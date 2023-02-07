https://ria.ru/20230207/foto-1850296148.html

В Петербурге две девушки получили травмы, попытавшись сфотографироваться

В Петербурге две девушки получили травмы, попытавшись сфотографироваться - РИА Новости, 07.02.2023

В Петербурге две девушки получили травмы, попытавшись сфотографироваться

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту травмирования двух молодых девушек в Курортном районе Санкт-Петербурга, которые решили... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T14:37

2023-02-07T14:37

2023-02-07T14:57

происшествия

санкт-петербург

курортный район

сзфо

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту травмирования двух молодых девушек в Курортном районе Санкт-Петербурга, которые решили сфотографироваться на фоне движущегося поезда, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по СЗФО. "Потерпевшие, чтобы сократить путь, решили перейти железнодорожные пути в неустановленном месте перед приближающимся поездом, в это же время девушки решили сделать фото на фоне поезда, однако были задеты по касательной", - говорится в сообщении. Уточняется, что инцидент произошел около станции "Разлив" в понедельник 6 февраля. Машинист электропоезда сообщил, что, отъезжая от железнодорожной станции "Разлив", услышал звук удара и применил экстренное торможение. Выяснилось, что пострадали две молодые девушки, которые были госпитализированы с травмами. Транспортная полиция проводит проверку, направленную на установление всех обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20230207/drift-1850224388.html

https://ria.ru/20230203/puteshestviya-1849491746.html

санкт-петербург

курортный район

сзфо

россия

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происшествия, санкт-петербург, курортный район, сзфо, россия