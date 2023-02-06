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Китай призвал прекратить обстрелы Запорожской АЭС
Китай призвал прекратить обстрелы Запорожской АЭС - РИА Новости, 06.02.2023
Китай призвал прекратить обстрелы Запорожской АЭС
Китай призывает немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС и приложить максимум усилий для недопущения перерастания конфликта в ядерный кризис, заявил на... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T19:03
2023-02-06T19:03
2023-02-06T19:07
специальная военная операция на украине
в мире
китай
оон
энергодар
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сергей шойгу
запорожская аэс
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ООН, 6 фев – РИА Новости. Китай призывает немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС и приложить максимум усилий для недопущения перерастания конфликта в ядерный кризис, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при ООН Дай Бин."Китай призывает к немедленному прекращению обстрелов Запорожской АЭС... и максимальным усилиям с целью не допустить эскалации конфликта до ядерного кризиса", - сказал Дай Бин.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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19:03 06.02.2023 (обновлено: 19:07 06.02.2023)
Китай призвал прекратить обстрелы Запорожской АЭС
Зампостпреда Китая в ООН Дай Бин призвал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС