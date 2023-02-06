https://ria.ru/20230206/zelenskiy-1849879124.html

Зеленский расколол Италию

Зеленский расколол Италию - РИА Новости, 06.02.2023

Зеленский расколол Италию

Завтра в лигурийском курортном городке Сан-Ремо начнется песенный фестиваль, вот уже на протяжении десятилетий являющийся одной из визитных карточек Италии. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T08:00

2023-02-06T08:00

2023-02-06T09:16

авторы

италия

сан-ремо

украина

владимир зеленский

маттео сальвини

нато

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Завтра в лигурийском курортном городке Сан-Ремо начнется песенный фестиваль, вот уже на протяжении десятилетий являющийся одной из визитных карточек Италии.Неожиданно этот праздник песни, еще не начавшись, стал политическим мероприятием и уже расколол страну. Виной тому — неуемная страсть главы киевского режима Владимира Зеленского к появлению на различных светских тусовках. На протяжении нескольких недель в Италии ведутся яростные споры о том, допускать ли демонстрацию видеообращения президента Украины во время проведения финала конкурса.Известные общественные деятели организовали сбор подписей под петицией, призывающей запретить использование песенного фестиваля. Авторы воззвания считают недопустимой пропаганду войны, оружия, НАТО. На начало этой недели петиция собрала более 90 тысяч подписей итальянцев.Дошло до того, что против выступления Зеленского в Сан-Ремо запланирована пацифистская манифестация, уже вызвавшая переполох среди служб безопасности. Правоохранители опасаются, что демонстрациями могут воспользоваться анархисты и террористы. Меры безопасности на фестивале решено усилить.А все началось с визита известного итальянского телеведущего Бруно Веспы в Киев в январе этого года. По его словам, Зеленский во время записи интервью попросил обеспечить его выступление в Сан-Ремо, после чего Веспа связался с организаторами фестиваля и оперативно получил добро от них. Вскоре это официально подтвердил и оргкомитет. Ведущий и художественный руководитель фестиваля, известный под сценическим именем Амадеус, радостно приветствовал данную идею, обратившись к Зеленскому: "Дорогой президент, мы ждем вас в финальную ночь в Сан-Ремо".Такое скоропалительное и келейное решение организаторов самого популярного мероприятия в Италии не на шутку разозлило очень многих жителей страны. Недавний опрос общественного мнения выявил, что абсолютное большинство итальянцев (52%) выступают против поставок оружия на Украину, а поддерживают это меньше 40%. Против вмешательства НАТО в конфликт на Украине выступает почти 69% населения, а за — всего 16%.По мнению критиков скандального решения, оно и принято для того, чтобы повлиять на общественное мнение и изменить неприятные для коллективного Запада тенденции.Опасения по поводу появления Зеленского перед многомиллионной аудиторией Италии высказал Союз журналистов телеканала Rai, который и является организатором фестиваля. Именно этот союз поднял вопрос о рисках, связанных с планируемым выступлением, на совете директоров канала, заседание которого состоялось на прошлой неделе. Руководство канала сделало вид, что вообще не понимает, из-за чего поднялся весь сыр-бор.Бруно Веспа напомнил, что фестиваль в Сан-Ремо не раз использовался для донесения политических месседжей, в том числе со сцены. К примеру, в прошлом году к собравшимся обратился известный писатель Роберто Савиано, который зачитал прочувственную речь в память о юристах, убитых в далекие 90-е мафией. Веспа в этой связи делает удивленные глаза: мол, если мы дали слово Савиано, почему не можем дать и Зеленскому?Глава телеканала Rai Стефано Колетта, оправдываясь за свое решение в ходе заседания совета, также сделал вид, что не понимает причин шума, и напомнил, что Зеленский выступал посредством видеосвязи на Каннском фестивале, на вручении "Золотых глобусов", на Венецианском кинофестивале. Критики же напомнили Колетте существенную разницу с указанными им мероприятиями: те организуются частными компаниями и спонсорами, а фестиваль в Сан-Ремо проводится государственной телекомпанией Rai, содержащейся на деньги итальянских налогоплательщиков.