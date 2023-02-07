https://ria.ru/20230207/bokser-1850370182.html

В Перми проверяют данные об избиении несовершеннолетним боксером сверстника

В Перми проверяют данные об избиении несовершеннолетним боксером сверстника - РИА Новости, 07.02.2023

В Перми проверяют данные об избиении несовершеннолетним боксером сверстника

Прокуратура проверяет информацию о том, что юный воспитанник секции бокса избил сверстника в Перми, сообщили РИА Новости в пермском надзорном ведомстве. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T18:09

2023-02-07T18:09

2023-02-07T21:17

происшествия

пермь

дети

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ПЕРМЬ, 7 фев - РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о том, что юный воспитанник секции бокса избил сверстника в Перми, сообщили РИА Новости в пермском надзорном ведомстве.Ранее в соцсетях появилась информация, что мальчик, занимающийся в секции бокса, якобы жестоко избил своего сверстника на площадке жилого дома на улице Вильямса в Перми. Указывалось, что у пострадавшего ребенка кровоизлияние в глазу, гематомы на голове. Причина потасовки не уточнялась.Обстоятельства причинения побоев мальчику также устанавливают пермские следователи. По данным регионального управления СК, во время драки во дворе в Орджоникидзевском районе Перми ребёнок 2011 года рождения "причинил побои" ребёнку 2010 года рождения. Инцидент произошёл 5 февраля."По данному факту зарегистрирована и проводится доследственная проверка", - добавили в следственном управлении СК РФ. Следователи уже допросили участников потасовки и их родителей, назначили экспертизу для установления тяжести вреда здоровью потерпевшего.

https://ria.ru/20230206/proverka-1850159673.html

пермь

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, пермь, дети