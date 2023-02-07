https://ria.ru/20230207/aleppo-1850207361.html

В ЮНЕСКО обеспокоились повреждениями исторических объектов в Алеппо

В ЮНЕСКО обеспокоились повреждениями исторических объектов в Алеппо - РИА Новости, 07.02.2023

В ЮНЕСКО обеспокоились повреждениями исторических объектов в Алеппо

ЮНЕСКО особенно обеспокоена положением сирийского города Алеппо после землетрясения, цитадель имеет значительные повреждения, сообщил РИА Новости пресс-атташе... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T10:41

2023-02-07T10:41

2023-02-07T12:02

в мире

алеппо

сирия

газиантеп

анастасия иванова

юнеско

сильное землетрясение в турции и сирии

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ПАРИЖ, 7 фев - РИА Новости, Анастасия Иванова. ЮНЕСКО особенно обеспокоена положением сирийского города Алеппо после землетрясения, цитадель имеет значительные повреждения, сообщил РИА Новости пресс-атташе организации Тома Маллар. Историческая крепость Газиантепа в Турции и цитадель Алеппо в Сирии, которые входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, пострадали в результате землетрясения магнитудой 7,4, которое произошло в понедельник утром. "Организация провела со своими партнерами первоначальную оценку повреждений наследию. В Сирии ЮНЕСКО особенно обеспокоена положением древнего города Алеппо, внесенного в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой. Значительные повреждения наблюдаются в цитадели", - сообщил Маллар. Он отметил, что западная башня в старой части города рухнула, и есть несколько зданий, чьи конструкции были повреждены и ослаблены.

https://ria.ru/20230206/aleppo-1849984882.html

алеппо

сирия

газиантеп

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в мире, алеппо, сирия, газиантеп, анастасия иванова, юнеско, сильное землетрясение в турции и сирии