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В Ленинградской области чиновника арестовали по обвинению во взятке
В Ленинградской области чиновника арестовали по обвинению во взятке - РИА Новости, 06.02.2023
В Ленинградской области чиновника арестовали по обвинению во взятке
Первый заместитель председателя комитета по строительству Ленинградской области Сергей Шалыгин заключен в СИЗО на 2 месяца по обвинению во взятке, сообщили в... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T15:47
2023-02-06T15:47
2023-02-06T15:47
происшествия
ленинградская область
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета по строительству Ленинградской области Сергей Шалыгин заключен в СИЗО на 2 месяца по обвинению во взятке, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. "Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Шалыгина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. в ч. 5 ст. 290 (получение взятки) УК РФ", - говорится в сообщении. По версии следствия, чиновник 4 февраля около дома по улице Маршала Блюхера получил от генерального директора коммерческой структуры взятку в 500 тысяч рублей за способствование в заключении государственных контрактов, а также общее покровительство. После этого подозреваемые были задержаны сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ. Как добавили в пресс-службе судов, Шалыгину предъявлено обвинение. Вину он признал и готов сотрудничать со следствием. Срок избранной меры пресечения - по 4 апреля 2023 года.
https://ria.ru/20230203/vzyatka-1849416989.html
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происшествия, ленинградская область, санкт-петербург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Ленинградской области чиновника арестовали по обвинению во взятке
В Ленинградской области зампреда комитета по строительству Шалыгина арестовали за взятку