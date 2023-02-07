https://ria.ru/20230207/boeing-1850175442.html

Boeing сократит около двух тысяч сотрудников в 2023 году, пишут СМИ

Boeing сократит около двух тысяч сотрудников в 2023 году, пишут СМИ - РИА Новости, 07.02.2023

Boeing сократит около двух тысяч сотрудников в 2023 году, пишут СМИ

Американская авиастроительная компания Boeing планирует сократить около двух тысяч сотрудников в 2023 году, сообщает газета Seattle Times. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T06:30

2023-02-07T06:30

2023-02-07T06:30

в мире

технологии

россия

microsoft corporation

twitter

amazon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_0:118:2249:1383_1920x0_80_0_0_770dcb383ced47b188c660613cac8416.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Американская авиастроительная компания Boeing планирует сократить около двух тысяч сотрудников в 2023 году, сообщает газета Seattle Times. По данным газеты, часть функций тех, кто подвергнется сокращению, будет передана на аутсорсинг компании Tata Consulting Services. C конца 2022 года ряд американских технологических компаний начали массовую волну увольнений. В частности, сокращения были объявлены в корпорации Microsoft, криптобирже Coinbase, Meta*, Twitter, Amazon, Netflix и других компаниях.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230207/shri-lanka-1850172225.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, россия, microsoft corporation, twitter, amazon