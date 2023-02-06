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Встреча Зюганова и Путина планируется 13 февраля, сообщил источник - РИА Новости, 06.02.2023
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Встреча Зюганова и Путина планируется 13 февраля, сообщил источник
Встреча Зюганова и Путина планируется 13 февраля, сообщил источник - РИА Новости, 06.02.2023
Встреча Зюганова и Путина планируется 13 февраля, сообщил источник
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник, 13 февраля, рассказал РИА Новости источник, близкий к... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T16:22
2023-02-06T16:22
политика
геннадий зюганов
владимир путин
кпрф
россия
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник, 13 февраля, рассказал РИА Новости источник, близкий к руководству партии. "Планируется в понедельник", - уточнил собеседник. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что руководители думских фракций с вечера понедельника уходят на карантин перед встречей с президентом.
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политика, геннадий зюганов, владимир путин, кпрф, россия
Политика, Геннадий Зюганов, Владимир Путин, КПРФ, Россия
16:22 06.02.2023
 
Встреча Зюганова и Путина планируется 13 февраля, сообщил источник

Источник в КПРФ сообщил, что Зюганов может встретиться с Путиным 13 февраля

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник, 13 февраля, рассказал РИА Новости источник, близкий к руководству партии.
"Планируется в понедельник", - уточнил собеседник.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что руководители думских фракций с вечера понедельника уходят на карантин перед встречей с президентом.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
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ПолитикаГеннадий ЗюгановВладимир ПутинКПРФРоссия
 
 
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