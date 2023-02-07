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Шри-Ланка обсуждает с Россией строительство АЭС, заявила посол

Шри-Ланка обсуждает с Россией строительство АЭС, заявила посол - РИА Новости, 07.02.2023

Шри-Ланка обсуждает с Россией строительство АЭС, заявила посол

Шри-Ланка ведет с Россией переговоры о строительстве АЭС малой мощности, в стране ожидают визита представителей российской компании "Росатом", заявила РИА... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T06:07

2023-02-07T06:07

2023-02-07T06:17

в мире

шри-ланка

россия

москва

джанита лиянаге

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Шри-Ланка ведет с Россией переговоры о строительстве АЭС малой мощности, в стране ожидают визита представителей российской компании "Росатом", заявила РИА Новости посол страны в Москве Джанита Лиянаге. "Росатом" сегодня все еще хочет возвести эту атомную станцию на Шри-Ланке. Обсуждение проекта ведется, я надеюсь, что оно придет к успешному завершению, представители "Росатома" должны посетить Шри-Ланку", - сказала Лиянаге.

шри-ланка

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в мире, шри-ланка, россия, москва, джанита лиянаге, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"