https://ria.ru/20230207/burkovskiy-1850335119.html

Бурковский пожаловался на жесткую редактуру шуток в КВН

Бурковский пожаловался на жесткую редактуру шуток в КВН - РИА Новости, 07.02.2023

Бурковский пожаловался на жесткую редактуру шуток в КВН

Актер Андрей Бурковский признался, что многие шутки в КВН подверглись жесткой редактуре. По его словам, артистов "просто уничтожали". РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T16:24

2023-02-07T16:24

2023-02-07T16:24

шоубиз

андрей бурковский

квн

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Актер Андрей Бурковский признался, что многие шутки в КВН подверглись жесткой редактуре. По его словам, артистов "просто уничтожали". Кроме того, он заявил, что его команде пришлось "ломать" себя ради формата телешоу.Также он признался, что часто не спал из-за работы над текстами. Андрей Бурковский – актер театра и кино. Он обрел популярность после участия в КВН в составе томской команды "Максимум" в 2000 году. Ранее Александр Масляков-старший вернулся на пост ведущего КВН после болезни. Он пропустил несколько сезонов передачи в прошлом году из-за коронавируса.

https://ria.ru/20220829/utrata-1812786626.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

андрей бурковский, квн