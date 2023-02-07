https://ria.ru/20230207/dom-1850420325.html

В Ефремове под завалами дома после взрыва газа могут оставаться люди

В Ефремове под завалами дома после взрыва газа могут оставаться люди - РИА Новости, 07.02.2023

В Ефремове под завалами дома после взрыва газа могут оставаться люди

Спасатели не исключают, что под завалами могут оставаться люди после взрыва газа в пятиэтажном доме в Ефремове Тульской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T21:12

2023-02-07T21:12

2023-02-07T21:13

происшествия

жилье

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в жилом доме в ефремове

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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Спасатели не исключают, что под завалами могут оставаться люди после взрыва газа в пятиэтажном доме в Ефремове Тульской области, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону. Ранее в МЧС сообщали, что при ЧП погибли четверо, один человек, по предварительным данным, оставался под завалами. Позже спасательное ведомство сообщило об увеличении числа погибших до пяти человек. Представитель ГУ МЧС по региону уточнил РИА Новости, что пятая жертва – это человек, которого извлекли из-под завалов. На вопрос РИА Новости о том, можно ли сказать, что под завалами больше нет людей, или они могут там находиться, собеседник агентства сказал: "Могут находиться. Разбор завалов продолжается". По данным областной прокуратуры, вечером во вторник произошел взрыв в пятиэтажном пятиподъездном панельном жилом доме №2 по улице Химиков в Ефремове, обрушился первый подъезд. Жильцы дома эвакуированы, организован пункт временного размещения. По последним данным МЧС РФ, пять человек погибли, спасены семь человек, пострадали три человека.

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, жилье, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме в ефремове