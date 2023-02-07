https://ria.ru/20230207/braziliya-1850328481.html

Бразилия готова укреплять взаимодействие с Россией, заявил посол

Бразилия готова укреплять взаимодействие с Россией, заявил посол - РИА Новости, 07.02.2023

Бразилия готова укреплять взаимодействие с Россией, заявил посол

Бразилия рассматривает Россию в качестве важного партнера, с которым готова укреплять взаимодействие, заявил чрезвычайный и полномочный посол этой страны в РФ... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T15:55

2023-02-07T15:55

2023-02-07T15:55

россия

бразилия

луис инасиу лула да силва

константин косачев

совет федерации рф

валентина матвиенко

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Бразилия рассматривает Россию в качестве важного партнера, с которым готова укреплять взаимодействие, заявил чрезвычайный и полномочный посол этой страны в РФ Родриго де Лима Баэно Соарес в ходе встречи с вице-спикером Совфеда Константином Косачевым. В начале января состоялся визит спикера Совфеда Валентины Матвиенко в Бразилию, сенатор представляла Россию на церемонии инаугурации избранного президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. По словам дипломата, со вступлением в должность президента Бразилии открывается новая страница отношений между двумя странами. "Рассматриваем Россию в качестве важного партнера, с которым готовы укреплять взаимодействие. Визит председателя СФ способствовал дальнейшему укреплению двусторонних отношений", - заявил посол, слова которого цитирует пресс-служба палаты.

https://ria.ru/20230204/braziliya-1849690506.html

россия

бразилия

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россия, бразилия, луис инасиу лула да силва, константин косачев, совет федерации рф, валентина матвиенко