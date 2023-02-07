Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге две девушки получили травмы, попытавшись сфотографироваться - РИА Новости, 07.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230207/foto-1850296148.html
В Петербурге две девушки получили травмы, попытавшись сфотографироваться
В Петербурге две девушки получили травмы, попытавшись сфотографироваться - РИА Новости, 07.02.2023
В Петербурге две девушки получили травмы, попытавшись сфотографироваться
Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту травмирования двух молодых девушек в Курортном районе Санкт-Петербурга, которые решили... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T14:37
2023-02-07T14:57
происшествия
санкт-петербург
курортный район
сзфо
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114740_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_61314c9de1062f41cb3a1cf71155fb3a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту травмирования двух молодых девушек в Курортном районе Санкт-Петербурга, которые решили сфотографироваться на фоне движущегося поезда, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по СЗФО. "Потерпевшие, чтобы сократить путь, решили перейти железнодорожные пути в неустановленном месте перед приближающимся поездом, в это же время девушки решили сделать фото на фоне поезда, однако были задеты по касательной", - говорится в сообщении. Уточняется, что инцидент произошел около станции "Разлив" в понедельник 6 февраля. Машинист электропоезда сообщил, что, отъезжая от железнодорожной станции "Разлив", услышал звук удара и применил экстренное торможение. Выяснилось, что пострадали две молодые девушки, которые были госпитализированы с травмами. Транспортная полиция проводит проверку, направленную на установление всех обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20230207/drift-1850224388.html
https://ria.ru/20230203/puteshestviya-1849491746.html
санкт-петербург
курортный район
сзфо
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114740_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_26767afbac0634afb55d8eaaddcf3f7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, курортный район, сзфо, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Курортный район, СЗФО, Россия
14:37 07.02.2023 (обновлено: 14:57 07.02.2023)
 
В Петербурге две девушки получили травмы, попытавшись сфотографироваться

В Петербурге две девушки получили травмы, решив сфотографироваться на фоне поезда

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту травмирования двух молодых девушек в Курортном районе Санкт-Петербурга, которые решили сфотографироваться на фоне движущегося поезда, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по СЗФО.
"Потерпевшие, чтобы сократить путь, решили перейти железнодорожные пути в неустановленном месте перед приближающимся поездом, в это же время девушки решили сделать фото на фоне поезда, однако были задеты по касательной", - говорится в сообщении.
Дрифт - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 11:41
В Подмосковье поймали лихача на BMW, устроившего дрифт на перекрестке
Уточняется, что инцидент произошел около станции "Разлив" в понедельник 6 февраля. Машинист электропоезда сообщил, что, отъезжая от железнодорожной станции "Разлив", услышал звук удара и применил экстренное торможение. Выяснилось, что пострадали две молодые девушки, которые были госпитализированы с травмами.
Транспортная полиция проводит проверку, направленную на установление всех обстоятельства произошедшего.
Пассажирка в вагоне туристического поезда класса люкс Императорская Россия, который отправляется в путешествие по Транссибирской магистрали - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 14:09Туризм
Россияне стали чаще ездить на отдых на поездах
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургКурортный районСЗФОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала