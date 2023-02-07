https://ria.ru/20230207/foto-1850296148.html
В Петербурге две девушки получили травмы, попытавшись сфотографироваться
В Петербурге две девушки получили травмы, попытавшись сфотографироваться - РИА Новости, 07.02.2023
В Петербурге две девушки получили травмы, попытавшись сфотографироваться
Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту травмирования двух молодых девушек в Курортном районе Санкт-Петербурга, которые решили... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T14:37
2023-02-07T14:37
2023-02-07T14:57
происшествия
санкт-петербург
курортный район
сзфо
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114740_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_61314c9de1062f41cb3a1cf71155fb3a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту травмирования двух молодых девушек в Курортном районе Санкт-Петербурга, которые решили сфотографироваться на фоне движущегося поезда, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по СЗФО. "Потерпевшие, чтобы сократить путь, решили перейти железнодорожные пути в неустановленном месте перед приближающимся поездом, в это же время девушки решили сделать фото на фоне поезда, однако были задеты по касательной", - говорится в сообщении. Уточняется, что инцидент произошел около станции "Разлив" в понедельник 6 февраля. Машинист электропоезда сообщил, что, отъезжая от железнодорожной станции "Разлив", услышал звук удара и применил экстренное торможение. Выяснилось, что пострадали две молодые девушки, которые были госпитализированы с травмами. Транспортная полиция проводит проверку, направленную на установление всех обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20230207/drift-1850224388.html
https://ria.ru/20230203/puteshestviya-1849491746.html
санкт-петербург
курортный район
сзфо
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114740_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_26767afbac0634afb55d8eaaddcf3f7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, курортный район, сзфо, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Курортный район, СЗФО, Россия
14:37 07.02.2023 (обновлено: 14:57 07.02.2023)
В Петербурге две девушки получили травмы, попытавшись сфотографироваться
В Петербурге две девушки получили травмы, решив сфотографироваться на фоне поезда