законопроекта выступили депутаты Леонид Калашников (КПРФ), Сергей Кабышев (СРЗП), Сергей Леонов (ЛДПР) и Артем Туров (ЕР). "Проектом федерального закона "Об особенностях правового положения граждан Российской Федерации, имеющих гражданство Украины" предусматривается, что такие граждане считаются не имеющими гражданства Украины со дня подачи ими в МВД России или его территориальный орган заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины", - сказано в пояснительной записке к проекту. По словам авторов законопроекта, со дня подачи такого заявления граждане обязываются воздерживаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины. "Законопроектом предусматривается создание правового механизма, при котором граждане Российской Федерации, имеющие гражданство Украины, будут считаться не имеющими гражданства Украины со дня подачи ими заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины, что позволит обеспечить допуск таких граждан к замещению государственных, муниципальных и иных должностей", - добавляется в пояснительной записке. Также указывается, что в случае выявления факта несоблюдения обязательств МВД России составляется заключение, "со дня вынесения указанного заключения заявление этого гражданина о нежелании состоять в гражданстве Украины считается недействительным, а сам гражданин - имеющим гражданство Украины". Добавляется, что гражданин вправе подать повторное обращение о нежелании состоять в гражданстве Украины по истечении 10 лет со дня вынесения такого заключения.

https://ria.ru/20230131/grazhdanstvo-1848582542.html

https://ria.ru/20230206/pomosch-1850057242.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, госдума рф, кпрф, лдпр, леонид калашников, сергей леонов, артем туров, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)