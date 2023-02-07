https://ria.ru/20230207/donbass-1850302113.html
Командир "Ахмата" предположил, что в Донбассе воюют кадровые военные НАТО
Командир "Ахмата" предположил, что в Донбассе воюют кадровые военные НАТО - РИА Новости, 07.02.2023
Командир "Ахмата" предположил, что в Донбассе воюют кадровые военные НАТО
Командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов считает, что в боевых действиях на стороне Украины в... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T14:52
2023-02-07T14:52
2023-02-07T14:52
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
россия
нато
апты алаудинов
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов считает, что в боевых действиях на стороне Украины в Донбассе участвуют кадровые военнослужащие НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно говорил, что альянс не является и не будет стороной конфликта на Украине, не отправляет туда ни войска, ни самолеты. При этом он отмечал, что Запад должен поставлять Украине более современное и тяжелое вооружение не только для самообороны, но и для "возвращения территорий", а также учитывать, что "Россия готовит новые наступления".
https://ria.ru/20230207/naemniki-1850163645.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, луганская народная республика, россия, нато, апты алаудинов, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
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Командир "Ахмата" предположил, что в Донбассе воюют кадровые военные НАТО
Командир "Ахмата" Алаудинов считает, что в Донбассе могут воевать кадровые военные НАТО