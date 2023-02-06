16:20 06.02.2023 (обновлено: 16:30 06.02.2023)
Путин подписал указ о зарплатах глав Соцфонда и ФОМС
Путин назначил главам Соцфонда и ФОМС зарплату в 94 716 рублей ежемесячно
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о зарплатах глав Соцфонда и ФОМС, она составит 94716 руб ежемесячно, также предусмотрены ежемесячное вознаграждение и ежеквартальное денежное поощрение, следует из документа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.
Председателем Социального фонда является Сергей Чирков, а Федеральный фонд обязательного медицинского страхования возглавляет Илья Баланин.
"Установить председателю Фонда пенсионного и социального страхования РФ и председателю Федерального фонда обязательного медицинского страхования ежемесячное денежное вознаграждение в размере 94716 рублей", - говорится в документе. Также отмечается, что им будут выплачиваться ежемесячное денежное поощрение в размере 2,7 месячного денежного вознаграждения, а также ежеквартальное денежное поощрение в размере месячного денежного вознаграждения.
Есть у глав фондов и право на премии, например, при награждении орденами и медалями РФ, исключая юбилейные. В таком случае премия может составить пять месячных денежных вознаграждений. При присвоении почетного звания и награждении знаками отличия - три месячных денежных вознаграждения, при поощрении президентом - два месячных денежных вознаграждения, при награждении правительством и ведомственными наградами - в размере 1 месячного денежного вознаграждения.
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