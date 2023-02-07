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В Перми проверяют данные об избиении несовершеннолетним боксером сверстника - РИА Новости, 07.02.2023
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В Перми проверяют данные об избиении несовершеннолетним боксером сверстника
В Перми проверяют данные об избиении несовершеннолетним боксером сверстника - РИА Новости, 07.02.2023
В Перми проверяют данные об избиении несовершеннолетним боксером сверстника
Прокуратура проверяет информацию о том, что юный воспитанник секции бокса избил сверстника в Перми, сообщили РИА Новости в пермском надзорном ведомстве. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T18:09
2023-02-07T21:17
происшествия
пермь
дети
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ПЕРМЬ, 7 фев - РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о том, что юный воспитанник секции бокса избил сверстника в Перми, сообщили РИА Новости в пермском надзорном ведомстве.Ранее в соцсетях появилась информация, что мальчик, занимающийся в секции бокса, якобы жестоко избил своего сверстника на площадке жилого дома на улице Вильямса в Перми. Указывалось, что у пострадавшего ребенка кровоизлияние в глазу, гематомы на голове. Причина потасовки не уточнялась.Обстоятельства причинения побоев мальчику также устанавливают пермские следователи. По данным регионального управления СК, во время драки во дворе в Орджоникидзевском районе Перми ребёнок 2011 года рождения "причинил побои" ребёнку 2010 года рождения. Инцидент произошёл 5 февраля."По данному факту зарегистрирована и проводится доследственная проверка", - добавили в следственном управлении СК РФ. Следователи уже допросили участников потасовки и их родителей, назначили экспертизу для установления тяжести вреда здоровью потерпевшего.
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происшествия, пермь, дети
Происшествия, Пермь, Дети
18:09 07.02.2023 (обновлено: 21:17 07.02.2023)
 
В Перми проверяют данные об избиении несовершеннолетним боксером сверстника

В Перми прокуратура проверяет данные об избиении воспитанником секции бокса его сверстника

© AP Photo / Patrick SemanskyБокс
Бокс - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Бокс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 7 фев - РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о том, что юный воспитанник секции бокса избил сверстника в Перми, сообщили РИА Новости в пермском надзорном ведомстве.
Ранее в соцсетях появилась информация, что мальчик, занимающийся в секции бокса, якобы жестоко избил своего сверстника на площадке жилого дома на улице Вильямса в Перми. Указывалось, что у пострадавшего ребенка кровоизлияние в глазу, гематомы на голове. Причина потасовки не уточнялась.

"Сотрудники разбираются в ситуации. Все выяснят и оценят. Оба ребёнка несовершеннолетние", - пояснили в прокуратуре.

Обстоятельства причинения побоев мальчику также устанавливают пермские следователи. По данным регионального управления СК, во время драки во дворе в Орджоникидзевском районе Перми ребёнок 2011 года рождения "причинил побои" ребёнку 2010 года рождения. Инцидент произошёл 5 февраля.
"По данному факту зарегистрирована и проводится доследственная проверка", - добавили в следственном управлении СК РФ. Следователи уже допросили участников потасовки и их родителей, назначили экспертизу для установления тяжести вреда здоровью потерпевшего.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
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