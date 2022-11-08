Рейтинг@Mail.ru
Масляков вернулся на пост ведущего КВН - РИА Новости, 08.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221108/maslyakov-1829973424.html
Масляков вернулся на пост ведущего КВН
Масляков вернулся на пост ведущего КВН - РИА Новости, 08.11.2022
Масляков вернулся на пост ведущего КВН
Александр Масляков вернулся в качестве ведущего шоу "Клуб веселых и находчивых", сообщила пресс-служба Первого канала. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T14:56
2022-11-08T15:16
александр масляков
квн
новости культуры
шоубиз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156142/17/1561421725_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0d6aa92a5c1a48c95ee41c65f3497554.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Александр Масляков вернулся в качестве ведущего шоу "Клуб веселых и находчивых", сообщила пресс-служба Первого канала."Ведущий – Александр Васильевич Масляков", - говорится в сообщении.Отмечается, что 12 ноября команды сыграют три конкурса: приветствие, биатлон, музыкальный фристайл. Участвуют "Доктор Хаусс" из Могилева, "Столик" (Чулым), "Росы" (Нижний Новгород), "Иван Иванов, РЭУ им. Плеханова" (Москва), "Зеленый чемодан" (Гурьевск) и "Северяне" (Нягань). В состав жюри вошли Константин Эрнст, Валдис Пельш, Сергей Жилин, Алла Михеева, Алексей Кривеня.В феврале в соцсетях КВН было опубликовано видео, в котором многолетний ведущий КВН Масляков рассказал, что заболел коронавирусом и пропустит первые игры нового сезона. Представитель Александра Маслякова-младшего сообщал РИА Новости, что Маслякова временно заменят Дмитрий Хрусталев, Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш, Юлий Гусман, Андрей Бурковский и Иван Ургант. Ведущим летнего кубка КВН был Пельш, однако постоянного ведущего не было.
https://ria.ru/20221020/neizvestnye-1825498249.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156142/17/1561421725_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6e25a328e92cbf6d4567921f09f3aefb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр масляков, квн, новости культуры
Александр Масляков, КВН, Новости культуры, Шоубиз
Материал дополняется
14:56 08.11.2022 (обновлено: 15:16 08.11.2022)
 
Масляков вернулся на пост ведущего КВН

Александр Масляков-старший вернулся на пост ведущего КВН

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкВедущий КВН Александр Масляков
Ведущий КВН Александр Масляков - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Ведущий КВН Александр Масляков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Александр Масляков вернулся в качестве ведущего шоу "Клуб веселых и находчивых", сообщила пресс-служба Первого канала.
"Ведущий – Александр Васильевич Масляков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 12 ноября команды сыграют три конкурса: приветствие, биатлон, музыкальный фристайл. Участвуют "Доктор Хаусс" из Могилева, "Столик" (Чулым), "Росы" (Нижний Новгород), "Иван Иванов, РЭУ им. Плеханова" (Москва), "Зеленый чемодан" (Гурьевск) и "Северяне" (Нягань). В состав жюри вошли Константин Эрнст, Валдис Пельш, Сергей Жилин, Алла Михеева, Алексей Кривеня.
В феврале в соцсетях КВН было опубликовано видео, в котором многолетний ведущий КВН Масляков рассказал, что заболел коронавирусом и пропустит первые игры нового сезона. Представитель Александра Маслякова-младшего сообщал РИА Новости, что Маслякова временно заменят Дмитрий Хрусталев, Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш, Юлий Гусман, Андрей Бурковский и Иван Ургант. Ведущим летнего кубка КВН был Пельш, однако постоянного ведущего не было.
Семен Слепаков - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 19:34
Злоумышленники вырвали доску Семена Слепакова на Аллее славы в Пятигорске
 
ШоубизАлександр МасляковКВННовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала