https://ria.ru/20230206/vstrecha-1850079211.html

Встреча Зюганова и Путина планируется 13 февраля, сообщил источник

Встреча Зюганова и Путина планируется 13 февраля, сообщил источник - РИА Новости, 06.02.2023

Встреча Зюганова и Путина планируется 13 февраля, сообщил источник

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник, 13 февраля, рассказал РИА Новости источник, близкий к... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T16:22

2023-02-06T16:22

2023-02-06T16:22

политика

геннадий зюганов

владимир путин

кпрф

россия

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник, 13 февраля, рассказал РИА Новости источник, близкий к руководству партии. "Планируется в понедельник", - уточнил собеседник. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что руководители думских фракций с вечера понедельника уходят на карантин перед встречей с президентом.

https://ria.ru/20230206/dialog-1850005454.html

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политика, геннадий зюганов, владимир путин, кпрф, россия