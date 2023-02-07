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Служившим в армии могут дать дополнительные баллы при поступлении в вузы - РИА Новости, 07.02.2023
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Служившим в армии могут дать дополнительные баллы при поступлении в вузы
Служившим в армии могут дать дополнительные баллы при поступлении в вузы - РИА Новости, 07.02.2023
Служившим в армии могут дать дополнительные баллы при поступлении в вузы
Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект, который предполагает, что служившие в армии абитуриенты получат... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T01:36
2023-02-07T01:36
общество
андрей турчак
ольга казакова
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект, который предполагает, что служившие в армии абитуриенты получат дополнительные баллы при поступлении в любой вуз, даже в тот, где нет военной кафедры. Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что партия внесла в Госдуму законопроект об учете срочной службы в армии в качестве индивидуального достижения при поступлении в вузы и колледжи. Как отмечала глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, сейчас такие преимущества предоставляются за индивидуальные спортивные, интеллектуальные, творческие достижения.
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общество, андрей турчак, ольга казакова, госдума рф, единая россия
Общество, Андрей Турчак, Ольга Казакова, Госдума РФ, Единая Россия
01:36 07.02.2023
 
Служившим в армии могут дать дополнительные баллы при поступлении в вузы

Госудма рассмотрит проект о получении допбаллов при поступлении в вузы служивших в армии

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект, который предполагает, что служившие в армии абитуриенты получат дополнительные баллы при поступлении в любой вуз, даже в тот, где нет военной кафедры.
"В правительстве Российской Федерации рассмотрен представленный проект федерального закона… Правительство Российской Федерации законопроект поддерживает", - говорится в документе.
Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что партия внесла в Госдуму законопроект об учете срочной службы в армии в качестве индивидуального достижения при поступлении в вузы и колледжи.
Как отмечала глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, сейчас такие преимущества предоставляются за индивидуальные спортивные, интеллектуальные, творческие достижения.
Военный билет - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
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ОбществоАндрей ТурчакОльга КазаковаГосдума РФЕдиная Россия
 
 
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