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США не собираются закрывать каналы связи с КНР, заявили в Белом доме - РИА Новости, 07.02.2023
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США не собираются закрывать каналы связи с КНР, заявили в Белом доме
США не собираются закрывать каналы связи с КНР, заявили в Белом доме - РИА Новости, 07.02.2023
США не собираются закрывать каналы связи с КНР, заявили в Белом доме
США поддерживают связь с Китаем по множеству линий и не собираются их рвать из-за инцидента с аэростатом, сообщила официальный представитель Белого дома Карин... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T00:47
2023-02-07T00:47
в мире
сша
китай
канада
карин жан-пьер
энтони блинкен
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. США поддерживают связь с Китаем по множеству линий и не собираются их рвать из-за инцидента с аэростатом, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Жан-Пьер добавила, что в диалоге с китайскими властями, который особенно активно шел на фоне событий прошлой недели, задействованы госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Воздушный шар, который, по мнению американцев, использовался Китаем в разведывательных целях, пересек Канаду, США и был в субботу сбит у побережья штата Южная Каролина. Китайцы утверждают, что аэростат имел гражданское назначение и применялся для метеорологических исследований. Из-за инцидента Блинкен отложил визит в Китай, но не отменил его, подчеркнула она. "Когда позволит время, мы снова внесем его в график", - сказала Жан-Пьер.
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в мире, сша, китай, канада, карин жан-пьер, энтони блинкен, джейк салливан
В мире, США, Китай, Канада, Карин Жан-Пьер, Энтони Блинкен, Джейк Салливан
00:47 07.02.2023
 
США не собираются закрывать каналы связи с КНР, заявили в Белом доме

Белый дом: США не собираются закрывать каналы связи с КНР из-за инцидента с аэростатом

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. США поддерживают связь с Китаем по множеству линий и не собираются их рвать из-за инцидента с аэростатом, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Мы держали и будем держать открытыми линии коммуникации с Китаем", - сказала она на брифинге для СМИ.
Жан-Пьер добавила, что в диалоге с китайскими властями, который особенно активно шел на фоне событий прошлой недели, задействованы госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Воздушный шар, который, по мнению американцев, использовался Китаем в разведывательных целях, пересек Канаду, США и был в субботу сбит у побережья штата Южная Каролина. Китайцы утверждают, что аэростат имел гражданское назначение и применялся для метеорологических исследований.
"Переговоры по поводу шара шли на различных уровнях, и мы напрямую контактировали с Китаем после того, как его сбили", - сказала Жан-Пьер.
Из-за инцидента Блинкен отложил визит в Китай, но не отменил его, подчеркнула она. "Когда позволит время, мы снова внесем его в график", - сказала Жан-Пьер.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 21:08
США заявили о нецелесообразности визита Блинкена в Пекин
 
В миреСШАКитайКанадаКарин Жан-ПьерЭнтони БлинкенДжейк Салливан
 
 
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