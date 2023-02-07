Рейтинг@Mail.ru
Шри-Ланка обсуждает с Россией строительство АЭС, заявила посол - РИА Новости, 07.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230207/aes-1850174540.html
Шри-Ланка обсуждает с Россией строительство АЭС, заявила посол
Шри-Ланка обсуждает с Россией строительство АЭС, заявила посол - РИА Новости, 07.02.2023
Шри-Ланка обсуждает с Россией строительство АЭС, заявила посол
Шри-Ланка ведет с Россией переговоры о строительстве АЭС малой мощности, в стране ожидают визита представителей российской компании "Росатом", заявила РИА... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T06:07
2023-02-07T06:17
в мире
шри-ланка
россия
москва
джанита лиянаге
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776819923_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_6f782d97763124ecc121f03a792a5a83.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Шри-Ланка ведет с Россией переговоры о строительстве АЭС малой мощности, в стране ожидают визита представителей российской компании "Росатом", заявила РИА Новости посол страны в Москве Джанита Лиянаге. "Росатом" сегодня все еще хочет возвести эту атомную станцию на Шри-Ланке. Обсуждение проекта ведется, я надеюсь, что оно придет к успешному завершению, представители "Росатома" должны посетить Шри-Ланку", - сказала Лиянаге.
шри-ланка
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776819923_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_c4cd397bf9aa4fb41bf813d41de8d059.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, шри-ланка, россия, москва, джанита лиянаге, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Шри-Ланка, Россия, Москва, Джанита Лиянаге, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
06:07 07.02.2023 (обновлено: 06:17 07.02.2023)
 
Шри-Ланка обсуждает с Россией строительство АЭС, заявила посол

Посол Шри-Ланки в Москве заявила об обсуждении с Россией строительства АЭС малой мощности

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПосол Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка
Посол Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Посол Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Шри-Ланка ведет с Россией переговоры о строительстве АЭС малой мощности, в стране ожидают визита представителей российской компании "Росатом", заявила РИА Новости посол страны в Москве Джанита Лиянаге.
"Росатом" сегодня все еще хочет возвести эту атомную станцию на Шри-Ланке. Обсуждение проекта ведется, я надеюсь, что оно придет к успешному завершению, представители "Росатома" должны посетить Шри-Ланку", - сказала Лиянаге.
 
В миреШри-ЛанкаРоссияМоскваДжанита ЛиянагеГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала