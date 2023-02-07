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Boeing сократит около двух тысяч сотрудников в 2023 году, пишут СМИ
Boeing сократит около двух тысяч сотрудников в 2023 году, пишут СМИ - РИА Новости, 07.02.2023
Boeing сократит около двух тысяч сотрудников в 2023 году, пишут СМИ
Американская авиастроительная компания Boeing планирует сократить около двух тысяч сотрудников в 2023 году, сообщает газета Seattle Times. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T06:30
2023-02-07T06:30
2023-02-07T06:30
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Американская авиастроительная компания Boeing планирует сократить около двух тысяч сотрудников в 2023 году, сообщает газета Seattle Times. По данным газеты, часть функций тех, кто подвергнется сокращению, будет передана на аутсорсинг компании Tata Consulting Services. C конца 2022 года ряд американских технологических компаний начали массовую волну увольнений. В частности, сокращения были объявлены в корпорации Microsoft, криптобирже Coinbase, Meta*, Twitter, Amazon, Netflix и других компаниях.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, технологии, россия, microsoft corporation, twitter, amazon
В мире, Технологии, Россия, Microsoft Corporation, Twitter, Amazon
Boeing сократит около двух тысяч сотрудников в 2023 году, пишут СМИ
ST: компания Boeing планирует сократить около двух тысяч сотрудников в 2023 году