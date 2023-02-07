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При обрушении части дома в Ефремове погибли пять человек

При обрушении части дома в Ефремове погибли пять человек - РИА Новости, 07.02.2023

При обрушении части дома в Ефремове погибли пять человек

При обрушении дома в Ефремове Тульской области погибли пять человек, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T20:13

2023-02-07T20:13

2023-02-07T21:33

происшествия

тульская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в жилом доме в ефремове

александр бастрыкин

алексей дюмин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. При обрушении дома в Ефремове Тульской области погибли пять человек, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС.Сейчас спасатели ведут поиск пострадавших и разбирают завалы.Вечером во вторник после взрыва газа обрушился первый подъезд здания на улице Химиков, повреждения получили восемь квартир. Как сообщали в экстренных службах, под завалами остается один человек, три человека пострадали.Двоих пострадавших доставили в больницу: это мужчина и ребенок дошкольного возраста. Их жизни ничего не угрожает, врачи оказывают всю необходимую помощь.К ликвидации последствий происшествия привлекли 80 человек и 16 единиц техники. Из дома эвакуировали жильцов, для них организовали пункты временного размещения на базе гостиничного комплекса "Ефремов" и детского сада.Семьям погибших, пострадавших и потерявших жилье окажут материальную поддержку.На место происшествия выехали следователи и криминалисты, а также губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Прокуратура региона начала проверку.Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава СК Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль.

тульская область

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, тульская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме в ефремове , александр бастрыкин, алексей дюмин, следственный комитет россии (ск рф)