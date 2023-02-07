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Жена Петросяна пожаловалась на многолетнюю травлю - РИА Новости, 07.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230207/brukhunova-1850212933.html
Жена Петросяна пожаловалась на многолетнюю травлю
Жена Петросяна пожаловалась на многолетнюю травлю - РИА Новости, 07.02.2023
Жена Петросяна пожаловалась на многолетнюю травлю
Татьяна Брухунова ответила на вопрос о несправедливости жизни. Она призналась в том, что ее травили в течение нескольких лет. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T11:05
2023-02-07T11:05
шоубиз
татьяна брухунова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Татьяна Брухунова ответила на вопрос о несправедливости жизни. Она призналась в том, что ее травили в течение нескольких лет.Также она поделилась, что ее поддержали одноклассники во время травли.Ранее жена Евгения Петросяна пожаловалась на жизнь в Стамбуле. По ее словам, город грязный и в нем много бездомных.
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татьяна брухунова, шоу-бизнес
Шоубиз, Татьяна Брухунова, Шоу-бизнес
11:05 07.02.2023
 
Жена Петросяна пожаловалась на многолетнюю травлю

Татьяна Брухунова пожаловалась на многолетнюю травлю

© Cобчак/TelegramТатьяна Брухунова
Татьяна Брухунова
© Cобчак/Telegram
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Татьяна Брухунова ответила на вопрос о несправедливости жизни. Она призналась в том, что ее травили в течение нескольких лет.
© @bruhunovaОтвет на вопрос, опубликованный Татьяной Брухуновой в соцсети
Ответ на вопрос, опубликованный Татьяной Брухуновой в соцсети
© @bruhunova
Ответ на вопрос, опубликованный Татьяной Брухуновой в соцсети

"Три с лишним года меня публично травили. Рассказывали такие легенды, что кровь леденела. Да и сегодня время от времени прилетает порция "ереси". Сталкиваюсь с несправедливостью часто, но меня невозможно удивить чем-то в этом аспекте", – пожаловалась супруга юмориста в своей соцсети.

Также она поделилась, что ее поддержали одноклассники во время травли.

"У меня самые крутые одноклассники. Когда во время моей травли каждого из них подкупали представители масс-медиа (приличными деньгами), ни один не повелся! Это и есть счастье – быть в кругу верных людей! – добавила Брухунова.

Ранее жена Евгения Петросяна пожаловалась на жизнь в Стамбуле. По ее словам, город грязный и в нем много бездомных.
Скриншот публикации Татьяны Брухуновой в социальной сети
22 декабря 2022, 14:32Шоубиз
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ШоубизТатьяна БрухуноваШоу-бизнес
 
 
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