https://ria.ru/20230207/biolaboratorii-1850353193.html

Совфед и Госдума планируют принять обращение к парламентам мира

Совфед и Госдума планируют принять обращение к парламентам мира - РИА Новости, 07.02.2023

Совфед и Госдума планируют принять обращение к парламентам мира

Совет Федерации и Госдума планируют 15 февраля рассмотреть обращение к парламентам мира, в котором российские законодатели предлагают коллегам рассказать о... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T17:23

2023-02-07T17:23

2023-02-07T17:57

сша

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политика

константин косачев

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россия

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"МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Совет Федерации и Госдума планируют 15 февраля рассмотреть обращение к парламентам мира, в котором российские законодатели предлагают коллегам рассказать о деятельности биолабораторий США на территории этих стран, сейчас идет работа по проекту этого документа, сообщил вице-спикер СФ Константин Косачев."Эта инициатива нашей парламентской комиссии, и мы планируем предложить реализовать (ее) в виде обращения к парламентам мира на уровне палат федерального собрания ", - сказал сенатор в эфире телеканала "Вместе РФ", комментируя инициативу комиссии обратиться с соответствующим призывом к зарубежным коллегам.Косачев отметил, что важно синхронизировать эту работу, добавив, что обе палаты федерального собрания собираются на свои плановые заседания 15 февраля."Мы договорились к 15 февраля подготовить обращение к парламентам мира", - отметил сенатор, добавив, что идет работа по проекту обращения.Кроме того, он добавил, что законодатели хотели бы приложить к своему обращению доклад агентства по снижению угроз (DTRA) Пентагона.Косачев пояснил, что идея создания документа состоит в том, чтобы парламентарии разных стран обратились к своим правительствам с вопросом, не проводятся ли на территории их стран американские биоисследования. И чтобы "на следующем этапе (они уже) начали задавать соответствующие вопросы", заключил он.

https://ria.ru/20230206/laboratorii-1849982089.html

https://ria.ru/20230207/laos-1850188243.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, госдума рф, политика, константин косачев, совет федерации рф, министерство обороны сша, в мире, россия