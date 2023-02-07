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Шри-Ланка обсуждает с Россией строительство АЭС, заявила посол
Шри-Ланка обсуждает с Россией строительство АЭС, заявила посол - РИА Новости, 07.02.2023
Шри-Ланка обсуждает с Россией строительство АЭС, заявила посол
Шри-Ланка ведет с Россией переговоры о строительстве АЭС малой мощности, в стране ожидают визита представителей российской компании "Росатом", заявила РИА... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T06:07
2023-02-07T06:07
2023-02-07T06:17
в мире
шри-ланка
россия
москва
джанита лиянаге
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Шри-Ланка ведет с Россией переговоры о строительстве АЭС малой мощности, в стране ожидают визита представителей российской компании "Росатом", заявила РИА Новости посол страны в Москве Джанита Лиянаге. "Росатом" сегодня все еще хочет возвести эту атомную станцию на Шри-Ланке. Обсуждение проекта ведется, я надеюсь, что оно придет к успешному завершению, представители "Росатома" должны посетить Шри-Ланку", - сказала Лиянаге.
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в мире, шри-ланка, россия, москва, джанита лиянаге, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Шри-Ланка, Россия, Москва, Джанита Лиянаге, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
06:07 07.02.2023 (обновлено: 06:17 07.02.2023)
Шри-Ланка обсуждает с Россией строительство АЭС, заявила посол
Посол Шри-Ланки в Москве заявила об обсуждении с Россией строительства АЭС малой мощности