Эксперт назвал причину сильных разрушений в Сирии после землетрясения

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Большие разрушения после землетрясения в Сирии, которая, в отличие от Турции, была не в эпицентре толчков, могут объясняться непрочностью строений, заявил РИА Новости директор единой геофизической службы РАН, доктор технических наук Юрий Виноградов. Рано утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли 1121 человек, пострадали 7634. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 400 человек, пострадали почти 1300. Около 13.25 произошло еще одно землетрясение - магнитудой 7,6, по оценкам турецких сейсмологов. "Сирия рядышком, но в целом все происходило на территории Турции. Обычно в эпицентре – наиболее сильные разрушения. Дальше, соответственно, меньше. Также все зависит от того, насколько крепкие строения. В Турции, может быть, достаточно сейсмостойкое строительство, оттого и меньше ущерб, а вот в Сирии, хоть она и не в эпицентре, очень много домов пострадало, они оказались менее прочными", - рассказал Виноградов. Он подчеркнул, что сейсмостойкость строений – один из важнейших элементов безопасности людей. "Это то, о чем говорят, например, на Камчатке – что там надо сейсмостойкое строительство вести, и там они усиливают все свои дома, свое строительство", - сказал ученый.
На месте обрушения здания в районе Шейх-Максуд в городе Алеппо, Сирия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Большие разрушения после землетрясения в Сирии, которая, в отличие от Турции, была не в эпицентре толчков, могут объясняться непрочностью строений, заявил РИА Новости директор единой геофизической службы РАН, доктор технических наук Юрий Виноградов.
Рано утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли 1121 человек, пострадали 7634. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 400 человек, пострадали почти 1300. Около 13.25 произошло еще одно землетрясение - магнитудой 7,6, по оценкам турецких сейсмологов.
"Сирия рядышком, но в целом все происходило на территории Турции. Обычно в эпицентре – наиболее сильные разрушения. Дальше, соответственно, меньше. Также все зависит от того, насколько крепкие строения. В Турции, может быть, достаточно сейсмостойкое строительство, оттого и меньше ущерб, а вот в Сирии, хоть она и не в эпицентре, очень много домов пострадало, они оказались менее прочными", - рассказал Виноградов.
Он подчеркнул, что сейсмостойкость строений – один из важнейших элементов безопасности людей.
"Это то, о чем говорят, например, на Камчатке – что там надо сейсмостойкое строительство вести, и там они усиливают все свои дома, свое строительство", - сказал ученый.
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