https://ria.ru/20230207/bokser-1850370182.html
В Перми проверяют данные об избиении несовершеннолетним боксером сверстника
В Перми проверяют данные об избиении несовершеннолетним боксером сверстника - РИА Новости, 07.02.2023
В Перми проверяют данные об избиении несовершеннолетним боксером сверстника
Прокуратура проверяет информацию о том, что юный воспитанник секции бокса избил сверстника в Перми, сообщили РИА Новости в пермском надзорном ведомстве. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T18:09
2023-02-07T18:09
2023-02-07T21:17
происшествия
пермь
дети
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ПЕРМЬ, 7 фев - РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о том, что юный воспитанник секции бокса избил сверстника в Перми, сообщили РИА Новости в пермском надзорном ведомстве.Ранее в соцсетях появилась информация, что мальчик, занимающийся в секции бокса, якобы жестоко избил своего сверстника на площадке жилого дома на улице Вильямса в Перми. Указывалось, что у пострадавшего ребенка кровоизлияние в глазу, гематомы на голове. Причина потасовки не уточнялась.Обстоятельства причинения побоев мальчику также устанавливают пермские следователи. По данным регионального управления СК, во время драки во дворе в Орджоникидзевском районе Перми ребёнок 2011 года рождения "причинил побои" ребёнку 2010 года рождения. Инцидент произошёл 5 февраля."По данному факту зарегистрирована и проводится доследственная проверка", - добавили в следственном управлении СК РФ. Следователи уже допросили участников потасовки и их родителей, назначили экспертизу для установления тяжести вреда здоровью потерпевшего.
https://ria.ru/20230206/proverka-1850159673.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь, дети
Происшествия, Пермь, Дети
18:09 07.02.2023 (обновлено: 21:17 07.02.2023)
В Перми проверяют данные об избиении несовершеннолетним боксером сверстника
В Перми прокуратура проверяет данные об избиении воспитанником секции бокса его сверстника
ПЕРМЬ, 7 фев - РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о том, что юный воспитанник секции бокса избил сверстника в Перми, сообщили РИА Новости в пермском надзорном ведомстве.
Ранее в соцсетях появилась информация, что мальчик, занимающийся в секции бокса, якобы жестоко избил своего сверстника на площадке жилого дома на улице Вильямса в Перми. Указывалось, что у пострадавшего ребенка кровоизлияние в глазу, гематомы на голове. Причина потасовки не уточнялась.
"Сотрудники разбираются в ситуации. Все выяснят и оценят. Оба ребёнка несовершеннолетние", - пояснили в прокуратуре.
Обстоятельства причинения побоев мальчику также устанавливают пермские следователи. По данным регионального управления СК, во время драки во дворе в Орджоникидзевском районе Перми ребёнок 2011 года рождения "причинил побои" ребёнку 2010 года рождения. Инцидент произошёл 5 февраля.
"По данному факту зарегистрирована и проводится доследственная проверка", - добавили в следственном управлении СК РФ. Следователи уже допросили участников потасовки и их родителей, назначили экспертизу для установления тяжести вреда здоровью потерпевшего.