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Жители Дальнего Востока возглавили рейтинг по среднему чеку снятия наличных - РИА Новости, 07.02.2023
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Жители Дальнего Востока возглавили рейтинг по среднему чеку снятия наличных
Жители Дальнего Востока возглавили рейтинг по среднему чеку снятия наличных - РИА Новости, 07.02.2023
Жители Дальнего Востока возглавили рейтинг по среднему чеку снятия наличных
Жители Дальнего Востока по итогам прошло года обогнали другие российские регионы по среднему чеку снятия наличных в банкомате: в ДФО снимали в среднем по 36 293 РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T06:46
2023-02-07T06:46
экономика
дальний восток
китай
северо-кавказский федеральный округ
россия
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Жители Дальнего Востока по итогам прошло года обогнали другие российские регионы по среднему чеку снятия наличных в банкомате: в ДФО снимали в среднем по 36 293 рубля, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт" для РИА Новости. "Первое место рейтинга занял соседствующий с Китаем Дальний Восток. Годом ранее лидировал Северо-Кавказский федеральный округ. Согласно статистике, средний чек выдачи средств в ДФО в 2022 году составил 36 293 рубля, тогда как внесения – 10 031 рубль. Лидерство Дальнего Востока по средней сумме чека среди регионов можно объяснить близостью границы и активностью туризма здесь", - выяснили аналитики банка. На втором месте по величине среднего чека операций в банкоматах – Северо-Западный федеральный округ. Высокую позицию в рейтинге можно объяснить активностью туризма в СЗФО, куда входят традиционные лидеры этого направления: Санкт-Петербург, Карелия, Мурманск и другие, отмечают специалисты. Средняя сумма получения средств в банкоматах здесь в 2022 году составила 29 361 рубль, а пополнения счета – 12 699 рублей. И, наконец, третье место – у Центрального федерального округа, который отличает особенно активная финансовая жизнь. По данным банка, средний чек снятия наличных в банкоматах ЦФО в 2022 году – 28 255 рублей, а пополнения – 12 509 рублей. Как отмечают аналитики, россияне уже не первый год чаще используют банкоматы для внесения денег на счета, чем для их получения, при этом снимают средства на заметно более высокие чеки, чем вносят.
https://ria.ru/20230207/opk-1850173600.html
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дальний восток
китай
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экономика, дальний восток, китай, северо-кавказский федеральный округ, россия
Экономика, Дальний Восток, Китай, Северо-Кавказский Федеральный округ, Россия
06:46 07.02.2023
 
Жители Дальнего Востока возглавили рейтинг по среднему чеку снятия наличных

Жители Дальнего Востока возглавили рейтинг по среднему чеку снятия наличных в банкомате

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкПосетитель берет деньги в банкомате
Посетитель берет деньги в банкомате - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Посетитель берет деньги в банкомате. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Жители Дальнего Востока по итогам прошло года обогнали другие российские регионы по среднему чеку снятия наличных в банкомате: в ДФО снимали в среднем по 36 293 рубля, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт" для РИА Новости.
"Первое место рейтинга занял соседствующий с Китаем Дальний Восток. Годом ранее лидировал Северо-Кавказский федеральный округ. Согласно статистике, средний чек выдачи средств в ДФО в 2022 году составил 36 293 рубля, тогда как внесения – 10 031 рубль. Лидерство Дальнего Востока по средней сумме чека среди регионов можно объяснить близостью границы и активностью туризма здесь", - выяснили аналитики банка.
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На втором месте по величине среднего чека операций в банкоматах – Северо-Западный федеральный округ. Высокую позицию в рейтинге можно объяснить активностью туризма в СЗФО, куда входят традиционные лидеры этого направления: Санкт-Петербург, Карелия, Мурманск и другие, отмечают специалисты. Средняя сумма получения средств в банкоматах здесь в 2022 году составила 29 361 рубль, а пополнения счета – 12 699 рублей.
И, наконец, третье место – у Центрального федерального округа, который отличает особенно активная финансовая жизнь. По данным банка, средний чек снятия наличных в банкоматах ЦФО в 2022 году – 28 255 рублей, а пополнения – 12 509 рублей.
Как отмечают аналитики, россияне уже не первый год чаще используют банкоматы для внесения денег на счета, чем для их получения, при этом снимают средства на заметно более высокие чеки, чем вносят.
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ЭкономикаДальний ВостокКитайСеверо-Кавказский Федеральный округРоссия
 
 
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