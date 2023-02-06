https://ria.ru/20230206/zarplata-1850078237.html

Путин подписал указ о зарплатах глав Соцфонда и ФОМС

Путин подписал указ о зарплатах глав Соцфонда и ФОМС - РИА Новости, 06.02.2023

Путин подписал указ о зарплатах глав Соцфонда и ФОМС

Президент России Владимир Путин подписал указ о зарплатах глав Соцфонда и ФОМС, она составит 94716 руб ежемесячно, также предусмотрены ежемесячное... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T16:20

2023-02-06T16:20

2023-02-06T16:30

федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф

политика

владимир путин

россия

сергей чирков

илья баланин

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о зарплатах глав Соцфонда и ФОМС, она составит 94716 руб ежемесячно, также предусмотрены ежемесячное вознаграждение и ежеквартальное денежное поощрение, следует из документа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.Председателем Социального фонда является Сергей Чирков, а Федеральный фонд обязательного медицинского страхования возглавляет Илья Баланин."Установить председателю Фонда пенсионного и социального страхования РФ и председателю Федерального фонда обязательного медицинского страхования ежемесячное денежное вознаграждение в размере 94716 рублей", - говорится в документе. Также отмечается, что им будут выплачиваться ежемесячное денежное поощрение в размере 2,7 месячного денежного вознаграждения, а также ежеквартальное денежное поощрение в размере месячного денежного вознаграждения.Есть у глав фондов и право на премии, например, при награждении орденами и медалями РФ, исключая юбилейные. В таком случае премия может составить пять месячных денежных вознаграждений. При присвоении почетного звания и награждении знаками отличия - три месячных денежных вознаграждения, при поощрении президентом - два месячных денежных вознаграждения, при награждении правительством и ведомственными наградами - в размере 1 месячного денежного вознаграждения.

https://ria.ru/20230201/vyplaty-1848993095.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, политика, владимир путин, россия, сергей чирков, илья баланин