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Бурковский пожаловался на жесткую редактуру шуток в КВН - РИА Новости, 07.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230207/burkovskiy-1850335119.html
Бурковский пожаловался на жесткую редактуру шуток в КВН
Бурковский пожаловался на жесткую редактуру шуток в КВН - РИА Новости, 07.02.2023
Бурковский пожаловался на жесткую редактуру шуток в КВН
Актер Андрей Бурковский признался, что многие шутки в КВН подверглись жесткой редактуре. По его словам, артистов "просто уничтожали". РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T16:24
2023-02-07T16:24
шоубиз
андрей бурковский
квн
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Актер Андрей Бурковский признался, что многие шутки в КВН подверглись жесткой редактуре. По его словам, артистов "просто уничтожали". Кроме того, он заявил, что его команде пришлось "ломать" себя ради формата телешоу.Также он признался, что часто не спал из-за работы над текстами. Андрей Бурковский – актер театра и кино. Он обрел популярность после участия в КВН в составе томской команды "Максимум" в 2000 году. Ранее Александр Масляков-старший вернулся на пост ведущего КВН после болезни. Он пропустил несколько сезонов передачи в прошлом году из-за коронавируса.
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андрей бурковский, квн
Шоубиз, Андрей Бурковский, КВН
16:24 07.02.2023
 
Бурковский пожаловался на жесткую редактуру шуток в КВН

Экс-участник КВН Андрей Бурковский пожаловался на жесткую редактуру шуток на проекте

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкАктер Андрей Бурковский
Актер Андрей Бурковский - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Актер Андрей Бурковский признался, что многие шутки в КВН подверглись жесткой редактуре. По его словам, артистов "просто уничтожали".

"Нас просто уничтожали. Для КВН мы были, возможно, слишком театральными. На редакторском просмотре у нас вырезали все. А мы знали, что это круто. Нам сказали: "Это не формат телевизионной игры", – пожаловался Бурковский в эфире "Подскаст Абрамова".

Кроме того, он заявил, что его команде пришлось "ломать" себя ради формата телешоу.
"Мы себя ломали, чтобы в формат попасть. Хотя, когда учился в театральном институте, все умирали от моих шуток", – добавил актер.
Также он признался, что часто не спал из-за работы над текстами.
Андрей Бурковский – актер театра и кино. Он обрел популярность после участия в КВН в составе томской команды "Максимум" в 2000 году.
Ранее Александр Масляков-старший вернулся на пост ведущего КВН после болезни. Он пропустил несколько сезонов передачи в прошлом году из-за коронавируса.
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ШоубизАндрей БурковскийКВН
 
 
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