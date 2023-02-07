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В Ефремове ввели режим ЧС после взрыва газа в доме

В Ефремове ввели режим ЧС после взрыва газа в доме - РИА Новости, 07.02.2023

В Ефремове ввели режим ЧС после взрыва газа в доме

Власти города Ефремов в Тульской области ввели режим чрезвычайной ситуации после взрыва газа, унесшего жизни пяти человек, сообщил РИА Новости представитель ГУ... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T23:42

2023-02-07T23:42

2023-02-07T23:49

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в жилом доме в ефремове

тульская область

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 фев - РИА Новости. Власти города Ефремов в Тульской области ввели режим чрезвычайной ситуации после взрыва газа, унесшего жизни пяти человек, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.Взрыв произошел вечером во вторник в пятиэтажном пятиподъездном панельном доме №2 по улице Химиков в Ефремове, обрушился первый подъезд. Жильцы дома эвакуированы. По последним данным МЧС РФ, пять человек погибли, спасены семь человек, пострадали трое."С 17:30 на территории ГО Ефремов введен режим ЧС постановлением администрации МО г. Ефремов", - сообщил собеседник агентства.

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме в ефремове , тульская область, россия