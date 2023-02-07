Жена Петросяна пожаловалась на многолетнюю травлю
Татьяна Брухунова пожаловалась на многолетнюю травлю
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Татьяна Брухунова ответила на вопрос о несправедливости жизни. Она призналась в том, что ее травили в течение нескольких лет.
© @bruhunovaОтвет на вопрос, опубликованный Татьяной Брухуновой в соцсети
© @bruhunova
Ответ на вопрос, опубликованный Татьяной Брухуновой в соцсети
"Три с лишним года меня публично травили. Рассказывали такие легенды, что кровь леденела. Да и сегодня время от времени прилетает порция "ереси". Сталкиваюсь с несправедливостью часто, но меня невозможно удивить чем-то в этом аспекте", – пожаловалась супруга юмориста в своей соцсети.
Также она поделилась, что ее поддержали одноклассники во время травли.
"У меня самые крутые одноклассники. Когда во время моей травли каждого из них подкупали представители масс-медиа (приличными деньгами), ни один не повелся! Это и есть счастье – быть в кругу верных людей! – добавила Брухунова.
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