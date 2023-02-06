https://ria.ru/20230206/zaes-1850127021.html

Китай призвал прекратить обстрелы Запорожской АЭС

Китай призвал прекратить обстрелы Запорожской АЭС - РИА Новости, 06.02.2023

Китай призвал прекратить обстрелы Запорожской АЭС

Китай призывает немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС и приложить максимум усилий для недопущения перерастания конфликта в ядерный кризис, заявил на... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T19:03

2023-02-06T19:03

2023-02-06T19:07

специальная военная операция на украине

в мире

китай

оон

энергодар

россия

сергей шойгу

запорожская аэс

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ООН, 6 фев – РИА Новости. Китай призывает немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС и приложить максимум усилий для недопущения перерастания конфликта в ядерный кризис, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при ООН Дай Бин."Китай призывает к немедленному прекращению обстрелов Запорожской АЭС... и максимальным усилиям с целью не допустить эскалации конфликта до ядерного кризиса", - сказал Дай Бин.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230203/zaes-1849644114.html

китай

энергодар

россия

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в мире, китай, оон, энергодар, россия, сергей шойгу, запорожская аэс, магатэ