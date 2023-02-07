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В Ефремове под завалами дома после взрыва газа могут оставаться люди - РИА Новости, 07.02.2023
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В Ефремове под завалами дома после взрыва газа могут оставаться люди
В Ефремове под завалами дома после взрыва газа могут оставаться люди - РИА Новости, 07.02.2023
В Ефремове под завалами дома после взрыва газа могут оставаться люди
Спасатели не исключают, что под завалами могут оставаться люди после взрыва газа в пятиэтажном доме в Ефремове Тульской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T21:12
2023-02-07T21:13
происшествия
жилье
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в жилом доме в ефремове
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Спасатели не исключают, что под завалами могут оставаться люди после взрыва газа в пятиэтажном доме в Ефремове Тульской области, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону. Ранее в МЧС сообщали, что при ЧП погибли четверо, один человек, по предварительным данным, оставался под завалами. Позже спасательное ведомство сообщило об увеличении числа погибших до пяти человек. Представитель ГУ МЧС по региону уточнил РИА Новости, что пятая жертва – это человек, которого извлекли из-под завалов. На вопрос РИА Новости о том, можно ли сказать, что под завалами больше нет людей, или они могут там находиться, собеседник агентства сказал: "Могут находиться. Разбор завалов продолжается". По данным областной прокуратуры, вечером во вторник произошел взрыв в пятиэтажном пятиподъездном панельном жилом доме №2 по улице Химиков в Ефремове, обрушился первый подъезд. Жильцы дома эвакуированы, организован пункт временного размещения. По последним данным МЧС РФ, пять человек погибли, спасены семь человек, пострадали три человека.
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происшествия, жилье, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме в ефремове
Происшествия, Жилье, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в жилом доме в Ефремове
21:12 07.02.2023 (обновлено: 21:13 07.02.2023)
 
В Ефремове под завалами дома после взрыва газа могут оставаться люди

МЧС: в Ефремове под завалами дома после взрыва бытового газа могут оставаться люди

© РИА Новости / Ольга Тихонова / Перейти в медиабанкОбрушение в результате взрыва бытового газа подъезда пятиэтажного панельного жилого дома в городе Ефремов Тульской области
Обрушение в результате взрыва бытового газа подъезда пятиэтажного панельного жилого дома в городе Ефремов Тульской области - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Ольга Тихонова
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Обрушение в результате взрыва бытового газа подъезда пятиэтажного панельного жилого дома в городе Ефремов Тульской области
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Спасатели не исключают, что под завалами могут оставаться люди после взрыва газа в пятиэтажном доме в Ефремове Тульской области, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.
Ранее в МЧС сообщали, что при ЧП погибли четверо, один человек, по предварительным данным, оставался под завалами. Позже спасательное ведомство сообщило об увеличении числа погибших до пяти человек.
Представитель ГУ МЧС по региону уточнил РИА Новости, что пятая жертва – это человек, которого извлекли из-под завалов.
На вопрос РИА Новости о том, можно ли сказать, что под завалами больше нет людей, или они могут там находиться, собеседник агентства сказал: "Могут находиться. Разбор завалов продолжается".
По данным областной прокуратуры, вечером во вторник произошел взрыв в пятиэтажном пятиподъездном панельном жилом доме №2 по улице Химиков в Ефремове, обрушился первый подъезд. Жильцы дома эвакуированы, организован пункт временного размещения. По последним данным МЧС РФ, пять человек погибли, спасены семь человек, пострадали три человека.
Обрушение подъезда дома в Ефремове: среди спасенных есть ребенок
© РИА Новости / Ольга Тихонова / Перейти в медиабанк

Взрыв прогремел в доме №2 по улице Химиков в Ефремове во вторник вечером, обрушился подъезд.

Обрушение в результате взрыва бытового газа подъезда пятиэтажного панельного жилого дома в городе Ефремов Тульской области
1 из 8

Взрыв прогремел в доме №2 по улице Химиков в Ефремове во вторник вечером, обрушился подъезд.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
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© РИА Новости / Ольга Тихонова / Перейти в медиабанк

Погибли четыре человека. Еще пятерых, в том числе ребенка, удалось спасти.

Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове
2 из 8

Погибли четыре человека. Еще пятерых, в том числе ребенка, удалось спасти.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
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© РИА Новости / Дмитрий Агафонов / Перейти в медиабанк

Бригады скорой помощи были на месте уже через шесть минут после вызова.

Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове
3 из 8

Бригады скорой помощи были на месте уже через шесть минут после вызова.

© РИА Новости / Дмитрий Агафонов
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© РИА Новости / Ольга Тихонова / Перейти в медиабанк

Двоих пострадавших отправили в больницу, их жизни ничто не угрожает.

Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове
4 из 8

Двоих пострадавших отправили в больницу, их жизни ничто не угрожает.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
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© РИА Новости / Ольга Тихонова / Перейти в медиабанк

К ликвидации последствий происшествия привлекли 80 человек и 16 единиц техники.

Представители аварийных служб на месте обрушения в результате взрыва бытового газа подъезда пятиэтажного панельного жилого дома в городе Ефремов Тульской области
5 из 8

К ликвидации последствий происшествия привлекли 80 человек и 16 единиц техники.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
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© РИА Новости / Дмитрий Агафонов / Перейти в медиабанк

Жильцов эвакуировали из дома и организовали для них пункт временного размещения.

Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове
6 из 8

Жильцов эвакуировали из дома и организовали для них пункт временного размещения.

© РИА Новости / Дмитрий Агафонов
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© РИА Новости / Ольга Тихонова / Перейти в медиабанк

Тульские власти пообещали материальную помощь семьям погибших, пострадавших и потерявших жилье.

Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове
7 из 8

Тульские власти пообещали материальную помощь семьям погибших, пострадавших и потерявших жилье.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
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© РИА Новости / Ольга Тихонова / Перейти в медиабанк

Следственный комитет возбудил уголовное дело. На месте обрушения работают следователи и криминалисты.

Обрушение в результате взрыва бытового газа подъезда пятиэтажного панельного жилого дома в городе Ефремов Тульской области
8 из 8

Следственный комитет возбудил уголовное дело. На месте обрушения работают следователи и криминалисты.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
Перейти в медиабанк
1 из 8

Взрыв прогремел в доме №2 по улице Химиков в Ефремове во вторник вечером, обрушился подъезд.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
Перейти в медиабанк
2 из 8

Погибли четыре человека. Еще пятерых, в том числе ребенка, удалось спасти.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
Перейти в медиабанк
3 из 8

Бригады скорой помощи были на месте уже через шесть минут после вызова.

© РИА Новости / Дмитрий Агафонов
Перейти в медиабанк
4 из 8

Двоих пострадавших отправили в больницу, их жизни ничто не угрожает.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
Перейти в медиабанк
5 из 8

К ликвидации последствий происшествия привлекли 80 человек и 16 единиц техники.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
Перейти в медиабанк
6 из 8

Жильцов эвакуировали из дома и организовали для них пункт временного размещения.

© РИА Новости / Дмитрий Агафонов
Перейти в медиабанк
7 из 8

Тульские власти пообещали материальную помощь семьям погибших, пострадавших и потерявших жилье.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
Перейти в медиабанк
8 из 8

Следственный комитет возбудил уголовное дело. На месте обрушения работают следователи и криминалисты.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
Перейти в медиабанк
 
ПроисшествияЖильеРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в жилом доме в Ефремове
 
 
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