Категорично высказался действующий вице-премьер и министр инфраструктуры Италии Маттео Сальвини: "Хотелось бы надеяться, что Сан-Ремо останется фестивалем итальянской песни и ничем иным. <…> Я люблю итальянскую песню. А Зеленский? Я не знаю, как он поет, у меня другие предпочтения".В ходе бурных дебатов на совете директоров было принято "компромиссное" решение: время выступления украинского лидера ограничить двумя минутами, а с содержанием самой речи должен заранее ознакомиться Колетта. Правда, многие комментаторы задаются вопросом: и что же будет, если какой-то пассаж речи украинского провокатора директор Rai сочтет неподобающим? Неужто он будет подвергать цензуре иностранного лидера? Corriere della Sera в этой связи вспоминает ряд случаев, когда руководство государственного телеканала действительно цензурировало содержание песенных фестивалей, особенно это касалось первомайского концерта, традиционно устраиваемого левыми профсоюзами и изначально носящего политический характер. Но иностранных президентов цензуре еще не подвергали.Самое главное, на что дружно указывают критики скандального решения о допуске Зеленского на основное культурное мероприятие Италии, — так это на то, что лидер украинского режима не собирается выступать с "посланием мира", как это анонсируется руководством телеканала.К примеру, директор Движения за мир и разоружение Серджио Бассоли так объясняет позицию итальянских пацифистов: "Было бы хорошо, если бы Зеленский выступил только для того, чтобы поблагодарить за гуманитарную помощь, <…> но мы прекрасно знаем, что украинский президент находится в туннеле, в котором он не видит мира. <…> Не просите нас участвовать в этой войне. Вооружение — это не выход, это ошибка, которую делает Запад".Еще более развернуто на эту тему высказался бывший сенатор Италии Доменико Галло, который свою статью так и озаглавил: "Зеленский в Сан-Ремо будет заниматься исключительно пропагандой войны". Автор пишет, что было бы здорово услышать призывы к миру, но от Зеленского, ведущего войну в интересах НАТО и США, "мы можем ожидать только глорификацию войны и смертельную ненависть по отношению к врагу — настолько глубокую ненависть, что она заставляет его отказываться от любых переговоров и жертвовать собственным народом для продолжения войны, продвигая мечту о невозможной победе над ядерной державой".Галло указывает на очень опасную для итальянцев проблему: учитывая огромное культурное влияние, которое оказывает популярнейший поп-фестиваль на молодежь, выступление Зеленского будет воспринято как "реабилитация войны в качестве хорошей и правильной меры". Он в этой связи проводит параллель с молодежной организацией итальянских фашистов 1920-х годов "Балилла", лозунгом которой было: "Книга и винтовка. Идеальный фашист". Задачей этой организации как раз и было насаждение милитаристской идеологии среди итальянской молодежи — то, чем и собирается заняться в эту субботу лидер преступного киевского режима.Бывший сенатор обнажает серьезнейшую проблему для Запада в целом, которую еще толком там и не осознали. Прославляя украинских военных преступников и представляя откровенных нацистов как "борцов за свободу и демократию", там срывают заржавевшие замки с ящика Пандоры, который десятилетиями после Второй мировой войны сдерживал возрождение духа милитаризма в целом ряде государств вроде Германии, Италии, Японии. То есть Запад выбирает путь по тем же граблям, по которым Европа шла сто лет назад.

https://ria.ru/20230202/italiya-1849261919.html

https://ria.ru/20230127/san-remo-1847841803.html

https://ria.ru/20230126/zelenskiy-1847665723.html

https://ria.ru/20220519/zelenskiy-1789531181.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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авторы, италия, сан-ремо, украина, владимир зеленский, маттео сальвини, нато