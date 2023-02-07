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Самолет из Ирана с 45 тоннами помощи приземлился в аэропорту Дамаска

Самолет из Ирана с 45 тоннами помощи приземлился в аэропорту Дамаска - РИА Новости, 07.02.2023

Самолет из Ирана с 45 тоннами помощи приземлился в аэропорту Дамаска

Самолет из Ирана с 45 тоннами помощи для пострадавших от землетрясения в Сирии приземлился в аэропорту Дамаска, передает сирийское госагентство САНА. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T00:56

2023-02-07T00:56

2023-02-07T00:56

сильное землетрясение в турции и сирии

в мире

сирия

дамаск (город)

иран

реджеп тайип эрдоган

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КАИР, 7 фев - РИА Новости. Самолет из Ирана с 45 тоннами помощи для пострадавших от землетрясения в Сирии приземлился в аэропорту Дамаска, передает сирийское госагентство САНА. Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, погибли 2316 человек, пострадали почти 13,3 тысячи. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 700 человек, пострадали почти 1,5 тысячи.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

сирия

дамаск (город)

иран

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сильное землетрясение в турции и сирии, в мире, сирия, дамаск (город), иран, реджеп тайип эрдоган