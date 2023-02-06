https://ria.ru/20230206/vsu-1849931662.html

Украинские военные дезертируют из-за наступления российских сил у Кременной

Украинские военные дезертируют из-за наступления российских сил у Кременной - РИА Новости, 06.02.2023

Украинские военные дезертируют из-за наступления российских сил у Кременной

Бойцы ВСУ дезертируют с позиций в районе Кременной, где сейчас ведут наступление российские войска, рассказал РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T08:18

2023-02-06T08:18

2023-02-06T10:08

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

кременная

андрей марочко

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 6 фев — РИА Новости. Бойцы ВСУ дезертируют с позиций в районе Кременной, где сейчас ведут наступление российские войска, рассказал РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Кременная отмечено самовольное оставление позиций украинскими военнослужащими. В ходе активных освободительных действий наши военнослужащие отмечают на Кременском направлении низкий уровень морально-психологического состояния в рядах вооруженных формирований Украины", — сказал он. По словам Марочко, некоторые военнослужащие оставляют позиции, не пытаясь оказывать сопротивления. А националистические подразделения, которые Киев перебросил в этот район для сдерживания собственных войск, не справляются с поставленной задачей. В последние месяцы в районе Кременной и Сватово в ЛНР идут ожесточенные бои. Украинская армия регулярно обстреливает эти города и пытается прорвать российскую оборону, но все ее атаки пресекаются. ВСУ несут там тяжелые потери.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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кременная

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, луганская народная республика, кременная, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины