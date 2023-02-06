https://ria.ru/20230206/vzyatka-1850066732.html

В Ленинградской области чиновника арестовали по обвинению во взятке

В Ленинградской области чиновника арестовали по обвинению во взятке - РИА Новости, 06.02.2023

В Ленинградской области чиновника арестовали по обвинению во взятке

Первый заместитель председателя комитета по строительству Ленинградской области Сергей Шалыгин заключен в СИЗО на 2 месяца по обвинению во взятке, сообщили в... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T15:47

2023-02-06T15:47

2023-02-06T15:47

происшествия

ленинградская область

санкт-петербург

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета по строительству Ленинградской области Сергей Шалыгин заключен в СИЗО на 2 месяца по обвинению во взятке, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. "Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Шалыгина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. в ч. 5 ст. 290 (получение взятки) УК РФ", - говорится в сообщении. По версии следствия, чиновник 4 февраля около дома по улице Маршала Блюхера получил от генерального директора коммерческой структуры взятку в 500 тысяч рублей за способствование в заключении государственных контрактов, а также общее покровительство. После этого подозреваемые были задержаны сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ. Как добавили в пресс-службе судов, Шалыгину предъявлено обвинение. Вину он признал и готов сотрудничать со следствием. Срок избранной меры пресечения - по 4 апреля 2023 года.

https://ria.ru/20230203/vzyatka-1849416989.html

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ленинградская область

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происшествия, ленинградская область, санкт-петербург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)