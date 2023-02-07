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Бразилия готова укреплять взаимодействие с Россией, заявил посол - РИА Новости, 07.02.2023
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Бразилия готова укреплять взаимодействие с Россией, заявил посол
Бразилия готова укреплять взаимодействие с Россией, заявил посол - РИА Новости, 07.02.2023
Бразилия готова укреплять взаимодействие с Россией, заявил посол
Бразилия рассматривает Россию в качестве важного партнера, с которым готова укреплять взаимодействие, заявил чрезвычайный и полномочный посол этой страны в РФ... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T15:55
2023-02-07T15:55
россия
бразилия
луис инасиу лула да силва
константин косачев
совет федерации рф
валентина матвиенко
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Бразилия рассматривает Россию в качестве важного партнера, с которым готова укреплять взаимодействие, заявил чрезвычайный и полномочный посол этой страны в РФ Родриго де Лима Баэно Соарес в ходе встречи с вице-спикером Совфеда Константином Косачевым. В начале января состоялся визит спикера Совфеда Валентины Матвиенко в Бразилию, сенатор представляла Россию на церемонии инаугурации избранного президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. По словам дипломата, со вступлением в должность президента Бразилии открывается новая страница отношений между двумя странами. "Рассматриваем Россию в качестве важного партнера, с которым готовы укреплять взаимодействие. Визит председателя СФ способствовал дальнейшему укреплению двусторонних отношений", - заявил посол, слова которого цитирует пресс-служба палаты.
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россия, бразилия, луис инасиу лула да силва, константин косачев, совет федерации рф, валентина матвиенко
Россия, Бразилия, Луис Инасиу Лула да Силва, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко
15:55 07.02.2023
 
Бразилия готова укреплять взаимодействие с Россией, заявил посол

Посол Бразилии Баэно Соарес заявил, что Бразилиа готова укреплять взаимодействие с Москвой

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru / Перейти в медиабанкФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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Флаг Бразилии . Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Бразилия рассматривает Россию в качестве важного партнера, с которым готова укреплять взаимодействие, заявил чрезвычайный и полномочный посол этой страны в РФ Родриго де Лима Баэно Соарес в ходе встречи с вице-спикером Совфеда Константином Косачевым.
В начале января состоялся визит спикера Совфеда Валентины Матвиенко в Бразилию, сенатор представляла Россию на церемонии инаугурации избранного президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы.
По словам дипломата, со вступлением в должность президента Бразилии открывается новая страница отношений между двумя странами. "Рассматриваем Россию в качестве важного партнера, с которым готовы укреплять взаимодействие. Визит председателя СФ способствовал дальнейшему укреплению двусторонних отношений", - заявил посол, слова которого цитирует пресс-служба палаты.
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РоссияБразилияЛуис Инасиу Лула да СилваКонстантин КосачевСовет Федерации РФВалентина Матвиенко
 
 
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