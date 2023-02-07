https://ria.ru/20230207/drift-1850224388.html

В Подмосковье поймали лихача на BMW, устроившего дрифт на перекрестке

В Подмосковье поймали лихача на BMW, устроившего дрифт на перекрестке - РИА Новости, 07.02.2023

В Подмосковье поймали лихача на BMW, устроившего дрифт на перекрестке

Полицейские вычислили водителя, дрифтовавшего посреди перекрестка в Мытищах: им оказался 23-летний москвич, который за год более 90 раз привлекался за нарушение РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T11:41

2023-02-07T11:41

2023-02-07T11:41

происшествия

авто

мытищи

россия

московская область (подмосковье)

татьяна петрова

bmw ag

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Полицейские вычислили водителя, дрифтовавшего посреди перекрестка в Мытищах: им оказался 23-летний москвич, который за год более 90 раз привлекался за нарушение ПДД, сообщила журналистам начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова. Ранее в Telegram-каналах появилась видеозапись, на которой лихач на черном BMW дрифтует посреди перекрестка. Проезжающие мимо немецкой иномарки машины водителя не смутили - он выполнял опасные маневры, проезжая между ними. По словам Петровой, полицейские изучили видео и установили, что в Мытищах водитель "на перекрестке выполнял маневры, опасные для других участников дорожного движения". "В результате розыскных мероприятий сотрудниками полиции правонарушитель был установлен. Им оказался 23-летний москвич, который с 2022 года за нарушение ПДД 92 раза привлекался к административной ответственности", - сказала Петрова. На молодого человека составили протоколы о нарушении правил маневрирования (часть 3 статьи 12.14 КоАП РФ) и о несоблюдении требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (часть 2 статьи 12.16 КоАП РФ).

https://ria.ru/20230206/voditel-1850132838.html

https://ria.ru/20230205/strelba-1849844564.html

мытищи

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, авто, мытищи, россия, московская область (подмосковье), татьяна петрова, bmw ag