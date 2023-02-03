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Жена Петросяна пожаловалась на жизнь в Стамбуле - РИА Новости, 03.02.2023
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https://ria.ru/20230203/brukhunova-1849460916.html
Жена Петросяна пожаловалась на жизнь в Стамбуле
Жена Петросяна пожаловалась на жизнь в Стамбуле - РИА Новости, 03.02.2023
Жена Петросяна пожаловалась на жизнь в Стамбуле
Татьяна Брухунова пожаловалась на жизнь в Стамбуле. Она прилетела в город на несколько дней по рабочим вопросам. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T11:40
2023-02-03T11:40
шоубиз
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Татьяна Брухунова пожаловалась на жизнь в Стамбуле. Она прилетела в город на несколько дней по рабочим вопросам. Также она поделилась впечатлениями от пребывания в Стамбуле в общении с подписчиками. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на ее пост. Одни не согласились с мнением супруги Петросяна о городе. Другие поддержали Брухунову.Ранее жена юмориста напугала пользователей Сети фотографией с капельницей. Она призналась, что решала "конкретные проблемы" со здоровьем в санатории.
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татьяна брухунова, стамбул
Шоубиз, Татьяна Брухунова, Стамбул
11:40 03.02.2023
 
Жена Петросяна пожаловалась на жизнь в Стамбуле

Татьяна Брухунова поделилась неприятными впечатлениями от поездки в Стамбул

© Cобчак/TelegramТатьяна Брухунова
Татьяна Брухунова
© Cобчак/Telegram
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Татьяна Брухунова пожаловалась на жизнь в Стамбуле. Она прилетела в город на несколько дней по рабочим вопросам.
"Любовь не случилась. Очень грязно! Бездомные всюду спят, лежат, едят. Курят везде и все", – пожаловалась супруга юмориста в своей соцсети.
Также она поделилась впечатлениями от пребывания в Стамбуле в общении с подписчиками.

"На моих глазах мужчина лузгал семечки и бросал шелуху себе под ноги. Бомжи, перекрывающие вход в бутик LV (Louis Vuitton – Прим. Ред.), – это странно. Или гигантские урны, содержимое которых раскидано на десяток метров вокруг", – поделилась Брухунова.

Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на ее пост. Одни не согласились с мнением супруги Петросяна о городе.
"Кто-то видит грязь, а кто-то краски жизни", "Просто не нашлось такого человека, который бы правильно показал этот город", "Была два раза. Грязи не увидела, бездомных тоже", "Этот город либо принимает, либо нет. У вас, видимо, не срослось", – высказались комментаторы.
Другие поддержали Брухунову.
"Стамбул в последние два года такой", "У меня тоже не случилось любви с этим городом", "Тоже ехала с большими ожиданиями, а получила большое разочарование", "Гуляли по Стамбулу. Мужчина готовил шаурму, сгреб крошки со стола и скинул в мясо, которое заворачивал в лаваш. После этого ели только в отеле", – отреагировали подписчики.
Ранее жена юмориста напугала пользователей Сети фотографией с капельницей. Она призналась, что решала "конкретные проблемы" со здоровьем в санатории.
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