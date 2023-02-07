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На форуме Digital Almaty рассказали об отношениях России и Казахстана - РИА Новости, 07.02.2023
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На форуме Digital Almaty рассказали об отношениях России и Казахстана
На форуме Digital Almaty рассказали об отношениях России и Казахстана - РИА Новости, 07.02.2023
На форуме Digital Almaty рассказали об отношениях России и Казахстана
Пять высоких арок с вершинами, напоминающими купол мечети, возвышаются на фоне заснеженных гор - это вход в Казахстанский центр делового сотрудничества... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T04:36
2023-02-07T04:42
в мире
казахстан
россия
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АЛМА-АТЫ, 7 фев - РИА Новости. Пять высоких арок с вершинами, напоминающими купол мечети, возвышаются на фоне заснеженных гор - это вход в Казахстанский центр делового сотрудничества Алма-Аты, где на форуме Digital Almaty два дня подряд представители более 30 стран обсуждали свое настоящее и будущее. Корреспондент РИА Новости побродил вдоль стендов, огибая робособак и толпы зевак, и узнал у посетителей форума и жителей Алма-Аты, что они думают об отношениях между Россией и Казахстаном, санкциях против российских компаний и совместном проживании двух народов на территории одной страны. Больше, чем дружба "Какие могут быть отношения с соседом? Только хорошие. Не мы эти отношения выстраивали, и не нам их портить. Это вековая история. Я думаю, наша задача - просто сохранить их в правильном русле", - отмечает посетитель форума Дамир. Отношения между Россией и Казахстаном - это скорее дипломатия, чем дружба, думает житель Алма-Аты Данияр, вспоминая прошлогодние беспорядки в городе и незамедлительную помощь России. "У нас были январские события, наша страна попросила помощи у Владимира Владимировича, и тогда к нам приезжали войска ОДКБ, помогали нам", - рассказывает он. Чувствуют себя здесь свободно и носители русского языка, делится посетительница торгового центра Маргарита и отдельно подчеркивает: "Я русская". "Русский язык здесь такой же, как и казахский. Просто казахский - это государственный язык, а русский - язык межнационального общения", - говорит она. С этим мнением согласен и студент местного вуза Артем: "Половина населения общается как на казахском, так и на русском", - поясняет он. Нет в Казахстане и негативного отношения к россиянам, добавляет подруга Маргариты Юлия: "В основном, все достаточно дружелюбно относятся к разным нациям, так как у нас многонациональная страна, и, в принципе, какого-то сильного негатива никогда не было", - отмечает она. "Здесь никакого принижения нет ни по языку, ни по национальности", - поддерживает студент Таныр. Кому мешают санкции "Я слышал о санкциях против российских банков. Я сам получал стипендию на карточку Сбербанка, а как только это все началось (СВО - ред.), мою карту заблокировали. То есть санкции против России уже коснулись меня", - отмечает продавец мороженого Бакдаулет. Дамир же видит в ограничениях Запада и положительную сторону. "Многие наши компании занимаются импортозамещением на территории России - я говорю, в основном, про малый бизнес. Поток российских денег находится сейчас частично в Казахстане", - уверен Дамир. Здесь ждут и российские компании, добавляет он: "Конечно, это же создаст здесь рабочие места". Аскар, еще один посетитель форума, отвечая на вопросы корреспондента РИА Новости, периодически поглядывает в телефон. Незадолго до начала разговора он вызвал такси - в приложении "Яндекса" - и теперь боится, что машина его не дождется. "Номер один (среди российских компаний в Казахстане - ред.) - это "Яндекс". Еще у нас работает 2ГИС - у нас номер один по навигации, "1С", - говорит он, уверяя, что здесь ждут и другой российский бизнес. "Я за. У нас государство берет такую позицию - мы всем открыты, пока это в наших интересах… Это классно, у тебя просто больше выбор работы и всего остального", - отмечает он.
https://ria.ru/20230201/kazakhstan-1849081605.html
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В мире, Казахстан, Россия, Яндекс, 1С
04:36 07.02.2023 (обновлено: 04:42 07.02.2023)
 
