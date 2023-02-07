https://ria.ru/20230207/brukhunova-1850212933.html

Жена Петросяна пожаловалась на многолетнюю травлю

Жена Петросяна пожаловалась на многолетнюю травлю - РИА Новости, 07.02.2023

Жена Петросяна пожаловалась на многолетнюю травлю

Татьяна Брухунова ответила на вопрос о несправедливости жизни. Она призналась в том, что ее травили в течение нескольких лет. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T11:05

2023-02-07T11:05

2023-02-07T11:05

шоубиз

татьяна брухунова

шоу-бизнес

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Татьяна Брухунова ответила на вопрос о несправедливости жизни. Она призналась в том, что ее травили в течение нескольких лет.Также она поделилась, что ее поддержали одноклассники во время травли.Ранее жена Евгения Петросяна пожаловалась на жизнь в Стамбуле. По ее словам, город грязный и в нем много бездомных.

https://ria.ru/20221222/brukhunova-1840540613.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

татьяна брухунова, шоу-бизнес