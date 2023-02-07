https://ria.ru/20230207/aerostat-1850161921.html

США не собираются закрывать каналы связи с КНР, заявили в Белом доме

США не собираются закрывать каналы связи с КНР, заявили в Белом доме - РИА Новости, 07.02.2023

США не собираются закрывать каналы связи с КНР, заявили в Белом доме

США поддерживают связь с Китаем по множеству линий и не собираются их рвать из-за инцидента с аэростатом, сообщила официальный представитель Белого дома Карин... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T00:47

2023-02-07T00:47

2023-02-07T00:47

в мире

сша

китай

канада

карин жан-пьер

энтони блинкен

джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. США поддерживают связь с Китаем по множеству линий и не собираются их рвать из-за инцидента с аэростатом, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Жан-Пьер добавила, что в диалоге с китайскими властями, который особенно активно шел на фоне событий прошлой недели, задействованы госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Воздушный шар, который, по мнению американцев, использовался Китаем в разведывательных целях, пересек Канаду, США и был в субботу сбит у побережья штата Южная Каролина. Китайцы утверждают, что аэростат имел гражданское назначение и применялся для метеорологических исследований. Из-за инцидента Блинкен отложил визит в Китай, но не отменил его, подчеркнула она. "Когда позволит время, мы снова внесем его в график", - сказала Жан-Пьер.

https://ria.ru/20230206/vizit-1850146204.html

сша

китай

канада

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в мире, сша, китай, канада, карин жан-пьер, энтони блинкен, джейк салливан