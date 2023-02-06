Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области чиновника арестовали по обвинению во взятке - РИА Новости, 06.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230206/vzyatka-1850066732.html
В Ленинградской области чиновника арестовали по обвинению во взятке
В Ленинградской области чиновника арестовали по обвинению во взятке - РИА Новости, 06.02.2023
В Ленинградской области чиновника арестовали по обвинению во взятке
Первый заместитель председателя комитета по строительству Ленинградской области Сергей Шалыгин заключен в СИЗО на 2 месяца по обвинению во взятке, сообщили в... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T15:47
2023-02-06T15:47
происшествия
ленинградская область
санкт-петербург
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_738d697d3ecd81762058c4bbeb3bacdd.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета по строительству Ленинградской области Сергей Шалыгин заключен в СИЗО на 2 месяца по обвинению во взятке, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. "Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Шалыгина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. в ч. 5 ст. 290 (получение взятки) УК РФ", - говорится в сообщении. По версии следствия, чиновник 4 февраля около дома по улице Маршала Блюхера получил от генерального директора коммерческой структуры взятку в 500 тысяч рублей за способствование в заключении государственных контрактов, а также общее покровительство. После этого подозреваемые были задержаны сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ. Как добавили в пресс-службе судов, Шалыгину предъявлено обвинение. Вину он признал и готов сотрудничать со следствием. Срок избранной меры пресечения - по 4 апреля 2023 года.
https://ria.ru/20230203/vzyatka-1849416989.html
https://ria.ru/20230131/vzyatki-1848752583.html
ленинградская область
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_64b0c490c78f459be1c47b6873c5a7b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ленинградская область, санкт-петербург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
15:47 06.02.2023
 
В Ленинградской области чиновника арестовали по обвинению во взятке

В Ленинградской области зампреда комитета по строительству Шалыгина арестовали за взятку

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета по строительству Ленинградской области Сергей Шалыгин заключен в СИЗО на 2 месяца по обвинению во взятке, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
"Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Шалыгина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. в ч. 5 ст. 290 (получение взятки) УК РФ", - говорится в сообщении.
Глава управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Евгений Окс - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 08:11
Начальника управления Роспотребнадзора Кузбасса заподозрили во взятке
По версии следствия, чиновник 4 февраля около дома по улице Маршала Блюхера получил от генерального директора коммерческой структуры взятку в 500 тысяч рублей за способствование в заключении государственных контрактов, а также общее покровительство. После этого подозреваемые были задержаны сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ.
Как добавили в пресс-службе судов, Шалыгину предъявлено обвинение. Вину он признал и готов сотрудничать со следствием. Срок избранной меры пресечения - по 4 апреля 2023 года.
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 17:42
В Дагестане начальника отдела Ространснадзора будут судить за взятки
 
ПроисшествияЛенинградская областьСанкт-ПетербургФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала