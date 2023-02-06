https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850121695.html

Число погибших при землетрясении в Турции достигло 1541

Число погибших при землетрясении в Турции достигло 1541 - РИА Новости, 06.02.2023

Число погибших при землетрясении в Турции достигло 1541

Число погибших при землетрясении на юго-востоке Турции выросло до 1541, 9733 человека получили ранения, заявил вице-президент страны Фуат Октай. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T18:38

2023-02-06T18:38

2023-02-06T20:31

в мире

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

кахраманмараш

алеппо

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АНКАРА, 6 фев — РИА Новости. Число погибших при землетрясении на юго-востоке Турции выросло до 1541, 9733 человека получили ранения, заявил вице-президент страны Фуат Октай."Всего на данный момент у нас 1541 потеря, 9733 раненых и 3471 обрушившееся здание", — сказал он.Кроме того, как сообщил телеканал NTV, в порту турецкого Искендеруна после землетрясения начался мощный пожар в контейнерах с грузом, потушить его пока не удается. Уточняется, что ранее этот порт временно вывели из эксплуатации из-за разрушений после стихийного бедствия.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло рано утром в турецкой провинции Кахраманмараш. Оно также затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. Там, по последним данным, погибли 538 человек, 1353 пострадавших.Около 13:25 мск произошло еще одно землетрясение — магнитудой 7,6. По оценкам турецких сейсмологов, одним из наиболее пострадавших городов стал Газиантеп.Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня —новые мощные толчки магнитудой 7,7. Землетрясение ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии, небольшие толчки зафиксировали в Сочи.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

турция

кахраманмараш

алеппо

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разрушенные дома и люди под завалами: землетрясения в Турции и Сирии Череда мощных землетрясений магнитудой от 5.4 до 7.7 произошла на территории Турции и Сирии. Слабые толчки ощущались также в Грузии и Ираке. По предварительным данным, число жертв природного катаклизма в Турции – почти тысяча человек, в САР – более 370. Несколько тысяч жителей обеих стран получили травмы различной тяжести. 2023-02-06T18:38 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии, кахраманмараш, алеппо