https://ria.ru/20230203/brukhunova-1849460916.html

Жена Петросяна пожаловалась на жизнь в Стамбуле

Жена Петросяна пожаловалась на жизнь в Стамбуле - РИА Новости, 03.02.2023

Жена Петросяна пожаловалась на жизнь в Стамбуле

Татьяна Брухунова пожаловалась на жизнь в Стамбуле. Она прилетела в город на несколько дней по рабочим вопросам. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T11:40

2023-02-03T11:40

2023-02-03T11:40

шоубиз

татьяна брухунова

стамбул

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Татьяна Брухунова пожаловалась на жизнь в Стамбуле. Она прилетела в город на несколько дней по рабочим вопросам. Также она поделилась впечатлениями от пребывания в Стамбуле в общении с подписчиками. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на ее пост. Одни не согласились с мнением супруги Петросяна о городе. Другие поддержали Брухунову.Ранее жена юмориста напугала пользователей Сети фотографией с капельницей. Она призналась, что решала "конкретные проблемы" со здоровьем в санатории.

https://ria.ru/20220725/brukhunova-1804761446.html

стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

татьяна брухунова, стамбул