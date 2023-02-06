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Украинские военные дезертируют из-за наступления российских сил у Кременной - РИА Новости, 06.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230206/vsu-1849931662.html
Украинские военные дезертируют из-за наступления российских сил у Кременной
Украинские военные дезертируют из-за наступления российских сил у Кременной - РИА Новости, 06.02.2023
Украинские военные дезертируют из-за наступления российских сил у Кременной
Бойцы ВСУ дезертируют с позиций в районе Кременной, где сейчас ведут наступление российские войска, рассказал РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T08:18
2023-02-06T10:08
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
кременная
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 6 фев — РИА Новости. Бойцы ВСУ дезертируют с позиций в районе Кременной, где сейчас ведут наступление российские войска, рассказал РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Кременная отмечено самовольное оставление позиций украинскими военнослужащими. В ходе активных освободительных действий наши военнослужащие отмечают на Кременском направлении низкий уровень морально-психологического состояния в рядах вооруженных формирований Украины", — сказал он. По словам Марочко, некоторые военнослужащие оставляют позиции, не пытаясь оказывать сопротивления. А националистические подразделения, которые Киев перебросил в этот район для сдерживания собственных войск, не справляются с поставленной задачей. В последние месяцы в районе Кременной и Сватово в ЛНР идут ожесточенные бои. Украинская армия регулярно обстреливает эти города и пытается прорвать российскую оборону, но все ее атаки пресекаются. ВСУ несут там тяжелые потери.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
луганская народная республика
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безопасность, луганская народная республика, кременная, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Кременная, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
08:18 06.02.2023 (обновлено: 10:08 06.02.2023)
 
Украинские военные дезертируют из-за наступления российских сил у Кременной

Офицер ЛНР Марочко: ВСУ дезертируют из-за наступления российских войск под Кременной

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 6 фев — РИА Новости. Бойцы ВСУ дезертируют с позиций в районе Кременной, где сейчас ведут наступление российские войска, рассказал РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В районе населенного пункта Кременная отмечено самовольное оставление позиций украинскими военнослужащими. В ходе активных освободительных действий наши военнослужащие отмечают на Кременском направлении низкий уровень морально-психологического состояния в рядах вооруженных формирований Украины", — сказал он.
По словам Марочко, некоторые военнослужащие оставляют позиции, не пытаясь оказывать сопротивления. А националистические подразделения, которые Киев перебросил в этот район для сдерживания собственных войск, не справляются с поставленной задачей.
В последние месяцы в районе Кременной и Сватово в ЛНР идут ожесточенные бои. Украинская армия регулярно обстреливает эти города и пытается прорвать российскую оборону, но все ее атаки пресекаются. ВСУ несут там тяжелые потери.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаКременнаяАндрей МарочкоВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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