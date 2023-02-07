США не собираются закрывать каналы связи с КНР, заявили в Белом доме
Белый дом: США не собираются закрывать каналы связи с КНР из-за инцидента с аэростатом
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. США поддерживают связь с Китаем по множеству линий и не собираются их рвать из-за инцидента с аэростатом, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Мы держали и будем держать открытыми линии коммуникации с Китаем", - сказала она на брифинге для СМИ.
Жан-Пьер добавила, что в диалоге с китайскими властями, который особенно активно шел на фоне событий прошлой недели, задействованы госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Воздушный шар, который, по мнению американцев, использовался Китаем в разведывательных целях, пересек Канаду, США и был в субботу сбит у побережья штата Южная Каролина. Китайцы утверждают, что аэростат имел гражданское назначение и применялся для метеорологических исследований.
"Переговоры по поводу шара шли на различных уровнях, и мы напрямую контактировали с Китаем после того, как его сбили", - сказала Жан-Пьер.
Из-за инцидента Блинкен отложил визит в Китай, но не отменил его, подчеркнула она. "Когда позволит время, мы снова внесем его в график", - сказала Жан-Пьер.