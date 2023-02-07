https://ria.ru/20230207/bilety-1850216658.html

Объединение пассажиров выступило за продажи льготных билетов участникам СВО

Объединение пассажиров выступило за продажи льготных билетов участникам СВО - РИА Новости, 07.02.2023

Объединение пассажиров выступило за продажи льготных билетов участникам СВО

Общероссийское объединение пассажиров поддерживает идею онлайн-продажи льготных авиабилетов участникам специальной военной операции на Украине, сообщил РИА... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T11:10

2023-02-07T11:10

2023-02-07T11:10

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Общероссийское объединение пассажиров поддерживает идею онлайн-продажи льготных авиабилетов участникам специальной военной операции на Украине, сообщил РИА Новости глава объединения Илья Зотов. Газета "Коммерсант" во вторник сообщила, что Минтранс РФ предложил авиакомпаниям рассмотреть возможность онлайн-продажи билетов участникам СВО. Поводом стало обращение депутата Госдумы Андрея Кузнецова, которому пожаловались на необходимость инвалидам-колясочникам и раненым оформлять воинские перевозочные документы в кассах аэропортов или авиакомпаний. Часть собеседников газеты на рынке отмечает, что необходимое технологическое решение потребует денег, времени и интеграции с порталом "Госуслуги". Другие говорят, что внедрить такую опцию несложно, но трудности могут возникнуть с дальнейшими расчетами с Минобороны. "Всегда позитивно оцениваем перевод части процессов офлайн-операций в онлайн-формат. Это стимулирует большое количество людей воспользоваться заявленными услугами, получив их быстро и качественно", - сказал Зотов. Он отметил, что сами авиакомпании не могут вести никаких реестров и преобразовывать данные граждан из текстового в электронный формат. Данную работу должна провести соответствующая служба, за которой закреплены полномочия. "В этой связи пассажир, имеющий льготу, может пройти дополнительную авторизацию на портале госуслуг и получить доступ к покупке билетов. С такими вопросами к нам уже неоднократно обращались военные, проживающие на Дальнем Востоке, имеющие на руках воинские перевозочные документы в бумажном виде, что часто данной льготой воспользоваться нельзя, ввиду продажи билетов на актуальные даты. Перевод данных действий в онлайн позволит помочь десяткам тысяч военных", - заключил Зотов.

https://ria.ru/20230203/mintrans-1849614376.html

https://ria.ru/20221004/bilety-1821416380.html

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украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, россия, украина, дальний восток, госдума рф