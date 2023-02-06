https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850023964.html

В Турции зафиксировали еще один подземный толчок магнитудой 6,0

В Турции зафиксировали еще один подземный толчок магнитудой 6,0 - РИА Новости, 06.02.2023

В Турции зафиксировали еще один подземный толчок магнитудой 6,0

Еще один подземный толчок магнитудой 6,0 зафиксирован в центральном регионе Турции, где несколько минут назад было зафиксировано новое землетрясение магнитудой... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T13:49

2023-02-06T13:49

2023-02-06T13:54

в мире

турция

землетрясение

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Еще один подземный толчок магнитудой 6,0 зафиксирован в центральном регионе Турции, где несколько минут назад было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Отмечается, что разница во времени между двумя толчками составляла около 12 минут.Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано в 10.36 по времени UTC (13.36 мск) в 66 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш. Очаг залегал на глубине 10 километров.Рано утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. В результате, по последним данным, погибли 912 человек, ранены 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, турция, землетрясение, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), землетрясение в турции и сирии