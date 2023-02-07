https://ria.ru/20230207/armiya-1850165125.html

Служившим в армии могут дать дополнительные баллы при поступлении в вузы

Служившим в армии могут дать дополнительные баллы при поступлении в вузы - РИА Новости, 07.02.2023

Служившим в армии могут дать дополнительные баллы при поступлении в вузы

Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект, который предполагает, что служившие в армии абитуриенты получат... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T01:36

2023-02-07T01:36

2023-02-07T01:36

общество

андрей турчак

ольга казакова

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект, который предполагает, что служившие в армии абитуриенты получат дополнительные баллы при поступлении в любой вуз, даже в тот, где нет военной кафедры. Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что партия внесла в Госдуму законопроект об учете срочной службы в армии в качестве индивидуального достижения при поступлении в вузы и колледжи. Как отмечала глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, сейчас такие преимущества предоставляются за индивидуальные спортивные, интеллектуальные, творческие достижения.

https://ria.ru/20230206/sluzhba-1850107823.html

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общество, андрей турчак, ольга казакова, госдума рф, единая россия