https://ria.ru/20230207/braziliya-1850328481.html
Бразилия готова укреплять взаимодействие с Россией, заявил посол
Бразилия готова укреплять взаимодействие с Россией, заявил посол - РИА Новости, 07.02.2023
Бразилия готова укреплять взаимодействие с Россией, заявил посол
Бразилия рассматривает Россию в качестве важного партнера, с которым готова укреплять взаимодействие, заявил чрезвычайный и полномочный посол этой страны в РФ... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T15:55
2023-02-07T15:55
2023-02-07T15:55
россия
бразилия
луис инасиу лула да силва
константин косачев
совет федерации рф
валентина матвиенко
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Бразилия рассматривает Россию в качестве важного партнера, с которым готова укреплять взаимодействие, заявил чрезвычайный и полномочный посол этой страны в РФ Родриго де Лима Баэно Соарес в ходе встречи с вице-спикером Совфеда Константином Косачевым. В начале января состоялся визит спикера Совфеда Валентины Матвиенко в Бразилию, сенатор представляла Россию на церемонии инаугурации избранного президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. По словам дипломата, со вступлением в должность президента Бразилии открывается новая страница отношений между двумя странами. "Рассматриваем Россию в качестве важного партнера, с которым готовы укреплять взаимодействие. Визит председателя СФ способствовал дальнейшему укреплению двусторонних отношений", - заявил посол, слова которого цитирует пресс-служба палаты.
https://ria.ru/20230204/braziliya-1849690506.html
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россия, бразилия, луис инасиу лула да силва, константин косачев, совет федерации рф, валентина матвиенко
Россия, Бразилия, Луис Инасиу Лула да Силва, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко
Бразилия готова укреплять взаимодействие с Россией, заявил посол
Посол Бразилии Баэно Соарес заявил, что Бразилиа готова укреплять взаимодействие с Москвой