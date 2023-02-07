Рейтинг@Mail.ru
Командир "Ахмата" предположил, что в Донбассе воюют кадровые военные НАТО - РИА Новости, 07.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230207/donbass-1850302113.html
Командир "Ахмата" предположил, что в Донбассе воюют кадровые военные НАТО
Командир "Ахмата" предположил, что в Донбассе воюют кадровые военные НАТО - РИА Новости, 07.02.2023
Командир "Ахмата" предположил, что в Донбассе воюют кадровые военные НАТО
Командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов считает, что в боевых действиях на стороне Украины в... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T14:52
2023-02-07T14:52
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
россия
нато
апты алаудинов
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848770730_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_49be8b1eb7902c2c394367c26600d96c.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов считает, что в боевых действиях на стороне Украины в Донбассе участвуют кадровые военнослужащие НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно говорил, что альянс не является и не будет стороной конфликта на Украине, не отправляет туда ни войска, ни самолеты. При этом он отмечал, что Запад должен поставлять Украине более современное и тяжелое вооружение не только для самообороны, но и для "возвращения территорий", а также учитывать, что "Россия готовит новые наступления".
https://ria.ru/20230207/naemniki-1850163645.html
луганская народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848770730_82:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_ed9b30d95eef9aaef6a23153bbf4dec9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, луганская народная республика, россия, нато, апты алаудинов, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Россия, НАТО, Апты Алаудинов, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:52 07.02.2023
 
Командир "Ахмата" предположил, что в Донбассе воюют кадровые военные НАТО

Командир "Ахмата" Алаудинов считает, что в Донбассе могут воевать кадровые военные НАТО

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты с самоходной гаубицей CAESAR возле Авдеевки
Украинские солдаты с самоходной гаубицей CAESAR возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты с самоходной гаубицей CAESAR возле Авдеевки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов считает, что в боевых действиях на стороне Украины в Донбассе участвуют кадровые военнослужащие НАТО.
"Все-таки это не наемники, а профессиональные кадровые военные блока НАТО. Это вопрос однозначный, потому что, если бы это были обычные, стандартные наемники, я не думаю, что для того, чтобы вытащить одно тело такого наемника, клали бы сотни украинских военных", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".
Генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно говорил, что альянс не является и не будет стороной конфликта на Украине, не отправляет туда ни войска, ни самолеты. При этом он отмечал, что Запад должен поставлять Украине более современное и тяжелое вооружение не только для самообороны, но и для "возвращения территорий", а также учитывать, что "Россия готовит новые наступления".
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне в Польше - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 01:25
В Минобороны Австрии раскрыли схему отправки солдат НАТО на Украину
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаРоссияНАТОАпты АлаудиновУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала