https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850152230.html
Число жертв землетрясения в Турции выросло до 1762 человек
Число жертв землетрясения в Турции выросло до 1762 человек - РИА Новости, 06.02.2023
Число жертв землетрясения в Турции выросло до 1762 человек
Число жертв землетрясений на юго-востоке Турции возросло до 1762, сообщил генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T22:12
2023-02-06T22:12
2023-02-06T23:34
в мире
турция
сильное землетрясение в турции и сирии
сирия
ливан
реджеп тайип эрдоган
кахраманмараш
алеппо
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СТАМБУЛ, 6 фев — РИА Новости. Число жертв землетрясений на юго-востоке Турции возросло до 1762, сообщил генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхан Татар."На данный момент погибли 1762 человека, ранены 12 тысяч 68 (человек. — Прим. ред.)", — заявил он.По данным чиновника, в результате стихийного бедствия обрушились более 6,8 тысячи зданий.Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил по всей стране общенациональный траур до 12 февраля включительно.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло рано утром в турецкой провинции Кахраманмараш. Оно также затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. Там, по последним данным, погибли 656 человек и 1419 пострадали.Около 13:25 мск произошло еще одно землетрясение — магнитудой 7,6. По оценкам турецких сейсмологов, стал одним из наиболее пострадавших городов стал Газиантеп.Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7. Землетрясение ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии, небольшие толчки зафиксировали в Сочи.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
турция
сирия
ливан
кахраманмараш
алеппо
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Спасатели и поисковые собаки перед вылетом в пострадавшие от землетрясений Турцию и Сирию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял предложение Владимира Путина о помощи российских спасателей в ликвидации последствий землетрясения, сообщила пресс-служба Кремля.
2023-02-06T22:12
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в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии, сирия, ливан, реджеп тайип эрдоган, кахраманмараш, алеппо
В мире, Турция, Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Сирия, Ливан, Реджеп Тайип Эрдоган, Кахраманмараш, Алеппо
22:12 06.02.2023 (обновлено: 23:34 06.02.2023)
Число жертв землетрясения в Турции выросло до 1762 человек
Глава управления по ЧС Турции Татар сообщил о росте числа жертв землетрясения до 1762