https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850014670.html

СМИ: сестра премьера Сирии погибла при обрушении дома из-за землетрясения

СМИ: сестра премьера Сирии погибла при обрушении дома из-за землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023

СМИ: сестра премьера Сирии погибла при обрушении дома из-за землетрясения

Сестра премьер-министра Сирии Хусейна Арнуса – Насуб Арнус - погибла в результате обрушения здания в Хаме после землетрясения, пишет сирийская газета Al-Watan. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T13:18

2023-02-06T13:18

2023-02-06T13:27

землетрясение

в мире

сирия

землетрясение в турции и сирии

хама (мухафаза)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1849936095_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0e1ae028a19776db82a52c05916f600d.jpg

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Сестра премьер-министра Сирии Хусейна Арнуса – Насуб Арнус - погибла в результате обрушения здания в Хаме после землетрясения, пишет сирийская газета Al-Watan.По данным издания, вместе с Арнус под завалами погибли несколько ее детей и внуков.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным министерства здравоохранения Сирии, в разных провинциях САР погибли 326 человека, пострадали 1042. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте.

сирия

хама (мухафаза)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

землетрясение, в мире, сирия, землетрясение в турции и сирии, хама (мухафаза)