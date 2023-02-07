https://ria.ru/20230207/evropa-1850190978.html

Две сверхдержавы поставили Европу перед трудным выбором, пишет Politico

Две сверхдержавы поставили Европу перед трудным выбором, пишет Politico - РИА Новости, 07.02.2023

Две сверхдержавы поставили Европу перед трудным выбором, пишет Politico

По мере обострения соперничества между США и Китаем на Европу будет оказываться все большее давление, чтобы заставить Брюссель выбрать сторону, пишет Politico. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T09:35

2023-02-07T09:35

2023-02-07T10:30

в мире

европа

китай

сша

жозеп боррель

эммануэль макрон

евросоюз

си цзиньпин

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. По мере обострения соперничества между США и Китаем на Европу будет оказываться все большее давление, чтобы заставить Брюссель выбрать сторону, пишет Politico."Реальность такова, что, если в мире будут все больше доминировать два полюса — США и Китай, — ЕС и европейцам придется выбирать сторону до тех пор, пока безопасность и оборона Европы будет зависеть от США", — приводит издание слова Рикардо Борхеса де Кастро, руководителя программы "Европа в мире" в Аналитическом центре европейской политики в Брюсселе.Для ЕС столкновение Пекина и Вашингтона, вызванное инцидентом с аэростатом в американском воздушном пространстве, произошло в самый неподходящий момент — когда высокопоставленные чиновники готовились к возобновлению контактов с Китаем. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял о планах посетить КНР в апреле, а президент Франции Эммануэль Макрон также объявлял о намерении встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в начале этого года.Еще больше осложняет ситуацию явное отсутствие заинтересованности Пекина в том, чтобы помочь Западу оказать давление на президента России Владимира Путина для урегулирования ситуации на Украине."Вашингтон еще некоторое время будет занят Пекином", — сказал 5 февраля высокопоставленный дипломат ЕС, — "Это не очень хорошая новость для Союза, так как Россия по-прежнему остается главной угрозой".Что касается происшествия с воздушным шаром, немногие европейские страны публично поддержали решение администрации Байдена сбить китайский аэростат, что свидетельствует о попытке "усидеть на двух стульях", говорится в статье. Одним из немногочисленных исключений стала Эстония, чей министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил: "Я поддерживаю операцию США по защите своего суверенитета. Я полностью осуждаю провокации, ставящие под угрозу национальную безопасность США".Таким образом, внешняя политика ЕС в 2023 году будет определена тем, что истощится быстрее — боязнь Европы возразить Соединенным Штатам в ущерб налаживанию контактов с Пекином или заинтересованность Вашингтона в Европе в целом.Аэростат, который, по мнению американцев, использовался Китаем в разведывательных целях, пересек Канаду и США. Четвертого февраля его сбили у побережья штата Южная Каролина. Пекин заявил, что аэростат имел гражданское назначение и применялся для метеорологических исследований.

https://ria.ru/20230206/proekt-1850128786.html

https://ria.ru/20230207/aerostat-1850182655.html

европа

китай

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в мире, европа, китай, сша, жозеп боррель, эммануэль макрон, евросоюз, си цзиньпин