На форуме Digital Almaty рассказали об отношениях России и Казахстана

Посетители форума Digital Almaty высказались об отношениях между Россией и Казахстаном

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии форума "Digital Almaty 2023: "Цифровое партнерство в новой реальности"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии форума Digital Almaty 2023: Цифровое партнерство в новой реальности - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии форума "Digital Almaty 2023: "Цифровое партнерство в новой реальности"
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АЛМА-АТЫ, 7 фев - РИА Новости. Пять высоких арок с вершинами, напоминающими купол мечети, возвышаются на фоне заснеженных гор - это вход в Казахстанский центр делового сотрудничества Алма-Аты, где на форуме Digital Almaty два дня подряд представители более 30 стран обсуждали свое настоящее и будущее.
Корреспондент РИА Новости побродил вдоль стендов, огибая робособак и толпы зевак, и узнал у посетителей форума и жителей Алма-Аты, что они думают об отношениях между Россией и Казахстаном, санкциях против российских компаний и совместном проживании двух народов на территории одной страны.
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Больше, чем дружба

"Какие могут быть отношения с соседом? Только хорошие. Не мы эти отношения выстраивали, и не нам их портить. Это вековая история. Я думаю, наша задача - просто сохранить их в правильном русле", - отмечает посетитель форума Дамир.
Отношения между Россией и Казахстаном - это скорее дипломатия, чем дружба, думает житель Алма-Аты Данияр, вспоминая прошлогодние беспорядки в городе и незамедлительную помощь России. "У нас были январские события, наша страна попросила помощи у Владимира Владимировича, и тогда к нам приезжали войска ОДКБ, помогали нам", - рассказывает он.
Чувствуют себя здесь свободно и носители русского языка, делится посетительница торгового центра Маргарита и отдельно подчеркивает: "Я русская". "Русский язык здесь такой же, как и казахский. Просто казахский - это государственный язык, а русский - язык межнационального общения", - говорит она. С этим мнением согласен и студент местного вуза Артем: "Половина населения общается как на казахском, так и на русском", - поясняет он.
Нет в Казахстане и негативного отношения к россиянам, добавляет подруга Маргариты Юлия: "В основном, все достаточно дружелюбно относятся к разным нациям, так как у нас многонациональная страна, и, в принципе, какого-то сильного негатива никогда не было", - отмечает она. "Здесь никакого принижения нет ни по языку, ни по национальности", - поддерживает студент Таныр.
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Кому мешают санкции

"Я слышал о санкциях против российских банков. Я сам получал стипендию на карточку Сбербанка, а как только это все началось (СВО - ред.), мою карту заблокировали. То есть санкции против России уже коснулись меня", - отмечает продавец мороженого Бакдаулет.
Дамир же видит в ограничениях Запада и положительную сторону. "Многие наши компании занимаются импортозамещением на территории России - я говорю, в основном, про малый бизнес. Поток российских денег находится сейчас частично в Казахстане", - уверен Дамир. Здесь ждут и российские компании, добавляет он: "Конечно, это же создаст здесь рабочие места".
Аскар, еще один посетитель форума, отвечая на вопросы корреспондента РИА Новости, периодически поглядывает в телефон. Незадолго до начала разговора он вызвал такси - в приложении "Яндекса" - и теперь боится, что машина его не дождется.
"Номер один (среди российских компаний в Казахстане - ред.) - это "Яндекс". Еще у нас работает 2ГИС - у нас номер один по навигации, "", - говорит он, уверяя, что здесь ждут и другой российский бизнес. "Я за. У нас государство берет такую позицию - мы всем открыты, пока это в наших интересах… Это классно, у тебя просто больше выбор работы и всего остального", - отмечает он.
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