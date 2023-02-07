https://ria.ru/20230207/donbass-1850302113.html

Командир "Ахмата" предположил, что в Донбассе воюют кадровые военные НАТО

Командир "Ахмата" предположил, что в Донбассе воюют кадровые военные НАТО - РИА Новости, 07.02.2023

Командир "Ахмата" предположил, что в Донбассе воюют кадровые военные НАТО

Командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов считает, что в боевых действиях на стороне Украины в... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T14:52

2023-02-07T14:52

2023-02-07T14:52

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

россия

нато

апты алаудинов

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов считает, что в боевых действиях на стороне Украины в Донбассе участвуют кадровые военнослужащие НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно говорил, что альянс не является и не будет стороной конфликта на Украине, не отправляет туда ни войска, ни самолеты. При этом он отмечал, что Запад должен поставлять Украине более современное и тяжелое вооружение не только для самообороны, но и для "возвращения территорий", а также учитывать, что "Россия готовит новые наступления".

https://ria.ru/20230207/naemniki-1850163645.html

луганская народная республика

россия

украина

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, луганская народная республика, россия, нато, апты алаудинов, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр