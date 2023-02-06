https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850152230.html

Число жертв землетрясения в Турции выросло до 1762 человек

Число жертв землетрясения в Турции выросло до 1762 человек - РИА Новости, 06.02.2023

Число жертв землетрясения в Турции выросло до 1762 человек

Число жертв землетрясений на юго-востоке Турции возросло до 1762, сообщил генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T22:12

2023-02-06T22:12

2023-02-06T23:34

в мире

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

сирия

ливан

реджеп тайип эрдоган

кахраманмараш

алеппо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1850097252_0:92:2000:1217_1920x0_80_0_0_39a47869c8804ee7fb64c45c6b25b954.jpg

СТАМБУЛ, 6 фев — РИА Новости. Число жертв землетрясений на юго-востоке Турции возросло до 1762, сообщил генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхан Татар."На данный момент погибли 1762 человека, ранены 12 тысяч 68 (человек. — Прим. ред.)", — заявил он.По данным чиновника, в результате стихийного бедствия обрушились более 6,8 тысячи зданий.Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил по всей стране общенациональный траур до 12 февраля включительно.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло рано утром в турецкой провинции Кахраманмараш. Оно также затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. Там, по последним данным, погибли 656 человек и 1419 пострадали.Около 13:25 мск произошло еще одно землетрясение — магнитудой 7,6. По оценкам турецких сейсмологов, стал одним из наиболее пострадавших городов стал Газиантеп.Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7. Землетрясение ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии, небольшие толчки зафиксировали в Сочи.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

турция

сирия

ливан

кахраманмараш

алеппо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спасатели и поисковые собаки перед вылетом в пострадавшие от землетрясений Турцию и Сирию Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял предложение Владимира Путина о помощи российских спасателей в ликвидации последствий землетрясения, сообщила пресс-служба Кремля. 2023-02-06T22:12 true PT0M52S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии, сирия, ливан, реджеп тайип эрдоган, кахраманмараш, алеппо