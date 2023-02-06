https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850055577.html

Землетрясения в Турции будут повторяться в ближайшие дни, заявили в РАН

Землетрясения в Турции будут повторяться в ближайшие дни, заявили в РАН - РИА Новости, 06.02.2023

Землетрясения в Турции будут повторяться в ближайшие дни, заявили в РАН

Землетрясения магнитудой около 6 будут повторяться в районе Турции и Сирии в течение нескольких дней или даже недель, заявил РИА Новости директор Института... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T15:21

2023-02-06T15:21

2023-02-06T16:25

в мире

турция

российская академия наук

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Землетрясения магнитудой около 6 будут повторяться в районе Турции и Сирии в течение нескольких дней или даже недель, заявил РИА Новости директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин."С высокой долей вероятности землетрясения большой силы, магнитудой около 6 баллов, будут повторяться в течение нескольких дней, может быть, даже нескольких недель", - сказал Шебалин.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции, после чего были зафиксированы более 30 афтершоков. По последним данным, погибли 1014 человек, разрушено 2824 зданий. Второе землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировано в центральной части Турции в 13.24 мск, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, где погибли свыше 300 человек, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным минздрава Сирии, число жертв землетрясения в республике выросло до 326, пострадали 1042 человека."То, что сегодня, намного сильнее, чем землетрясение в Спитаке", - добавил Шебалин. По его словам, серьезные разрушения в результате землетрясения в Армении были связаны с недооценкой сейсмической опасности при строительстве. "Старые постройки не были рассчитаны на землетрясение такой силы, поэтому там были такие разрушения, но это землетрясение сегодня ночью и днем – это землетрясение по силе больше, чем было в Спитаке", - пояснил Шебалин.Катастрофическое землетрясение произошло 7 декабря 1988 года в Армении. Серия подземных толчков за 30 секунд практически уничтожила город Спитак и нанесла сильнейшие разрушения городам Ленинакан (ныне Гюмри), Кировакан (ныне Ванадзор) и Степанаван. В результате стихийного бедствия, по официальным данным, погибли 25 тысяч человек, 140 тысяч стали инвалидами, а 514 тысяч человек лишились крова.

https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850051870.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, турция, российская академия наук, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), сильное землетрясение в турции и сирии