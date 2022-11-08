https://ria.ru/20221108/maslyakov-1829973424.html

Масляков вернулся на пост ведущего КВН

Масляков вернулся на пост ведущего КВН - РИА Новости, 08.11.2022

Масляков вернулся на пост ведущего КВН

Александр Масляков вернулся в качестве ведущего шоу "Клуб веселых и находчивых", сообщила пресс-служба Первого канала. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T14:56

2022-11-08T14:56

2022-11-08T15:16

александр масляков

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новости культуры

шоубиз

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Александр Масляков вернулся в качестве ведущего шоу "Клуб веселых и находчивых", сообщила пресс-служба Первого канала."Ведущий – Александр Васильевич Масляков", - говорится в сообщении.Отмечается, что 12 ноября команды сыграют три конкурса: приветствие, биатлон, музыкальный фристайл. Участвуют "Доктор Хаусс" из Могилева, "Столик" (Чулым), "Росы" (Нижний Новгород), "Иван Иванов, РЭУ им. Плеханова" (Москва), "Зеленый чемодан" (Гурьевск) и "Северяне" (Нягань). В состав жюри вошли Константин Эрнст, Валдис Пельш, Сергей Жилин, Алла Михеева, Алексей Кривеня.В феврале в соцсетях КВН было опубликовано видео, в котором многолетний ведущий КВН Масляков рассказал, что заболел коронавирусом и пропустит первые игры нового сезона. Представитель Александра Маслякова-младшего сообщал РИА Новости, что Маслякова временно заменят Дмитрий Хрусталев, Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш, Юлий Гусман, Андрей Бурковский и Иван Ургант. Ведущим летнего кубка КВН был Пельш, однако постоянного ведущего не было.

https://ria.ru/20221020/neizvestnye-1825498249.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

александр масляков, квн, новости культуры