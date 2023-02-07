https://ria.ru/20230207/erdogan-1850430167.html

Источник: Эрдоган планирует посетить зону землетрясения в среду

Источник: Эрдоган планирует посетить зону землетрясения в среду - РИА Новости, 07.02.2023

Источник: Эрдоган планирует посетить зону землетрясения в среду

Президент Турции Тайип Эрдоган намерен посетить в среду зону разрушительного землетрясения, которое, по последним данным, унесло жизни около 5500 человек,... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T22:49

2023-02-07T22:49

2023-02-07T22:55

турция

в мире

анкара (провинция)

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 7 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган намерен посетить в среду зону разрушительного землетрясения, которое, по последним данным, унесло жизни около 5500 человек, сообщил РИА Новости источник в Анкаре.Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших при землетрясении в Турции, по последним данным, превышает 5,4 тысячи, раненых – более 31 тысячи. Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.

турция

анкара (провинция)

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

турция, в мире, анкара (провинция), сильное землетрясение в турции и сирии