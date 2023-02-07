https://ria.ru/20230207/burkovskiy-1850335119.html
Бурковский пожаловался на жесткую редактуру шуток в КВН
Бурковский пожаловался на жесткую редактуру шуток в КВН - РИА Новости, 07.02.2023
Бурковский пожаловался на жесткую редактуру шуток в КВН
Актер Андрей Бурковский признался, что многие шутки в КВН подверглись жесткой редактуре. По его словам, артистов "просто уничтожали". РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T16:24
2023-02-07T16:24
2023-02-07T16:24
шоубиз
андрей бурковский
квн
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Актер Андрей Бурковский признался, что многие шутки в КВН подверглись жесткой редактуре. По его словам, артистов "просто уничтожали". Кроме того, он заявил, что его команде пришлось "ломать" себя ради формата телешоу.Также он признался, что часто не спал из-за работы над текстами. Андрей Бурковский – актер театра и кино. Он обрел популярность после участия в КВН в составе томской команды "Максимум" в 2000 году. Ранее Александр Масляков-старший вернулся на пост ведущего КВН после болезни. Он пропустил несколько сезонов передачи в прошлом году из-за коронавируса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей бурковский, квн
Шоубиз, Андрей Бурковский, КВН
Бурковский пожаловался на жесткую редактуру шуток в КВН
Экс-участник КВН Андрей Бурковский пожаловался на жесткую редактуру шуток на проекте
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Актер Андрей Бурковский признался, что многие шутки в КВН подверглись жесткой редактуре. По его словам, артистов "просто уничтожали".
"Нас просто уничтожали. Для КВН мы были, возможно, слишком театральными. На редакторском просмотре у нас вырезали все. А мы знали, что это круто. Нам сказали: "Это не формат телевизионной игры", – пожаловался Бурковский в эфире "Подскаст Абрамова".
Кроме того, он заявил, что его команде пришлось "ломать" себя ради формата телешоу.
"Мы себя ломали, чтобы в формат попасть. Хотя, когда учился в театральном институте, все умирали от моих шуток", – добавил актер.
Также он признался, что часто не спал из-за работы над текстами.
Андрей Бурковский – актер театра и кино. Он обрел популярность после участия в КВН в составе томской команды "Максимум" в 2000 году.
Ранее Александр Масляков-старший вернулся
на пост ведущего КВН после болезни. Он пропустил несколько сезонов передачи в прошлом году из-за коронавируса.